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ENJUSD: Enjin Coin Token vs US Dollar

0.02460 USD 0.00020 (0.81%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Enjin Coin Token Валюта прибыли: Доллар США

Курс ENJUSD за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.02450, а максимальная — 0.02470.

Следите за динамикой Enjin Coin Token vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова рыночная капитализация ENJUSD?

Рыночная капитализация ENJUSD рассчитывается как 0.02460, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают 0.00%, -90.89% и 41 для оценки трендов. Отслеживайте динамику ENJUSD на графике в реальном времени.

Сколько стоит Enjin Coin Token vs US Dollar сегодня?

Сегодня ENJUSD торгуется по 0.02460. Дневной диапазон составляет 0.02450 - 0.02470, годовой диапазон - 0.01820 - 0.68000, объем торговли достиг 41. Откройте график в реальном времени для Enjin Coin Token vs US Dollar.

Каким было минимальное значение ENJUSD?

Самая низкая цена ENJUSD за последний год - 0.01820. Этот уровень в пределах 0.01820 - 0.68000 сравнивается с 0.02460 и 0.02480 для оценки риска снижения. Все детали изменения ENJUSD можно изучить на графике в реальном времени.

Безопасно ли инвестировать в Enjin Coin Token vs US Dollar?

Безопасность инвестиций в ENJUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 0.02450 - 0.02470 и 0.01820 - 0.68000, при этом -90.89% показывает динамику, а 41 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения Enjin Coin Token vs US Dollar на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение ENJUSD за всю историю?

ENJUSD достиг пика 0.68000 в пределах 0.01820 - 0.68000. Инвесторы часто сравнивают его с 0.02460 и 0.00% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены ENJUSD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в Enjin Coin Token vs US Dollar?

Чтобы инвестировать в ENJUSD, проверьте текущие значения 0.02460, -0.40% и -91.80%, а также 0.02460 и 0.02490 перед выставлением ордеров. Проверьте цену Enjin Coin Token vs US Dollar на графике в реальном времени.

Как торговать ENJUSD?

Для торговли ENJUSD отслеживайте 0.02450 - 0.02470. Сделки обычно заключаются около 0.02460 и 0.02490, в то время как 41 и -90.89% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения ENJUSD на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
0.02450 0.02470
Годовой диапазон
0.01820 0.68000
Предыдущее закрытие
0.02480
Open
0.02460
Bid
0.02460
Ask
0.02490
Low
0.02450
High
0.02470
Объем
41
Дневное изменение
-0.81%
Месячное изменение
-0.40%
6-месячное изменение
-91.80%
Годовое изменение
-90.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%