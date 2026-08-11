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THTUSD: Theta Network Token vs US Dollar
Курс THTUSD за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.13666, а максимальная — 0.13866.
Следите за динамикой Theta Network Token vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова рыночная капитализация THTUSD?
Рыночная капитализация THTUSD рассчитывается как 0.13666, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают 0.00%, -95.61% и 109 для оценки трендов. Отслеживайте динамику THTUSD на графике в реальном времени.
Сколько стоит Theta Network Token vs US Dollar сегодня?
Сегодня THTUSD торгуется по 0.13666. Дневной диапазон составляет 0.13666 - 0.13866, годовой диапазон - 0.00900 - 3.12800, объем торговли достиг 109. Откройте график в реальном времени для Theta Network Token vs US Dollar.
Каким было минимальное значение THTUSD?
Самая низкая цена THTUSD за последний год - 0.00900. Этот уровень в пределах 0.00900 - 3.12800 сравнивается с 0.13666 и 0.13766 для оценки риска снижения. Все детали изменения THTUSD можно изучить на графике в реальном времени.
Безопасно ли инвестировать в Theta Network Token vs US Dollar?
Безопасность инвестиций в THTUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 0.13666 - 0.13866 и 0.00900 - 3.12800, при этом -95.61% показывает динамику, а 109 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения Theta Network Token vs US Dollar на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение THTUSD за всю историю?
THTUSD достиг пика 3.12800 в пределах 0.00900 - 3.12800. Инвесторы часто сравнивают его с 0.13666 и 0.00% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены THTUSD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в Theta Network Token vs US Dollar?
Чтобы инвестировать в THTUSD, проверьте текущие значения 0.13666, 11.39% и -24.74%, а также 0.13666 и 0.13696 перед выставлением ордеров. Проверьте цену Theta Network Token vs US Dollar на графике в реальном времени.
Как торговать THTUSD?
Для торговли THTUSD отслеживайте 0.13666 - 0.13866. Сделки обычно заключаются около 0.13666 и 0.13696, в то время как 109 и -95.61% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения THTUSD на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 0.13766
- Open
- 0.13666
- Bid
- 0.13666
- Ask
- 0.13696
- Low
- 0.13666
- High
- 0.13866
- Объем
- 109
- Дневное изменение
- -0.73%
- Месячное изменение
- 11.39%
- 6-месячное изменение
- -24.74%
- Годовое изменение
- -95.61%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%