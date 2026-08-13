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THTUSD: Theta Network Token vs US Dollar

0.13067 USD 0.00100 (0.76%)
版块: 数字加密货币 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日THTUSD汇率已更改-0.76%。当日，交易品种以低点0.13067和高点0.13367进行交易。

关注Theta Network Token vs US Dollar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

THTUSD的市值是多少？

THTUSD市值按0.13067乘以流通供应量计算。投资者还可以查看-1.51%、-95.81%和71来评估趋势。使用实时图表跟踪THTUSD表现。

今天Theta Network Token vs US Dollar多少钱？

今天THTUSD的交易价格为0.13067。日范围为0.13067 - 0.13367，年边界为0.00900 - 3.12800，交易量达到71。参见Theta Network Token vs US Dollar的实时图表。

最低的THTUSD价格是多少？

过去一年的最低THTUSD价格是0.00900。在0.00900 - 3.12800范围内，将该水平与0.13067和0.13167进行比较，以评估下行风险。观看THTUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。

Theta Network Token vs US Dollar投资安全吗？

投资THTUSD的安全性取决于其波动性。它在0.13067 - 0.13367和0.00900 - 3.12800范围内移动，-95.81%显示绩效，71反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的Theta Network Token vs US Dollar更新。

THTUSD有史以来的最高价是多少？

THTUSD在0.00900 - 3.12800内达到3.12800的峰值。投资者经常将其与0.13067和-1.51%进行比较，以评估阻力。实时查看THTUSD价格图表，了解每日变化。

如何投资Theta Network Token vs US Dollar？

要投资THTUSD，请在下单前查看当前的0.13067，查看6.50%和-28.04%，并查看0.13067和0.13097。查看实时图表上的Theta Network Token vs US Dollar价格。

如何交易THTUSD？

交易THTUSD需要监控0.13067 - 0.13367。交易通常围绕0.13067和0.13097进行，而71和-95.81%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪THTUSD走势。

日范围
0.13067 0.13367
年范围
0.00900 3.12800
前一天收盘价
0.13167
开盘价
0.13267
卖价
0.13067
买价
0.13097
最低价
0.13067
最高价
0.13367
交易量
71
日变化
-0.76%
月变化
6.50%
6个月变化
-28.04%
年变化
-95.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%