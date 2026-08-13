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ENJUSD: Enjin Coin Token vs US Dollar

0.02450 USD 0.00010 (0.41%)
版块: 数字加密货币 基础: Enjin Coin Token 盈利货币: 美元

今日ENJUSD汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点0.02440和高点0.02500进行交易。

关注Enjin Coin Token vs US Dollar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

ENJUSD的市值是多少？

ENJUSD市值按0.02450乘以流通供应量计算。投资者还可以查看0.00%、-90.93%和168来评估趋势。使用实时图表跟踪ENJUSD表现。

今天Enjin Coin Token vs US Dollar多少钱？

今天ENJUSD的交易价格为0.02450。日范围为0.02440 - 0.02500，年边界为0.01820 - 0.68000，交易量达到168。参见Enjin Coin Token vs US Dollar的实时图表。

最低的ENJUSD价格是多少？

过去一年的最低ENJUSD价格是0.01820。在0.01820 - 0.68000范围内，将该水平与0.02450和0.02440进行比较，以评估下行风险。观看ENJUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。

Enjin Coin Token vs US Dollar投资安全吗？

投资ENJUSD的安全性取决于其波动性。它在0.02440 - 0.02500和0.01820 - 0.68000范围内移动，-90.93%显示绩效，168反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的Enjin Coin Token vs US Dollar更新。

ENJUSD有史以来的最高价是多少？

ENJUSD在0.01820 - 0.68000内达到0.68000的峰值。投资者经常将其与0.02450和0.00%进行比较，以评估阻力。实时查看ENJUSD价格图表，了解每日变化。

如何投资Enjin Coin Token vs US Dollar？

要投资ENJUSD，请在下单前查看当前的0.02450，查看-0.81%和-91.83%，并查看0.02450和0.02480。查看实时图表上的Enjin Coin Token vs US Dollar价格。

如何交易ENJUSD？

交易ENJUSD需要监控0.02440 - 0.02500。交易通常围绕0.02450和0.02480进行，而168和-90.93%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪ENJUSD走势。

日范围
0.02440 0.02500
年范围
0.01820 0.68000
前一天收盘价
0.02440
开盘价
0.02450
卖价
0.02450
买价
0.02480
最低价
0.02440
最高价
0.02500
交易量
168
日变化
0.41%
月变化
-0.81%
6个月变化
-91.83%
年变化
-90.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%