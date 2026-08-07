Sniper MTF Stochastic

Sniper MTF Stochastic — Все-в-одном мультитаймфреймовая панель и сигналы на основном графике

Sniper MTF Stochastic — это высокоточный мультитаймфреймовый индикатор для MetaTrader 5, разработанный для быстрой и четкой оценки рыночного тренда. Объединяя анализ в подокне с сигналами конфлюэнции на основном графике, он устраняет лишний шум и обеспечивает высокую точность точек входа.

Основные возможности

  • Панель 4-в-1 в подокне: Отображает одновременно четыре независимых таймфрейма в одном подокне.

  • Динамическая подсветка тренда: Субграфики автоматически меняют цвет фона (темно-зеленый для бычьего пересечения, бордовый для медвежьего пересечения).

  • Сигналы на основном графике: Метки Buy (Ⓣ) и Sell (Ⓢ) отображаются при пересечении экстремальных уровней (80/20) на сигнальном таймфрейме при условии совпадения с трендом старшего таймфрейма.

  • Умный фильтр ложных пробоев: Исключает ложные сигналы за счет обязательной проверки направления тренда на старшем таймфрейме.

  • Без перерисовки: Сканирует историю при запуске и обрабатывает новые сигналы строго по закрытию баров.

  • Встроенные алерт-уведомления: Всплывающие алерты MetaTrader 5 информируют о появлении новых сигналов.

Параметры

  • Настройки Stochastic: InpKPeriod (14), InpDPeriod (3), InpSlowing (3), InpOverbought (80), InpOversold (20)

  • Настройки панели: InpTF1 InpTF4 (M5, M15, M30, H1)

  • Настройки сигналов: InpSignalTF (H1), InpTrendFilterTF (H4), InpSignalSize (13), InpUseAlerts (true/false)


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Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
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Sniper Channels Base
Rohit Subhash Katake
Индикаторы
Sniper Channels Base — это высокоточный адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 5. Он динамически рассчитывает ценовые каналы и сглаженную среднюю линию для точного определения смены тренда и формирования сигналов на покупку/продажу прямо на вашем графике. Независимо от того, занимаетесь ли вы скальпингом, дневной торговлей или свинг-трейдингом, Sniper Channels Base помогает устранить рыночный шум и дает четкие визуальные сигналы направления без задержек. Основные возможности: Адаптивное о
Sniper Channels MTF
Rohit Subhash Katake
Индикаторы
Sniper Channels MTF — это продвинутый мультитаймфреймовый трендовый индикатор каналов для MetaTrader 5. Он рассчитывает динамические каналы поддержки и сопротивления, а также точки смены тренда на основе старшего таймфрейма (HTF) и отображает их непосредственно на текущем графике без задержек и перерисовки. Независимо от того, занимаетесь ли вы скальпингом, дневной торговлей или свинг-трейдингом на Forex, индексах, сырьевых товарах или криптовалютах, Sniper Channels MTF помогает быстро определит
Sniper Channels Base with MTF
Rohit Subhash Katake
Индикаторы
Sniper Channels Base with MTF — это продвинутый многофункциональный канальный индикатор тренда для MetaTrader 5. Он объединяет динамику каналов текущего таймфрейма с фильтрацией по старшему таймфрейму (HTF) и мультитаймфреймовыми сигналами без задержек и перерисовки. Разработанный для рынка Форекс, индексов, сырьевых товаров и криптовалют, Sniper Channels Base with MTF позволяет трейдерам согласовывать точки входа на младших таймфреймах с глобальным трендом старшего таймфрейма. Основные возможно
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