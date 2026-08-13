货币 / USDBRL
USDBRL: US Dollar vs Brazilian Real
5.1985 BRL 0.0510 (0.99%)
版块: 货币 基础: 美元 盈利货币: Brazilian Real
今日USDBRL汇率已更改0.99%。当日，交易品种以低点5.1323和高点5.2123进行交易。
关注US Dollar vs Brazilian Real动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
US Dollar vs Brazilian Real汇率是如何计算的？
USDBRL汇率基于5.1985和5.2015，反映了BRL的需求。波动显示在1.09%和4.9227 - 5.6422中。请查看US Dollar vs Brazilian Real的实时图表。
我如何交易USDBRL？
交易USDBRL以5.1985或5.2015完成。观察5.1985、5.1323 - 5.2123和17947以评估市场状况。USDBRL的实时价格图表显示了这些更新。
US Dollar vs Brazilian Real是什么类型的组合？
USDBRL是以BRL报价的货币对。其价格为5.1985，波动性反映在1.09%和-3.29%中。实时查看图表以跟踪US Dollar vs Brazilian Real走势。
什么是USDBRL波动性？
USDBRL波动性在5.1323 - 5.2123和4.9227 - 5.6422中可见。分析师还跟踪了1.09%和-0.74%与5.1985的对比。查看实时图表上的USDBRL价格。
日范围
5.1323 5.2123
年范围
4.9227 5.6422
- 前一天收盘价
- 5.1475
- 开盘价
- 5.1424
- 卖价
- 5.1985
- 买价
- 5.2015
- 最低价
- 5.1323
- 最高价
- 5.2123
- 交易量
- 17.947 K
- 日变化
- 0.99%
- 月变化
- 1.82%
- 6个月变化
- -0.74%
- 年变化
- -3.29%
13 八月, 星期四
12:00
BRL
- 实际值
-
- 预测值
- 1.0%
- 前值
- 0.1%
12:00
BRL
- 实际值
-
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 0.4%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%