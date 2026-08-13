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AAPR: Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

29.74 USD 0.07 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AAPR汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点29.74和高点29.74进行交易。

关注Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AAPR股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026股票今天的定价为29.74。它在29.74 - 29.74范围内交易，昨天的收盘价为29.81，交易量达到1。AAPR的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026股票是否支付股息？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026目前的价值为29.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.79%和USD。实时查看图表以跟踪AAPR走势。

如何购买AAPR股票？

您可以以29.74的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026股票。订单通常设置在29.74或30.04附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AAPR的实时图表更新。

如何投资AAPR股票？

投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026需要考虑年度范围27.59 - 29.81和当前价格29.74。许多人在以29.74或30.04下订单之前，会比较0.51%和。实时查看AAPR价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026的最高价格是29.81。在27.59 - 29.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026的绩效。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026（AAPR）的最低价格为27.59。将其与当前的29.74和27.59 - 29.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AAPR股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.81和7.79%中可见。

日范围
29.74 29.74
年范围
27.59 29.81
前一天收盘价
29.81
开盘价
29.74
卖价
29.74
买价
30.04
最低价
29.74
最高价
29.74
交易量
1
日变化
-0.23%
月变化
0.51%
6个月变化
3.88%
年变化
7.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%