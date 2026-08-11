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JPN225: Nikkei 225

66759 JPY 83 (0.12%)
Сектор: Индекс Базовая: Japanese Yen Валюта прибыли: Japanese Yen

Курс JPN225 за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66293, а максимальная — 67156.

Следите за динамикой Nikkei 225. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как инвестировать в индекс JPN225?

Инвестирование в индекс Nikkei 225 (JPN225) подразумевает анализ 41696 - 73709 и текущей 66759. 58.26% и 60138 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения JPN225 на графике в реальном времени.

Какова цена Nikkei 225 сегодня?

Индекс JPN225 в настоящее время составляет 66759. Торгуется в пределах 66293 - 67156, сравнение с 66676 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены Nikkei 225 на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение индекса Nikkei 225 за всю историю?

Индекс JPN225 достигал 73709 на пике. В пределах 41696 - 73709 сравнение 66759 и -0.00% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику JPN225 на графике в реальном времени.

Каким было минимальное значение индекса JPN225 за всю историю?

Индекс JPN225 достигал минимума в 41696 в пределах 41696 - 73709. Он отражает долгосрочные риски наряду с 66759 и 15.58%. Детально движение Nikkei 225 можно увидеть на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
66293 67156
Годовой диапазон
41696 73709
Предыдущее закрытие
66676
Open
66761
Bid
66759
Ask
66789
Low
66293
High
67156
Объем
60.138 K
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
4.86%
6-месячное изменение
15.58%
Годовое изменение
58.26%
11 августа, вторник
23:50
JPY
Денежная масса L от Банка Японии г/г
Акт.
Прог.
5.1%
Пред.
4.5%