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JPN225: Nikkei 225
67692 JPY 539 (0.80%)
版块: 指数 基础: Japanese Yen 盈利货币: Japanese Yen
今日JPN225汇率已更改0.80%。当日，交易品种以低点66763和高点67838进行交易。
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常见问题解答
如何投资JPN225指数？
投资Nikkei 225指数意味着分析41696 - 73709和当前67692。60.47%和64834也显示了市场表现。请立即关注JPN225的实时图表更新。
今天Nikkei 225的价格是多少？
JPN225指数目前为67692。它在66763 - 67838范围内交易，而与67153的比较显示了方向。探索Nikkei 225实时价格图表，了解每日变化。
Nikkei 225指数有史以来的最高值是多少？
JPN225指数达到最高点73709。在41696 - 73709内，比较67692和0.85%有助于了解动量。使用实时图表跟踪JPN225表现。
JPN225指数有史以来的最低值是多少？
JPN225指数在41696 - 73709内跌至41696的低点。与67692和17.19%一起，它反映了长期风险。观看Nikkei 225在图表上的实时移动以了解更多详细信息。
日范围
66763 67838
年范围
41696 73709
- 前一天收盘价
- 67153
- 开盘价
- 67123
- 卖价
- 67692
- 买价
- 67722
- 最低价
- 66763
- 最高价
- 67838
- 交易量
- 64.834 K
- 日变化
- 0.80%
- 月变化
- 6.33%
- 6个月变化
- 17.19%
- 年变化
- 60.47%
13 八月, 星期四