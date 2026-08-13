ZRXUSD: 从0x到美元
今日ZRXUSD汇率已更改1.49%。当日，交易品种以低点0.07390和高点0.07560进行交易。
关注从0x到美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ZRXUSD的市值是多少？
ZRXUSD市值按0.07510乘以流通供应量计算。投资者还可以查看1.35%、-71.35%和148来评估趋势。使用实时图表跟踪ZRXUSD表现。
今天从0x到美元多少钱？
今天ZRXUSD的交易价格为0.07510。日范围为0.07390 - 0.07560，年边界为0.06840 - 0.27010，交易量达到148。参见从0x到美元的实时图表。
最低的ZRXUSD价格是多少？
过去一年的最低ZRXUSD价格是0.06840。在0.06840 - 0.27010范围内，将该水平与0.07510和0.07400进行比较，以评估下行风险。观看ZRXUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。
从0x到美元投资安全吗？
投资ZRXUSD的安全性取决于其波动性。它在0.07390 - 0.07560和0.06840 - 0.27010范围内移动，-71.35%显示绩效，148反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的从0x到美元更新。
ZRXUSD有史以来的最高价是多少？
ZRXUSD在0.06840 - 0.27010内达到0.27010的峰值。投资者经常将其与0.07510和1.35%进行比较，以评估阻力。实时查看ZRXUSD价格图表，了解每日变化。
如何投资从0x到美元？
要投资ZRXUSD，请在下单前查看当前的0.07510，查看1.90%和-23.21%，并查看0.07510和0.07540。查看实时图表上的从0x到美元价格。
如何交易ZRXUSD？
交易ZRXUSD需要监控0.07390 - 0.07560。交易通常围绕0.07510和0.07540进行，而148和-71.35%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪ZRXUSD走势。
- 前一天收盘价
- 0.07400
- 开盘价
- 0.07410
- 卖价
- 0.07510
- 买价
- 0.07540
- 最低价
- 0.07390
- 最高价
- 0.07560
- 交易量
- 148
- 日变化
- 1.49%
- 月变化
- 1.90%
- 6个月变化
- -23.21%
- 年变化
- -71.35%
- 实际值
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- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%