Sniper MTF Stochastic
- Индикаторы
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Rohit Subhash KatakeTwilight Deriv | FOREX^CFD -Trader since 2022
Providing Forex Trading Signals
Intraday priority in trading
Meta Trader-5 | BOOM CRASH
Trust Asset Management
- Версия: 1.24
- Обновлено: 10 августа 2026
- Активации: 5
Sniper MTF Stochastic — Все-в-одном мультитаймфреймовая панель и сигналы на основном графике
Sniper MTF Stochastic — это высокоточный мультитаймфреймовый индикатор для MetaTrader 5, разработанный для быстрой и четкой оценки рыночного тренда. Объединяя анализ в подокне с сигналами конфлюэнции на основном графике, он устраняет лишний шум и обеспечивает высокую точность точек входа.
Основные возможности
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Панель 4-в-1 в подокне: Отображает одновременно четыре независимых таймфрейма в одном подокне.
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Динамическая подсветка тренда: Субграфики автоматически меняют цвет фона (темно-зеленый для бычьего пересечения, бордовый для медвежьего пересечения).
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Сигналы на основном графике: Метки Buy (Ⓣ) и Sell (Ⓢ) отображаются при пересечении экстремальных уровней (80/20) на сигнальном таймфрейме при условии совпадения с трендом старшего таймфрейма.
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Умный фильтр ложных пробоев: Исключает ложные сигналы за счет обязательной проверки направления тренда на старшем таймфрейме.
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Без перерисовки: Сканирует историю при запуске и обрабатывает новые сигналы строго по закрытию баров.
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Встроенные алерт-уведомления: Всплывающие алерты MetaTrader 5 информируют о появлении новых сигналов.
Параметры
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Настройки Stochastic: InpKPeriod (14), InpDPeriod (3), InpSlowing (3), InpOverbought (80), InpOversold (20)
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Настройки панели: InpTF1 – InpTF4 (M5, M15, M30, H1)
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Настройки сигналов: InpSignalTF (H1), InpTrendFilterTF (H4), InpSignalSize (13), InpUseAlerts (true/false)