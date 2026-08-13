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AAEQ: Alpha Architect US Equity 2 ETF

55.28 USD 0.32 (0.58%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AAEQ汇率已更改0.58%。当日，交易品种以低点55.28和高点55.28进行交易。

关注Alpha Architect US Equity 2 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AAEQ股票今天的价格是多少？

Alpha Architect US Equity 2 ETF股票今天的定价为55.28。它在55.28 - 55.28范围内交易，昨天的收盘价为54.96，交易量达到1。AAEQ的实时价格图表显示了这些更新。

Alpha Architect US Equity 2 ETF股票是否支付股息？

Alpha Architect US Equity 2 ETF目前的价值为55.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.72%和USD。实时查看图表以跟踪AAEQ走势。

如何购买AAEQ股票？

您可以以55.28的当前价格购买Alpha Architect US Equity 2 ETF股票。订单通常设置在55.28或55.58附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AAEQ的实时图表更新。

如何投资AAEQ股票？

投资Alpha Architect US Equity 2 ETF需要考虑年度范围45.02 - 55.28和当前价格55.28。许多人在以55.28或55.58下订单之前，会比较2.39%和。实时查看AAEQ价格图表，了解每日变化。

Alpha Architect US Equity 2 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Alpha Architect US Equity 2 ETF的最高价格是55.28。在45.02 - 55.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alpha Architect US Equity 2 ETF的绩效。

Alpha Architect US Equity 2 ETF股票的最低价格是多少？

Alpha Architect US Equity 2 ETF（AAEQ）的最低价格为45.02。将其与当前的55.28和45.02 - 55.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAEQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AAEQ股票是什么时候拆分的？

Alpha Architect US Equity 2 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.96和10.72%中可见。

日范围
55.28 55.28
年范围
45.02 55.28
前一天收盘价
54.96
开盘价
55.28
卖价
55.28
买价
55.58
最低价
55.28
最高价
55.28
交易量
1
日变化
0.58%
月变化
2.39%
6个月变化
15.64%
年变化
10.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%