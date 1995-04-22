Главное преимущество GoldVein EA: Асимметрия риска и прибыли.





GoldVein EA создан, чтобы ловить мощные импульсные движения золота. Мы отказались от иллюзии «стабильных маленьких прибылей» в пользу реальной математики успеха.

Мы фиксируем убыток, но не ограничиваем прибыль. Успешная сделка способна принести результат, существенно превосходящий сумму возможных потерь . Речь идёт не о погоне за процентом выигрышей ценой одного проигрыша. Это стратегия, основанная на положительном математическом ожидании, фиксированном риске и неограниченной прибыли. Live Signal - https://www.mql5.com/ru/signals/2354745

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При фиксированном риске в каждой сделке ваш потенциал прибыли ничем не ограничен.. Речь идёт не о погоне за процентом выигрышей ценой одного проигрыша. Это стратегия, основанная на положительном математическом ожидании, фиксированном риске и неограниченной прибыли.

АКЦИЯ В ЧЕСТЬ ЗАПУСКА:

- EA будет продаваться по текущей цене в очень ограниченном количестве экземпляров. - Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! - Цена будет постепенно расти до 799$

Полная безопасность: Никаких опасных методов

GoldVein EA исключает стратегии, которые рано или поздно приводят к сливу депозита:

Без Мартингейла (никакого увеличения лота после убытков)

(никакого увеличения лота после убытков) Без Сетки ордеров (не создает хаоса из разнонаправленных позиций)

(не создает хаоса из разнонаправленных позиций) Без Усреднения (не добавляется к убыточным позициям)

Каждая сделка защищена фиксированным Stop Loss с момента входа в рынок. Вы сами задаете процент риска и всегда знаете максимальный уровень риска еще до открытия ордера.





Почему большинство советников по золоту опасны?

Многие трейдеры и разработчики гонятся за красивой статистикой Win Rate (соотношение прибыльных сделок к убыточным). Они собирают мизерные прибыли скальпингом, создавая ложное чувство безопасности. Финал таких стратегий известен: рано или поздно происходит резкий пробой или слив ликвидности, и один огромный стоп перекрывает всю накопленную за месяцы прибыль, часто уничтожая значительную часть депозита.





Подход GoldVein:

Мы действуем иначе. Мы не забираем прибыль преждевременно.

Вход: Используется уникальная система пробоя ключевых уровней. Сценарий убытка: Сделка закрывается по жесткому стоп-лоссу. Риск известен и фиксирован. Сценарий прибыли: Как только цена движется в нашу пользу, мы не закрываем сделку сразу. Мы даем прибыли вырасти.

Минимальный потенциал сделки — это соотношение Risk/Reward 1:1 (прибыль равна стопу).

Ключевой механизм: Включается интеллектуальный логический трейлинг-стоп. Он удерживает позицию на безопасном расстоянии от шума и коррекций, позволяя захватить большую часть импульса.