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JPN225: Nikkei 225
Курс JPN225 за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66293, а максимальная — 67156.
Следите за динамикой Nikkei 225. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Как инвестировать в индекс JPN225?
Инвестирование в индекс Nikkei 225 (JPN225) подразумевает анализ 41696 - 73709 и текущей 66759. 58.26% и 60138 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения JPN225 на графике в реальном времени.
Какова цена Nikkei 225 сегодня?
Индекс JPN225 в настоящее время составляет 66759. Торгуется в пределах 66293 - 67156, сравнение с 66676 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены Nikkei 225 на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение индекса Nikkei 225 за всю историю?
Индекс JPN225 достигал 73709 на пике. В пределах 41696 - 73709 сравнение 66759 и -0.00% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику JPN225 на графике в реальном времени.
Каким было минимальное значение индекса JPN225 за всю историю?
Индекс JPN225 достигал минимума в 41696 в пределах 41696 - 73709. Он отражает долгосрочные риски наряду с 66759 и 15.58%. Детально движение Nikkei 225 можно увидеть на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 66676
- Open
- 66761
- Bid
- 66759
- Ask
- 66789
- Low
- 66293
- High
- 67156
- Объем
- 60.138 K
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 4.86%
- 6-месячное изменение
- 15.58%
- Годовое изменение
- 58.26%