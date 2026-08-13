ZRXUSD的市值是多少？ ZRXUSD市值按0.07510乘以流通供应量计算。投资者还可以查看1.35%、-71.35%和148来评估趋势。使用实时图表跟踪ZRXUSD表现。

今天从0x到美元多少钱？ 今天ZRXUSD的交易价格为0.07510。日范围为0.07390 - 0.07560，年边界为0.06840 - 0.27010，交易量达到148。参见从0x到美元的实时图表。

最低的ZRXUSD价格是多少？ 过去一年的最低ZRXUSD价格是0.06840。在0.06840 - 0.27010范围内，将该水平与0.07510和0.07400进行比较，以评估下行风险。观看ZRXUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。

从0x到美元投资安全吗？ 投资ZRXUSD的安全性取决于其波动性。它在0.07390 - 0.07560和0.06840 - 0.27010范围内移动，-71.35%显示绩效，148反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的从0x到美元更新。

ZRXUSD有史以来的最高价是多少？ ZRXUSD在0.06840 - 0.27010内达到0.27010的峰值。投资者经常将其与0.07510和1.35%进行比较，以评估阻力。实时查看ZRXUSD价格图表，了解每日变化。

如何投资从0x到美元？ 要投资ZRXUSD，请在下单前查看当前的0.07510，查看1.90%和-23.21%，并查看0.07510和0.07540。查看实时图表上的从0x到美元价格。