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USDBRL: US Dollar vs Brazilian Real

5.1985 BRL 0.0510 (0.99%)
版块: 货币 基础: 美元 盈利货币: Brazilian Real

今日USDBRL汇率已更改0.99%。当日，交易品种以低点5.1323和高点5.2123进行交易。

关注US Dollar vs Brazilian Real动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

US Dollar vs Brazilian Real汇率是如何计算的？

USDBRL汇率基于5.1985和5.2015，反映了BRL的需求。波动显示在1.09%和4.9227 - 5.6422中。请查看US Dollar vs Brazilian Real的实时图表。

我如何交易USDBRL？

交易USDBRL以5.1985或5.2015完成。观察5.1985、5.1323 - 5.2123和17947以评估市场状况。USDBRL的实时价格图表显示了这些更新。

US Dollar vs Brazilian Real是什么类型的组合？

USDBRL是以BRL报价的货币对。其价格为5.1985，波动性反映在1.09%和-3.29%中。实时查看图表以跟踪US Dollar vs Brazilian Real走势。

什么是USDBRL波动性？

USDBRL波动性在5.1323 - 5.2123和4.9227 - 5.6422中可见。分析师还跟踪了1.09%和-0.74%与5.1985的对比。查看实时图表上的USDBRL价格。

日范围
5.1323 5.2123
年范围
4.9227 5.6422
前一天收盘价
5.1475
开盘价
5.1424
卖价
5.1985
买价
5.2015
最低价
5.1323
最高价
5.2123
交易量
17.947 K
日变化
0.99%
月变化
1.82%
6个月变化
-0.74%
年变化
-3.29%
13 八月, 星期四
12:00
BRL
零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
1.0%
前值
0.1%
12:00
BRL
零售销售额年率 y/y
实际值
预测值
1.7%
前值
0.4%
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%