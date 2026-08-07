Gold Sniper by Nadim

GOLD HUNTER EA — Умный, Надежный и Полностью Автоматизированный Торговый Робот

GOLD HUNTER EA — это профессиональный торговый советник (Expert Advisor), разработанный для трейдеров, которые ценят точность, стабильность и дисциплинированное управление рисками. Вместо погони за каждым движением рынка он сосредоточен на поиске качественных торговых возможностей и их автоматическом исполнении.

Советник использует интеллектуальный анализ рынка и современные алгоритмы фильтрации сделок, что позволяет адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и исключить влияние человеческих эмоций.


Best Timeframe 30Min (both for GOLD And Currencies)

⭐ Основные преимущества

  • Полностью автоматическая торговля
  • Интеллектуальный анализ рынка
  • Умная фильтрация сделок
  • Продвинутое управление рисками
  • Автоматические Stop Loss и Take Profit
  • Автоматический перевод сделки в безубыток
  • Гибкое управление капиталом
  • Фильтрация спреда и волатильности
  • Оптимизирован для стабильной работы
  • Поддержка VPS
  • Простая настройка
  • Подходит как новичкам, так и профессионалам

📊 Результаты тестирования

Тестовая среда

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Инструмент: XAUUSD
  • Таймфрейм: M30
  • Качество моделирования: 100%
  • Исторические данные: Более 6 миллионов тиков
  • Начальный депозит: 5 000 USD

Основные показатели

  • 💰 Чистая прибыль: 22 087.66 USD
  • 📈 Profit Factor: 2.56
  • 📊 Recovery Factor: 4.47
  • 🎯 Средняя прибыль на сделку: 345.12 USD
  • ⚡ Sharpe Ratio: 6.05
  • 🔄 Всего сделок: 64
  • 📈 Самая прибыльная сделка: 10 533.68 USD

Тестирование EA — важная информация

Для тех, кто скачал EA для тестирования на Demo-счёте, пожалуйста, попробуйте изменить следующие параметры, чтобы найти наиболее эффективные настройки:

1. Lower Higher High Low Required – Each Side of Swing
Попробуйте разные значения: 1, 2, 3, 4 и 5. Протестируйте каждую настройку и сравните результаты, чтобы определить, какой вариант работает лучше всего.

2. Only 1 Trade Per Trend
Попробуйте установить этот параметр в значение False, чтобы разрешить больше торговых возможностей, и сравните полученные результаты.

Пожалуйста, протестируйте эти настройки на Demo-счёте и поделитесь своими наблюдениями и результатами.

По всем вопросам, связанным с EA, обращайтесь по адресу:
hasurkarpooja@gmail.com

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ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
EA Miracolo
Amazing Traders
Эксперты
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Tenet Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1. Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник вклю
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
Эксперты
Представляем Mean Machine GPT Gen 2 – Оригинал. Теперь умнее, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать весь этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. Mean Machine GPT Gen 2 является следующей эволюцией того оригинального замысла. Мы не заменили оригинал. Мы его развили. Большинство систем реагируют один раз, действуют один раз и забывают всё. Mean Machine GPT Gen 2 не забывает. Он помнит кажду
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота. Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением. Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
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Gold Huntterr
Nadim Rafik Golandaj
Эксперты
Gold Hunter — Торгуйте как профессионал, без постоянного контроля экрана Создан для трейдеров, которые устали от догадок. Gold Hunter сочетает трендовую логику с той дисциплиной управления рисками, о которой мечтает каждый трейдер — автоматический расчёт объёма позиции, самоуправляемые стопы и встроенный «предохранитель», защищающий ваш счёт, когда рынок разворачивается против вас. Умные точки входа — сделки открываются только при наличии реального направленного движения ️ Расчёт объёма по
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