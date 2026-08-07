Gold Sniper by Nadim
- Эксперты
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- Версия: 2.51
- Активации: 5
GOLD HUNTER EA — Умный, Надежный и Полностью Автоматизированный Торговый Робот
GOLD HUNTER EA — это профессиональный торговый советник (Expert Advisor), разработанный для трейдеров, которые ценят точность, стабильность и дисциплинированное управление рисками. Вместо погони за каждым движением рынка он сосредоточен на поиске качественных торговых возможностей и их автоматическом исполнении.
Советник использует интеллектуальный анализ рынка и современные алгоритмы фильтрации сделок, что позволяет адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и исключить влияние человеческих эмоций.
Best Timeframe 30Min (both for GOLD And Currencies)
⭐ Основные преимущества
- Полностью автоматическая торговля
- Интеллектуальный анализ рынка
- Умная фильтрация сделок
- Продвинутое управление рисками
- Автоматические Stop Loss и Take Profit
- Автоматический перевод сделки в безубыток
- Гибкое управление капиталом
- Фильтрация спреда и волатильности
- Оптимизирован для стабильной работы
- Поддержка VPS
- Простая настройка
- Подходит как новичкам, так и профессионалам
📊 Результаты тестирования
Тестовая среда
- Платформа: MetaTrader 5
- Инструмент: XAUUSD
- Таймфрейм: M30
- Качество моделирования: 100%
- Исторические данные: Более 6 миллионов тиков
- Начальный депозит: 5 000 USD
Основные показатели
- 💰 Чистая прибыль: 22 087.66 USD
- 📈 Profit Factor: 2.56
- 📊 Recovery Factor: 4.47
- 🎯 Средняя прибыль на сделку: 345.12 USD
- ⚡ Sharpe Ratio: 6.05
- 🔄 Всего сделок: 64
- 📈 Самая прибыльная сделка: 10 533.68 USD
Тестирование EA — важная информация
Для тех, кто скачал EA для тестирования на Demo-счёте, пожалуйста, попробуйте изменить следующие параметры, чтобы найти наиболее эффективные настройки:
1. Lower Higher High Low Required – Each Side of Swing
Попробуйте разные значения: 1, 2, 3, 4 и 5. Протестируйте каждую настройку и сравните результаты, чтобы определить, какой вариант работает лучше всего.
2. Only 1 Trade Per Trend
Попробуйте установить этот параметр в значение False, чтобы разрешить больше торговых возможностей, и сравните полученные результаты.
Пожалуйста, протестируйте эти настройки на Demo-счёте и поделитесь своими наблюдениями и результатами.
По всем вопросам, связанным с EA, обращайтесь по адресу:
hasurkarpooja@gmail.com