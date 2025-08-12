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CRVUSD: CurveDAOToken / Доллар США
Курс CRVUSD за сегодня изменился на 1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2570, а максимальная — 0.2720.
Следите за динамикой CurveDAOToken / Доллар США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
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- D1
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Часто задаваемые вопросы
Какова рыночная капитализация CRVUSD?
Рыночная капитализация CRVUSD рассчитывается как 0.2610, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают 1.16%, -60.81% и 914 для оценки трендов. Отслеживайте динамику CRVUSD на графике в реальном времени.
Сколько стоит CurveDAOToken / Доллар США сегодня?
Сегодня CRVUSD торгуется по 0.2610. Дневной диапазон составляет 0.2570 - 0.2720, годовой диапазон - 0.1560 - 1.0450, объем торговли достиг 914. Откройте график в реальном времени для CurveDAOToken / Доллар США.
Каким было минимальное значение CRVUSD?
Самая низкая цена CRVUSD за последний год - 0.1560. Этот уровень в пределах 0.1560 - 1.0450 сравнивается с 0.2610 и 0.2580 для оценки риска снижения. Все детали изменения CRVUSD можно изучить на графике в реальном времени.
Безопасно ли инвестировать в CurveDAOToken / Доллар США?
Безопасность инвестиций в CRVUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 0.2570 - 0.2720 и 0.1560 - 1.0450, при этом -60.81% показывает динамику, а 914 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения CurveDAOToken / Доллар США на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение CRVUSD за всю историю?
CRVUSD достиг пика 1.0450 в пределах 0.1560 - 1.0450. Инвесторы часто сравнивают его с 0.2610 и 1.16% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены CRVUSD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в CurveDAOToken / Доллар США?
Чтобы инвестировать в CRVUSD, проверьте текущие значения 0.2610, 28.57% и -30.95%, а также 0.2610 и 0.2640 перед выставлением ордеров. Проверьте цену CurveDAOToken / Доллар США на графике в реальном времени.
Как торговать CRVUSD?
Для торговли CRVUSD отслеживайте 0.2570 - 0.2720. Сделки обычно заключаются около 0.2610 и 0.2640, в то время как 914 и -60.81% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения CRVUSD на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 0.2580
- Open
- 0.2580
- Bid
- 0.2610
- Ask
- 0.2640
- Low
- 0.2570
- High
- 0.2720
- Объем
- 914
- Дневное изменение
- 1.16%
- Месячное изменение
- 28.57%
- 6-месячное изменение
- -30.95%
- Годовое изменение
- -60.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%