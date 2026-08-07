Gold Sniper by Nadim

GOLD HUNTER EA – 智能、可靠、全自动交易专家顾问

GOLD HUNTER EA 是一款专业级 MetaTrader 5 自动交易系统（Expert Advisor），专为追求精准、稳定和严格风险管理的交易者打造。它不会盲目追逐每一次市场波动，而是通过智能市场分析筛选高质量交易机会，并自动执行交易。

凭借先进的市场分析引擎和智能交易过滤系统，GOLD HUNTER EA 能够适应不断变化的市场环境，以系统化、纪律化的方式进行交易，有效减少情绪化操作，实现全天候自动运行。

🌟 核心功能

✅ 全自动交易

✅ 智能市场分析

✅ 高质量交易信号筛选

✅ 动态风险管理

✅ 自动止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）

✅ 自动保本（Breakeven）保护

✅ 智能资金管理

✅ 点差与波动率过滤

✅ 稳定性优化

✅ 支持 VPS 全天候运行

✅ 操作简单，易于配置

✅ 适合新手及专业交易者

测试环境

平台： MetaTrader 5

MetaTrader 5 交易品种： XAUUSD（黄金）

XAUUSD（黄金） 时间周期： M30

M30 建模质量： 100%

历史数据： 600 多万 Tick

初始资金： 5,000 美元

回测表现

💰 净利润：22,087.66 美元

📈 盈利因子（Profit Factor）：2.56

📊 恢复因子（Recovery Factor）：4.47

🎯 单笔交易平均收益：345.12 美元

⚡ 夏普比率（Sharpe Ratio）：6.05

🔄 总交易次数：64

📈 最大单笔盈利：10,533.68 美元

📊 回测结果🚀 为什么选择 GOLD HUNTER EA？

GOLD HUNTER EA 专注于高质量交易，而非高频交易。通过智能市场筛选和严格的风险控制，它能够在不同市场环境中稳定执行交易策略，同时减少情绪化交易带来的影响。

无论您是刚开始接触自动交易的新手，还是希望提高交易效率的专业交易者，GOLD HUNTER EA 都能为您提供可靠、稳定、高效的自动化交易体验。

XAUUSD（黄金）交易

MetaTrader 5 平台

VPS 全天候自动交易

新手及专业交易者

个人账户及资金管理账户

EA 测试 — 重要说明 对于已经下载 EA 并进行 Demo 模拟测试的用户，请尝试调整以下参数，以寻找更好的测试结果： 1. Lower Higher High Low Required – Each Side of Swing

请尝试设置不同的数值，例如：1、2、3、4 和 5。

分别测试这些设置，并对比测试结果，以确定哪个参数设置效果最佳。 2. Only 1 Trade Per Trend

请尝试将此参数设置为 False（关闭），这样可以允许在同一趋势中进行更多交易机会，然后对比测试结果。 请务必在 Demo 模拟账户上测试这些设置，并分享您的测试结果和观察情况。 如有任何与 EA 相关的问题，请联系：

hasurkarpooja@gmail.com



💻 适用对象