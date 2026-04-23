CRVUSD: 从CurveDAOToken到美元
今日CRVUSD汇率已更改2.97%。当日，交易品种以低点0.2590和高点0.2840进行交易。
关注从CurveDAOToken到美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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CRVUSD新闻
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- Grayscale Q2 Adjusts Multi-Asset Fund Allocations: Sells UNI, NEAR, Increases BNB and Other Assets
- AI合规基础设施公司Hadrius完成2700万美元融资，CRV领投，Y Combinator等参投
- AI compliance infrastructure company Hadrius completes $27 million financing, led by CRV with participation from Y Combinator and others.
- Curve Opens Call for Teams to Take Over Risk Assessment and Market Monitoring Functions
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- Curve launches Llamalend v2 first on Optimism supported by 250,000 OP token grant
- 1inch releases 'reDeFine Money,' an oral history of DeFi in a limited-edition book
- Verifiable Bitcoin Accounts for Institutional Bitcoin. Your Custody, Your Terms.
常见问题解答
CRVUSD的市值是多少？
CRVUSD市值按0.2770乘以流通供应量计算。投资者还可以查看4.53%、-58.41%和1030来评估趋势。使用实时图表跟踪CRVUSD表现。
今天从CurveDAOToken到美元多少钱？
今天CRVUSD的交易价格为0.2770。日范围为0.2590 - 0.2840，年边界为0.1560 - 1.0450，交易量达到1030。参见从CurveDAOToken到美元的实时图表。
最低的CRVUSD价格是多少？
过去一年的最低CRVUSD价格是0.1560。在0.1560 - 1.0450范围内，将该水平与0.2770和0.2690进行比较，以评估下行风险。观看CRVUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。
从CurveDAOToken到美元投资安全吗？
投资CRVUSD的安全性取决于其波动性。它在0.2590 - 0.2840和0.1560 - 1.0450范围内移动，-58.41%显示绩效，1030反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的从CurveDAOToken到美元更新。
CRVUSD有史以来的最高价是多少？
CRVUSD在0.1560 - 1.0450内达到1.0450的峰值。投资者经常将其与0.2770和4.53%进行比较，以评估阻力。实时查看CRVUSD价格图表，了解每日变化。
如何投资从CurveDAOToken到美元？
要投资CRVUSD，请在下单前查看当前的0.2770，查看36.45%和-26.72%，并查看0.2770和0.2800。查看实时图表上的从CurveDAOToken到美元价格。
如何交易CRVUSD？
交易CRVUSD需要监控0.2590 - 0.2840。交易通常围绕0.2770和0.2800进行，而1030和-58.41%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪CRVUSD走势。
- 前一天收盘价
- 0.2690
- 开盘价
- 0.2650
- 卖价
- 0.2770
- 买价
- 0.2800
- 最低价
- 0.2590
- 最高价
- 0.2840
- 交易量
- 1.030 K
- 日变化
- 2.97%
- 月变化
- 36.45%
- 6个月变化
- -26.72%
- 年变化
- -58.41%
- 实际值
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- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%