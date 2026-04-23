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CRVUSD: 从CurveDAOToken到美元

0.2770 USD 0.0080 (2.97%)
版块: 数字加密货币 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CRVUSD汇率已更改2.97%。当日，交易品种以低点0.2590和高点0.2840进行交易。

关注从CurveDAOToken到美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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CRVUSD新闻

常见问题解答

CRVUSD的市值是多少？

CRVUSD市值按0.2770乘以流通供应量计算。投资者还可以查看4.53%、-58.41%和1030来评估趋势。使用实时图表跟踪CRVUSD表现。

今天从CurveDAOToken到美元多少钱？

今天CRVUSD的交易价格为0.2770。日范围为0.2590 - 0.2840，年边界为0.1560 - 1.0450，交易量达到1030。参见从CurveDAOToken到美元的实时图表。

最低的CRVUSD价格是多少？

过去一年的最低CRVUSD价格是0.1560。在0.1560 - 1.0450范围内，将该水平与0.2770和0.2690进行比较，以评估下行风险。观看CRVUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。

从CurveDAOToken到美元投资安全吗？

投资CRVUSD的安全性取决于其波动性。它在0.2590 - 0.2840和0.1560 - 1.0450范围内移动，-58.41%显示绩效，1030反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的从CurveDAOToken到美元更新。

CRVUSD有史以来的最高价是多少？

CRVUSD在0.1560 - 1.0450内达到1.0450的峰值。投资者经常将其与0.2770和4.53%进行比较，以评估阻力。实时查看CRVUSD价格图表，了解每日变化。

如何投资从CurveDAOToken到美元？

要投资CRVUSD，请在下单前查看当前的0.2770，查看36.45%和-26.72%，并查看0.2770和0.2800。查看实时图表上的从CurveDAOToken到美元价格。

如何交易CRVUSD？

交易CRVUSD需要监控0.2590 - 0.2840。交易通常围绕0.2770和0.2800进行，而1030和-58.41%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪CRVUSD走势。

日范围
0.2590 0.2840
年范围
0.1560 1.0450
前一天收盘价
0.2690
开盘价
0.2650
卖价
0.2770
买价
0.2800
最低价
0.2590
最高价
0.2840
交易量
1.030 K
日变化
2.97%
月变化
36.45%
6个月变化
-26.72%
年变化
-58.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%