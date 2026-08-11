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USDBRL: US Dollar vs Brazilian Real
Курс USDBRL за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.1230, а максимальная — 5.1570.
Следите за динамикой US Dollar vs Brazilian Real. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Как рассчитывается обменный курс US Dollar vs Brazilian Real?
Курс USDBRL основан на 5.1475 и 5.1505, отражая спрос в BRL. Колебания показаны в 0.41% и 4.9227 - 5.6422. Смотрите график US Dollar vs Brazilian Real в реальном времени.
Как я могу торговать USDBRL?
Торговля USDBRL осуществляется по 5.1475 или 5.1505. Отслеживайте 5.1475, 5.1230 - 5.1570 и 8245 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике USDBRL в реальном времени.
К какому типу инструментов относится US Dollar vs Brazilian Real?
USDBRL — валютная пара, котируемая в BRL. Его цена — 5.1475, а волатильность отражается в 0.41% и -4.23%. Откройте график для отслеживания движений US Dollar vs Brazilian Real в реальном времени.
Какова волатильность USDBRL?
Волатильность USDBRL отображается в 5.1230 - 5.1570 и 4.9227 - 5.6422. Аналитики также отслеживают 0.41% и -1.71% в сравнении с 5.1475. Отслеживайте цену USDBRL на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 5.1222
- Open
- 5.1267
- Bid
- 5.1475
- Ask
- 5.1505
- Low
- 5.1230
- High
- 5.1570
- Объем
- 8.245 K
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- 0.82%
- 6-месячное изменение
- -1.71%
- Годовое изменение
- -4.23%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.89%
- Пред.
- 4.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%