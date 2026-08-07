Sniper MTF Stochastic
- 指标
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Rohit Subhash Katake
- 版本: 1.24
- 更新: 10 八月 2026
- 激活: 5
Sniper MTF Stochastic — 全功能多周期随机指标面板与主图信号
Sniper MTF Stochastic 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高精度多周期指标。通过将副图多周期面板分析与主图信号过滤相结合，为您提供清晰的技术面共振与精准的进场点位。
核心功能
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四合一副图面板： 在单个副图中同时显示四个独立时间周期的 Stochastic 状态。
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动态多空背景色： 当线段发生金叉（看涨）时背景显示为深绿色，死叉（看跌）时显示为酒红色。
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主图共振信号： 当信号周期在超买/超卖区（80/20）发生交叉且与大周期趋势一致时，主图直接标记 Buy (Ⓣ) 或 Sell (Ⓢ)。
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智能趋势过滤： 自动对比大周期趋势，有效过滤低概率的假突破信号。
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不重绘历史信号： 实时逐棒计算，历史信号确定后绝不重绘。
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内置弹窗提醒： 支持 MT5 原生弹窗 Alert 提醒。
参数设置
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Stochastic 参数： InpKPeriod (14), InpDPeriod (3), InpSlowing (3), InpOverbought (80), InpOversold (20)
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副图面板周期： InpTF1 – InpTF4 (M5, M15, M30, H1)
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主图信号设置： InpSignalTF (H1), InpTrendFilterTF (H4), InpSignalSize (13), InpUseAlerts (true/false)