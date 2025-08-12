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CRVUSD: CurveDAOToken / Доллар США

0.2610 USD 0.0030 (1.16%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CRVUSD за сегодня изменился на 1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2570, а максимальная — 0.2720.

Следите за динамикой CurveDAOToken / Доллар США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова рыночная капитализация CRVUSD?

Рыночная капитализация CRVUSD рассчитывается как 0.2610, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают 1.16%, -60.81% и 914 для оценки трендов. Отслеживайте динамику CRVUSD на графике в реальном времени.

Сколько стоит CurveDAOToken / Доллар США сегодня?

Сегодня CRVUSD торгуется по 0.2610. Дневной диапазон составляет 0.2570 - 0.2720, годовой диапазон - 0.1560 - 1.0450, объем торговли достиг 914. Откройте график в реальном времени для CurveDAOToken / Доллар США.

Каким было минимальное значение CRVUSD?

Самая низкая цена CRVUSD за последний год - 0.1560. Этот уровень в пределах 0.1560 - 1.0450 сравнивается с 0.2610 и 0.2580 для оценки риска снижения. Все детали изменения CRVUSD можно изучить на графике в реальном времени.

Безопасно ли инвестировать в CurveDAOToken / Доллар США?

Безопасность инвестиций в CRVUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 0.2570 - 0.2720 и 0.1560 - 1.0450, при этом -60.81% показывает динамику, а 914 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения CurveDAOToken / Доллар США на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение CRVUSD за всю историю?

CRVUSD достиг пика 1.0450 в пределах 0.1560 - 1.0450. Инвесторы часто сравнивают его с 0.2610 и 1.16% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены CRVUSD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в CurveDAOToken / Доллар США?

Чтобы инвестировать в CRVUSD, проверьте текущие значения 0.2610, 28.57% и -30.95%, а также 0.2610 и 0.2640 перед выставлением ордеров. Проверьте цену CurveDAOToken / Доллар США на графике в реальном времени.

Как торговать CRVUSD?

Для торговли CRVUSD отслеживайте 0.2570 - 0.2720. Сделки обычно заключаются около 0.2610 и 0.2640, в то время как 914 и -60.81% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения CRVUSD на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
0.2570 0.2720
Годовой диапазон
0.1560 1.0450
Предыдущее закрытие
0.2580
Open
0.2580
Bid
0.2610
Ask
0.2640
Low
0.2570
High
0.2720
Объем
914
Дневное изменение
1.16%
Месячное изменение
28.57%
6-месячное изменение
-30.95%
Годовое изменение
-60.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%