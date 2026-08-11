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USDBRL: US Dollar vs Brazilian Real

5.1475 BRL 0.0253 (0.49%)
Сектор: Валюта Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Brazilian Real

Курс USDBRL за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.1230, а максимальная — 5.1570.

Следите за динамикой US Dollar vs Brazilian Real. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как рассчитывается обменный курс US Dollar vs Brazilian Real?

Курс USDBRL основан на 5.1475 и 5.1505, отражая спрос в BRL. Колебания показаны в 0.41% и 4.9227 - 5.6422. Смотрите график US Dollar vs Brazilian Real в реальном времени.

Как я могу торговать USDBRL?

Торговля USDBRL осуществляется по 5.1475 или 5.1505. Отслеживайте 5.1475, 5.1230 - 5.1570 и 8245 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике USDBRL в реальном времени.

К какому типу инструментов относится US Dollar vs Brazilian Real?

USDBRL — валютная пара, котируемая в BRL. Его цена — 5.1475, а волатильность отражается в 0.41% и -4.23%. Откройте график для отслеживания движений US Dollar vs Brazilian Real в реальном времени.

Какова волатильность USDBRL?

Волатильность USDBRL отображается в 5.1230 - 5.1570 и 4.9227 - 5.6422. Аналитики также отслеживают 0.41% и -1.71% в сравнении с 5.1475. Отслеживайте цену USDBRL на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
5.1230 5.1570
Годовой диапазон
4.9227 5.6422
Предыдущее закрытие
5.1222
Open
5.1267
Bid
5.1475
Ask
5.1505
Low
5.1230
High
5.1570
Объем
8.245 K
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
0.82%
6-месячное изменение
-1.71%
Годовое изменение
-4.23%
11 августа, вторник
12:00
BRL
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
Прог.
4.89%
Пред.
4.64%
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%