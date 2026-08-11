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AAEQ: Alpha Architect US Equity 2 ETF

55.28 USD 0.32 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AAEQ за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.28, а максимальная — 55.28.

Следите за динамикой Alpha Architect US Equity 2 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AAEQ сегодня?

Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) сегодня оценивается на уровне 55.28. Инструмент торгуется в пределах 55.28 - 55.28, вчерашнее закрытие составило 54.96, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAEQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alpha Architect US Equity 2 ETF?

Alpha Architect US Equity 2 ETF в настоящее время оценивается в 55.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.72% и USD. Отслеживайте движения AAEQ на графике в реальном времени.

Как купить акции AAEQ?

Вы можете купить акции Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) по текущей цене 55.28. Ордера обычно размещаются около 55.28 или 55.58, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAEQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AAEQ?

Инвестирование в Alpha Architect US Equity 2 ETF предполагает учет годового диапазона 45.02 - 55.28 и текущей цены 55.28. Многие сравнивают 2.39% и 15.64% перед размещением ордеров на 55.28 или 55.58. Изучайте ежедневные изменения цены AAEQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Alpha Architect US Equity 2 ETF?

Самая высокая цена Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) за последний год составила 55.28. Акции заметно колебались в пределах 45.02 - 55.28, сравнение с 54.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alpha Architect US Equity 2 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Alpha Architect US Equity 2 ETF?

Самая низкая цена Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) за год составила 45.02. Сравнение с текущими 55.28 и 45.02 - 55.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AAEQ?

В прошлом Alpha Architect US Equity 2 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.96 и 10.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
55.28 55.28
Годовой диапазон
45.02 55.28
Предыдущее закрытие
54.96
Open
55.28
Bid
55.28
Ask
55.58
Low
55.28
High
55.28
Объем
1
Дневное изменение
0.58%
Месячное изменение
2.39%
6-месячное изменение
15.64%
Годовое изменение
10.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%