ENJUSD: Enjin Coin Token vs US Dollar
今日ENJUSD汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点0.02440和高点0.02500进行交易。
关注Enjin Coin Token vs US Dollar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ENJUSD的市值是多少？
ENJUSD市值按0.02450乘以流通供应量计算。投资者还可以查看0.00%、-90.93%和168来评估趋势。使用实时图表跟踪ENJUSD表现。
今天Enjin Coin Token vs US Dollar多少钱？
今天ENJUSD的交易价格为0.02450。日范围为0.02440 - 0.02500，年边界为0.01820 - 0.68000，交易量达到168。参见Enjin Coin Token vs US Dollar的实时图表。
最低的ENJUSD价格是多少？
过去一年的最低ENJUSD价格是0.01820。在0.01820 - 0.68000范围内，将该水平与0.02450和0.02440进行比较，以评估下行风险。观看ENJUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。
Enjin Coin Token vs US Dollar投资安全吗？
投资ENJUSD的安全性取决于其波动性。它在0.02440 - 0.02500和0.01820 - 0.68000范围内移动，-90.93%显示绩效，168反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的Enjin Coin Token vs US Dollar更新。
ENJUSD有史以来的最高价是多少？
ENJUSD在0.01820 - 0.68000内达到0.68000的峰值。投资者经常将其与0.02450和0.00%进行比较，以评估阻力。实时查看ENJUSD价格图表，了解每日变化。
如何投资Enjin Coin Token vs US Dollar？
要投资ENJUSD，请在下单前查看当前的0.02450，查看-0.81%和-91.83%，并查看0.02450和0.02480。查看实时图表上的Enjin Coin Token vs US Dollar价格。
如何交易ENJUSD？
交易ENJUSD需要监控0.02440 - 0.02500。交易通常围绕0.02450和0.02480进行，而168和-90.93%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪ENJUSD走势。
- 前一天收盘价
- 0.02440
- 开盘价
- 0.02450
- 卖价
- 0.02450
- 买价
- 0.02480
- 最低价
- 0.02440
- 最高价
- 0.02500
- 交易量
- 168
- 日变化
- 0.41%
- 月变化
- -0.81%
- 6个月变化
- -91.83%
- 年变化
- -90.93%
- 实际值
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- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%