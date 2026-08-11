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ZRXUSD: 0x / Доллар США
Курс ZRXUSD за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.07600, а максимальная — 0.07630.
Следите за динамикой 0x / Доллар США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова рыночная капитализация ZRXUSD?
Рыночная капитализация ZRXUSD рассчитывается как 0.07610, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают -0.26%, -70.97% и 50 для оценки трендов. Отслеживайте динамику ZRXUSD на графике в реальном времени.
Сколько стоит 0x / Доллар США сегодня?
Сегодня ZRXUSD торгуется по 0.07610. Дневной диапазон составляет 0.07600 - 0.07630, годовой диапазон - 0.06840 - 0.27010, объем торговли достиг 50. Откройте график в реальном времени для 0x / Доллар США.
Каким было минимальное значение ZRXUSD?
Самая низкая цена ZRXUSD за последний год - 0.06840. Этот уровень в пределах 0.06840 - 0.27010 сравнивается с 0.07610 и 0.07670 для оценки риска снижения. Все детали изменения ZRXUSD можно изучить на графике в реальном времени.
Безопасно ли инвестировать в 0x / Доллар США?
Безопасность инвестиций в ZRXUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 0.07600 - 0.07630 и 0.06840 - 0.27010, при этом -70.97% показывает динамику, а 50 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения 0x / Доллар США на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение ZRXUSD за всю историю?
ZRXUSD достиг пика 0.27010 в пределах 0.06840 - 0.27010. Инвесторы часто сравнивают его с 0.07610 и -0.26% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены ZRXUSD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в 0x / Доллар США?
Чтобы инвестировать в ZRXUSD, проверьте текущие значения 0.07610, 3.26% и -22.19%, а также 0.07610 и 0.07640 перед выставлением ордеров. Проверьте цену 0x / Доллар США на графике в реальном времени.
Как торговать ZRXUSD?
Для торговли ZRXUSD отслеживайте 0.07600 - 0.07630. Сделки обычно заключаются около 0.07610 и 0.07640, в то время как 50 и -70.97% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения ZRXUSD на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 0.07670
- Open
- 0.07630
- Bid
- 0.07610
- Ask
- 0.07640
- Low
- 0.07600
- High
- 0.07630
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- -0.78%
- Месячное изменение
- 3.26%
- 6-месячное изменение
- -22.19%
- Годовое изменение
- -70.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%