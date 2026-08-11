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ZRXUSD: 0x / Доллар США

0.07610 USD 0.00060 (0.78%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZRXUSD за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.07600, а максимальная — 0.07630.

Следите за динамикой 0x / Доллар США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова рыночная капитализация ZRXUSD?

Рыночная капитализация ZRXUSD рассчитывается как 0.07610, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают -0.26%, -70.97% и 50 для оценки трендов. Отслеживайте динамику ZRXUSD на графике в реальном времени.

Сколько стоит 0x / Доллар США сегодня?

Сегодня ZRXUSD торгуется по 0.07610. Дневной диапазон составляет 0.07600 - 0.07630, годовой диапазон - 0.06840 - 0.27010, объем торговли достиг 50. Откройте график в реальном времени для 0x / Доллар США.

Каким было минимальное значение ZRXUSD?

Самая низкая цена ZRXUSD за последний год - 0.06840. Этот уровень в пределах 0.06840 - 0.27010 сравнивается с 0.07610 и 0.07670 для оценки риска снижения. Все детали изменения ZRXUSD можно изучить на графике в реальном времени.

Безопасно ли инвестировать в 0x / Доллар США?

Безопасность инвестиций в ZRXUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 0.07600 - 0.07630 и 0.06840 - 0.27010, при этом -70.97% показывает динамику, а 50 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения 0x / Доллар США на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение ZRXUSD за всю историю?

ZRXUSD достиг пика 0.27010 в пределах 0.06840 - 0.27010. Инвесторы часто сравнивают его с 0.07610 и -0.26% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены ZRXUSD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в 0x / Доллар США?

Чтобы инвестировать в ZRXUSD, проверьте текущие значения 0.07610, 3.26% и -22.19%, а также 0.07610 и 0.07640 перед выставлением ордеров. Проверьте цену 0x / Доллар США на графике в реальном времени.

Как торговать ZRXUSD?

Для торговли ZRXUSD отслеживайте 0.07600 - 0.07630. Сделки обычно заключаются около 0.07610 и 0.07640, в то время как 50 и -70.97% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения ZRXUSD на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
0.07600 0.07630
Годовой диапазон
0.06840 0.27010
Предыдущее закрытие
0.07670
Open
0.07630
Bid
0.07610
Ask
0.07640
Low
0.07600
High
0.07630
Объем
50
Дневное изменение
-0.78%
Месячное изменение
3.26%
6-месячное изменение
-22.19%
Годовое изменение
-70.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%