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AAEQ: Alpha Architect US Equity 2 ETF
Курс AAEQ за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.28, а максимальная — 55.28.
Следите за динамикой Alpha Architect US Equity 2 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AAEQ сегодня?
Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) сегодня оценивается на уровне 55.28. Инструмент торгуется в пределах 55.28 - 55.28, вчерашнее закрытие составило 54.96, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAEQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alpha Architect US Equity 2 ETF?
Alpha Architect US Equity 2 ETF в настоящее время оценивается в 55.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.72% и USD. Отслеживайте движения AAEQ на графике в реальном времени.
Как купить акции AAEQ?
Вы можете купить акции Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) по текущей цене 55.28. Ордера обычно размещаются около 55.28 или 55.58, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAEQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AAEQ?
Инвестирование в Alpha Architect US Equity 2 ETF предполагает учет годового диапазона 45.02 - 55.28 и текущей цены 55.28. Многие сравнивают 2.39% и 15.64% перед размещением ордеров на 55.28 или 55.58. Изучайте ежедневные изменения цены AAEQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Alpha Architect US Equity 2 ETF?
Самая высокая цена Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) за последний год составила 55.28. Акции заметно колебались в пределах 45.02 - 55.28, сравнение с 54.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alpha Architect US Equity 2 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Alpha Architect US Equity 2 ETF?
Самая низкая цена Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) за год составила 45.02. Сравнение с текущими 55.28 и 45.02 - 55.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AAEQ?
В прошлом Alpha Architect US Equity 2 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.96 и 10.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.96
- Open
- 55.28
- Bid
- 55.28
- Ask
- 55.58
- Low
- 55.28
- High
- 55.28
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.58%
- Месячное изменение
- 2.39%
- 6-месячное изменение
- 15.64%
- Годовое изменение
- 10.72%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%