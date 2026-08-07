Gold Sniper by Nadim

GOLD HUNTER EA — Умный, Надежный и Полностью Автоматизированный Торговый Робот

GOLD HUNTER EA — это профессиональный торговый советник (Expert Advisor), разработанный для трейдеров, которые ценят точность, стабильность и дисциплинированное управление рисками. Вместо погони за каждым движением рынка он сосредоточен на поиске качественных торговых возможностей и их автоматическом исполнении.

Советник использует интеллектуальный анализ рынка и современные алгоритмы фильтрации сделок, что позволяет адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и исключить влияние человеческих эмоций.





⭐ Основные преимущества

Полностью автоматическая торговля

Интеллектуальный анализ рынка

Умная фильтрация сделок

Продвинутое управление рисками

Автоматические Stop Loss и Take Profit

Автоматический перевод сделки в безубыток

Гибкое управление капиталом

Фильтрация спреда и волатильности

Оптимизирован для стабильной работы

Поддержка VPS

Простая настройка

Подходит как новичкам, так и профессионалам

📊 Результаты тестирования

Тестовая среда

Платформа: MetaTrader 5

Инструмент: XAUUSD

Таймфрейм: M30

Качество моделирования: 100%

Исторические данные: Более 6 миллионов тиков

Начальный депозит: 5 000 USD

Основные показатели

💰 Чистая прибыль: 22 087.66 USD

📈 Profit Factor: 2.56

📊 Recovery Factor: 4.47

🎯 Средняя прибыль на сделку: 345.12 USD

⚡ Sharpe Ratio: 6.05

🔄 Всего сделок: 64

📈 Самая прибыльная сделка: 10 533.68 USD