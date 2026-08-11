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THTUSD: Theta Network Token vs US Dollar

0.13666 USD 0.00100 (0.73%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс THTUSD за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.13666, а максимальная — 0.13866.

Следите за динамикой Theta Network Token vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова рыночная капитализация THTUSD?

Рыночная капитализация THTUSD рассчитывается как 0.13666, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают 0.00%, -95.61% и 109 для оценки трендов. Отслеживайте динамику THTUSD на графике в реальном времени.

Сколько стоит Theta Network Token vs US Dollar сегодня?

Сегодня THTUSD торгуется по 0.13666. Дневной диапазон составляет 0.13666 - 0.13866, годовой диапазон - 0.00900 - 3.12800, объем торговли достиг 109. Откройте график в реальном времени для Theta Network Token vs US Dollar.

Каким было минимальное значение THTUSD?

Самая низкая цена THTUSD за последний год - 0.00900. Этот уровень в пределах 0.00900 - 3.12800 сравнивается с 0.13666 и 0.13766 для оценки риска снижения. Все детали изменения THTUSD можно изучить на графике в реальном времени.

Безопасно ли инвестировать в Theta Network Token vs US Dollar?

Безопасность инвестиций в THTUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 0.13666 - 0.13866 и 0.00900 - 3.12800, при этом -95.61% показывает динамику, а 109 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения Theta Network Token vs US Dollar на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение THTUSD за всю историю?

THTUSD достиг пика 3.12800 в пределах 0.00900 - 3.12800. Инвесторы часто сравнивают его с 0.13666 и 0.00% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены THTUSD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в Theta Network Token vs US Dollar?

Чтобы инвестировать в THTUSD, проверьте текущие значения 0.13666, 11.39% и -24.74%, а также 0.13666 и 0.13696 перед выставлением ордеров. Проверьте цену Theta Network Token vs US Dollar на графике в реальном времени.

Как торговать THTUSD?

Для торговли THTUSD отслеживайте 0.13666 - 0.13866. Сделки обычно заключаются около 0.13666 и 0.13696, в то время как 109 и -95.61% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения THTUSD на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
0.13666 0.13866
Годовой диапазон
0.00900 3.12800
Предыдущее закрытие
0.13766
Open
0.13666
Bid
0.13666
Ask
0.13696
Low
0.13666
High
0.13866
Объем
109
Дневное изменение
-0.73%
Месячное изменение
11.39%
6-месячное изменение
-24.74%
Годовое изменение
-95.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%