Курс AAEQ за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.28, а максимальная — 55.28.

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