Gold Sniper by Nadim

GOLD HUNTER EA – 智能、可靠、全自动交易专家顾问

GOLD HUNTER EA 是一款专业级 MetaTrader 5 自动交易系统（Expert Advisor），专为追求精准、稳定和严格风险管理的交易者打造。它不会盲目追逐每一次市场波动，而是通过智能市场分析筛选高质量交易机会，并自动执行交易。

凭借先进的市场分析引擎和智能交易过滤系统，GOLD HUNTER EA 能够适应不断变化的市场环境，以系统化、纪律化的方式进行交易，有效减少情绪化操作，实现全天候自动运行。

Best Timeframe 30Min (both for GOLD And Currencies)

🌟 核心功能

  • ✅ 全自动交易
  • ✅ 智能市场分析
  • ✅ 高质量交易信号筛选
  • ✅ 动态风险管理
  • ✅ 自动止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）
  • ✅ 自动保本（Breakeven）保护
  • ✅ 智能资金管理
  • ✅ 点差与波动率过滤
  • ✅ 稳定性优化
  • ✅ 支持 VPS 全天候运行
  • ✅ 操作简单，易于配置
  • ✅ 适合新手及专业交易者
📊 回测结果

测试环境

  • 平台： MetaTrader 5
  • 交易品种： XAUUSD（黄金）
  • 时间周期： M30
  • 建模质量： 100%
  • 历史数据： 600 多万 Tick
  • 初始资金： 5,000 美元

回测表现

  • 💰 净利润：22,087.66 美元
  • 📈 盈利因子（Profit Factor）：2.56
  • 📊 恢复因子（Recovery Factor）：4.47
  • 🎯 单笔交易平均收益：345.12 美元
  • 夏普比率（Sharpe Ratio）：6.05
  • 🔄 总交易次数：64
  • 📈 最大单笔盈利：10,533.68 美元
🚀 为什么选择 GOLD HUNTER EA？

GOLD HUNTER EA 专注于高质量交易，而非高频交易。通过智能市场筛选和严格的风险控制，它能够在不同市场环境中稳定执行交易策略，同时减少情绪化交易带来的影响。

无论您是刚开始接触自动交易的新手，还是希望提高交易效率的专业交易者，GOLD HUNTER EA 都能为您提供可靠、稳定、高效的自动化交易体验。

💻 适用对象
  • XAUUSD（黄金）交易
  • MetaTrader 5 平台
  • VPS 全天候自动交易
  • 新手及专业交易者
  • 个人账户及资金管理账户

EA 测试 — 重要说明

对于已经下载 EA 并进行 Demo 模拟测试的用户，请尝试调整以下参数，以寻找更好的测试结果：

1. Lower Higher High Low Required – Each Side of Swing
请尝试设置不同的数值，例如：1、2、3、4 和 5
分别测试这些设置，并对比测试结果，以确定哪个参数设置效果最佳。

2. Only 1 Trade Per Trend
请尝试将此参数设置为 False（关闭），这样可以允许在同一趋势中进行更多交易机会，然后对比测试结果。

请务必在 Demo 模拟账户上测试这些设置，并分享您的测试结果和观察情况。

如有任何与 EA 相关的问题，请联系：
hasurkarpooja@gmail.com



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4.87 (38)
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AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
专家
BULLETPROOF BTC — Session Breakout EA for BTC/USD A fully automated session-breakout system for Bitcoin. NO martingale. NO grid. NO averaging down. NO hidden recovery tricks. SL and TP on every position, always. 6 risk profiles with one-click configuration. Validated on a full year of out-of-sample data. ------------------------------- WHY THIS EA IS DIFFERENT: VALIDATION, NOT PROMISES ------------------------------- Most EAs show you one beautiful backtest. BulletProof BTC was built the har
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
专家
描述。 该产品是作为“ PULSE_OF_MARKET ”项目的一部分创建的。 EA“Undefeated Triangle”是一个先进的系统，利用澳元、加元和新西兰元货币之间的独特波动。历史结果表明，组合中使用的这些对总是在向一个方向快速移动后返回第一个移动的对。这种观察可以允许包含一个网格-鞅系统，该系统可以获得这些独特情况的最大点数。 EA“不败三角”仅使用 3 对：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD。 MT4 version 好处。 真实账户监控 ； 比类似的替代品便宜得多； 操作迷你账户甚至 1 美元； 没有复杂的针参数； 便于使用。 参数。 Short Name (In Comment Section) – 出现在评论部分的日记或帐户历史中；  Print Logs On Chart - 开/关信息面板；  Display Options – 允许调整 4K 显示分辨率；  One Chart Setup Pairs – 选定的交易对列表（必须更改后缀）；  Magic - 交易头寸标识符；  No more Initial Trades (onl
Ziu 948 NY Gold Expert Advisor
Jaime Andres Bastidas Delgado
专家
Ziu Institutional is an Expert Advisor for MetaTrader 5 designed exclusively for XAUUSD on the 1-minute timeframe. It performs a single daily evaluation at 9:48 New York time and manages the position with partial Take Profit closes, break-even, protective trailing and forced close at the end of the NY session. The decision engine combines several market structure scenarios computed at 9:47 NY: London range sweeps, Fibonacci levels across macro, micro and session ranges, Fair Value Gaps on H4, H
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
专家
*** 请将其附加到 M1 或 M5 图表，以获得最佳效果和快速进出场 *** Minting – 黄金剥头皮（精简版 / Lite Edition） 是由 Ramulo Software Ltd. 开发的一款精简而专业级的智能交易系统（EA），专为捕捉黄金（XAUUSD）的高波动性和高盈利潜力而设计。它将基于 EMA 的智能市场结构、ATR 趋势识别、分级美元追踪止盈以及严格的回撤控制融合为一套轻量、高效、易于运行的交易系统。 Minting 是进入 Emerge 生态系统的入口级产品。它经过刻意简化，旨在提供稳定性、透明性和持续性的账户增长。官方推荐的路径是：使用 Minting 所产生的利润升级到 Emerge —— 更高级的旗舰 EA，拥有更强的交易智能、更深入的市场逻辑以及更激进的盈利能力。 本 EA 的核心理念是： 先保护资金，其次创造利润。 核心交易逻辑 Minting 使用精炼的 EMA 结构： 快速 EMA（5） 慢速 EMA（9） 并结合： 基于 ATR 的趋势检测 多周期确认（M1、M5、M15） 针对趋势市场与震荡市场的独立交易逻辑 这使 Minting 能够
EA Miracolo
Amazing Traders
专家
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
专家
Mean Machine GPT Gen 2 – 原创。现在更智能、更强大、前所未有的卓越。 我们在2024年末用Mean Machine开启了整个变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 Mean Machine GPT Gen 2是那个原创愿景的下一次进化。 我们没有替换原版。我们让它进化了。 大多数系统响应一次、行动一次，然后忘记一切。 Mean Machine GPT Gen 2不会。 它记住每一笔交易、每一个决策、每一个结果，以及为什么入场、为什么持有、为什么退出背后的确切推理。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是原版Mean Machine，重建为持久的专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。Mean Machine GPT Gen 2从真实结果中学习，跨越变化的市场状态进行适应，并持续优化在实盘条件下应用均值回归和趋势跟随逻辑的方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 核心保持不变：围绕英联邦货币对构建的专业策略，针对低波动性时段优化，由Sacred Phi仓位管理和多模型共识驱动。 但现
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
专家
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
专家
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Quantum Time Sovereign
Tingting Yu
专家
Quantum Time Sovereign Institutional-Grade Time-Based Trading System for XAUUSD (H1) IMPORTANT! After purchase, you can instantly download the setting files from the Download Area on my personal website, or send me a private message if needed. Next Price 159 9 $ Development Background & Research Effort Quantum Time Sovereign is not a typical Expert Advisor. This system is the result of extensive research into the structural behavior of the gold market, including: • Thousands of hours of strategy
作者的更多信息
Gold Huntterr
Nadim Rafik Golandaj
专家
Here's the Chinese (Simplified) translation: Gold Hunter — 像专业交易者一样交易，无需长时间盯盘 专为厌倦猜测的交易者打造。Gold Hunter 将趋势跟踪逻辑与大多数交易者渴望拥有的风险纪律相结合——自动仓位管理、自我管理止损，以及在市场逆转时保护您账户的内置熔断机制。 智能入场 — 仅在存在真实方向性趋势时才进行交易 ️ 按风险自动计算仓位 — 每笔交易根据您的账户资金自动调整规模 自动追踪止损 — 利润自动锁定，无需手动管理 内置交易纪律 — 每日亏损限额与连续亏损冷却机制，替您严格执行规则 ️ 安全下单执行 — 每笔订单发送前均检查保证金、交易量限制及最小止损距离 无马丁格尔加仓，无网格交易，无重绘。只有被严格执行的明确规则，次次如此。 Best Timeframe 4H 回测快照 指标 结果 交易品种 / 周期 XAUUSD, H4 胜率 77.8% 盈利因子 4.30 恢复因子 2.51 最大净值回撤 17.94%
Gold EnlightFx
Nadim Rafik Golandaj
专家
GOLD ENLIGHTFX 用于系统化交易的自动化 Expert Advisor GOLD ENLIGHTFX 是一款自动化 Expert Advisor，适用于希望采用结构化、规则化交易方式，并使用可配置风险与仓位管理功能的交易者。 EA 根据其内部交易逻辑持续评估市场状况，并在满足相应条件时自动执行交易。 自动化交易 GOLD ENLIGHTFX 可用于： 自动监控所选交易品种 识别潜在交易机会 根据预设的内部规则执行交易 自动管理已开仓位 应用可配置的风险及交易管理设置 核心交易逻辑集成在 EA 内部，在正常运行过程中无需手动执行每笔交易。 交易管理 EA 提供多项可配置的仓位管理功能，包括： 基于风险的仓位计算 止损和止盈 保本管理 移动止损 部分平仓 连续亏损控制 每日亏损限制设置 这些功能允许用户根据自身的风险参数配置交易环境。 回测 GOLD ENLIGHTFX 可以通过 MetaTrader Strategy Tester（策略测试器） 使用历史市场数据进行测试。 一次 2026年1月1日至2026年8月8日 的历史测试以 $3,000 的初始资金进行，共记录 21笔
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