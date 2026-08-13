THTUSD: Theta Network Token vs US Dollar
今日THTUSD汇率已更改-0.76%。当日，交易品种以低点0.13067和高点0.13367进行交易。
关注Theta Network Token vs US Dollar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
THTUSD的市值是多少？
THTUSD市值按0.13067乘以流通供应量计算。投资者还可以查看-1.51%、-95.81%和71来评估趋势。使用实时图表跟踪THTUSD表现。
今天Theta Network Token vs US Dollar多少钱？
今天THTUSD的交易价格为0.13067。日范围为0.13067 - 0.13367，年边界为0.00900 - 3.12800，交易量达到71。参见Theta Network Token vs US Dollar的实时图表。
最低的THTUSD价格是多少？
过去一年的最低THTUSD价格是0.00900。在0.00900 - 3.12800范围内，将该水平与0.13067和0.13167进行比较，以评估下行风险。观看THTUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。
Theta Network Token vs US Dollar投资安全吗？
投资THTUSD的安全性取决于其波动性。它在0.13067 - 0.13367和0.00900 - 3.12800范围内移动，-95.81%显示绩效，71反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的Theta Network Token vs US Dollar更新。
THTUSD有史以来的最高价是多少？
THTUSD在0.00900 - 3.12800内达到3.12800的峰值。投资者经常将其与0.13067和-1.51%进行比较，以评估阻力。实时查看THTUSD价格图表，了解每日变化。
如何投资Theta Network Token vs US Dollar？
要投资THTUSD，请在下单前查看当前的0.13067，查看6.50%和-28.04%，并查看0.13067和0.13097。查看实时图表上的Theta Network Token vs US Dollar价格。
如何交易THTUSD？
交易THTUSD需要监控0.13067 - 0.13367。交易通常围绕0.13067和0.13097进行，而71和-95.81%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪THTUSD走势。
- 前一天收盘价
- 0.13167
- 开盘价
- 0.13267
- 卖价
- 0.13067
- 买价
- 0.13097
- 最低价
- 0.13067
- 最高价
- 0.13367
- 交易量
- 71
- 日变化
- -0.76%
- 月变化
- 6.50%
- 6个月变化
- -28.04%
- 年变化
- -95.81%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%