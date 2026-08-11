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ENJUSD: Enjin Coin Token vs US Dollar
Курс ENJUSD за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.02450, а максимальная — 0.02470.
Следите за динамикой Enjin Coin Token vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова рыночная капитализация ENJUSD?
Рыночная капитализация ENJUSD рассчитывается как 0.02460, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают 0.00%, -90.89% и 41 для оценки трендов. Отслеживайте динамику ENJUSD на графике в реальном времени.
Сколько стоит Enjin Coin Token vs US Dollar сегодня?
Сегодня ENJUSD торгуется по 0.02460. Дневной диапазон составляет 0.02450 - 0.02470, годовой диапазон - 0.01820 - 0.68000, объем торговли достиг 41. Откройте график в реальном времени для Enjin Coin Token vs US Dollar.
Каким было минимальное значение ENJUSD?
Самая низкая цена ENJUSD за последний год - 0.01820. Этот уровень в пределах 0.01820 - 0.68000 сравнивается с 0.02460 и 0.02480 для оценки риска снижения. Все детали изменения ENJUSD можно изучить на графике в реальном времени.
Безопасно ли инвестировать в Enjin Coin Token vs US Dollar?
Безопасность инвестиций в ENJUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 0.02450 - 0.02470 и 0.01820 - 0.68000, при этом -90.89% показывает динамику, а 41 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения Enjin Coin Token vs US Dollar на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение ENJUSD за всю историю?
ENJUSD достиг пика 0.68000 в пределах 0.01820 - 0.68000. Инвесторы часто сравнивают его с 0.02460 и 0.00% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены ENJUSD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в Enjin Coin Token vs US Dollar?
Чтобы инвестировать в ENJUSD, проверьте текущие значения 0.02460, -0.40% и -91.80%, а также 0.02460 и 0.02490 перед выставлением ордеров. Проверьте цену Enjin Coin Token vs US Dollar на графике в реальном времени.
Как торговать ENJUSD?
Для торговли ENJUSD отслеживайте 0.02450 - 0.02470. Сделки обычно заключаются около 0.02460 и 0.02490, в то время как 41 и -90.89% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения ENJUSD на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 0.02480
- Open
- 0.02460
- Bid
- 0.02460
- Ask
- 0.02490
- Low
- 0.02450
- High
- 0.02470
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- -0.81%
- Месячное изменение
- -0.40%
- 6-месячное изменение
- -91.80%
- Годовое изменение
- -90.89%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%