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ZRXUSD: 从0x到美元

0.07510 USD 0.00110 (1.49%)
版块: 数字加密货币 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ZRXUSD汇率已更改1.49%。当日，交易品种以低点0.07390和高点0.07560进行交易。

关注从0x到美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

ZRXUSD的市值是多少？

ZRXUSD市值按0.07510乘以流通供应量计算。投资者还可以查看1.35%、-71.35%和148来评估趋势。使用实时图表跟踪ZRXUSD表现。

今天从0x到美元多少钱？

今天ZRXUSD的交易价格为0.07510。日范围为0.07390 - 0.07560，年边界为0.06840 - 0.27010，交易量达到148。参见从0x到美元的实时图表。

最低的ZRXUSD价格是多少？

过去一年的最低ZRXUSD价格是0.06840。在0.06840 - 0.27010范围内，将该水平与0.07510和0.07400进行比较，以评估下行风险。观看ZRXUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。

从0x到美元投资安全吗？

投资ZRXUSD的安全性取决于其波动性。它在0.07390 - 0.07560和0.06840 - 0.27010范围内移动，-71.35%显示绩效，148反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的从0x到美元更新。

ZRXUSD有史以来的最高价是多少？

ZRXUSD在0.06840 - 0.27010内达到0.27010的峰值。投资者经常将其与0.07510和1.35%进行比较，以评估阻力。实时查看ZRXUSD价格图表，了解每日变化。

如何投资从0x到美元？

要投资ZRXUSD，请在下单前查看当前的0.07510，查看1.90%和-23.21%，并查看0.07510和0.07540。查看实时图表上的从0x到美元价格。

如何交易ZRXUSD？

交易ZRXUSD需要监控0.07390 - 0.07560。交易通常围绕0.07510和0.07540进行，而148和-71.35%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪ZRXUSD走势。

日范围
0.07390 0.07560
年范围
0.06840 0.27010
前一天收盘价
0.07400
开盘价
0.07410
卖价
0.07510
买价
0.07540
最低价
0.07390
最高价
0.07560
交易量
148
日变化
1.49%
月变化
1.90%
6个月变化
-23.21%
年变化
-71.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%