GoldVein EA

Главное преимущество GoldVein EA: Асимметрия риска и прибыли.


GoldVein EA создан, чтобы ловить мощные импульсные движения золота. Мы отказались от иллюзии «стабильных маленьких прибылей» в пользу реальной математики успеха.
При фиксированном риске в каждой сделке ваш потенциал прибыли ничем не ограничен. Мы фиксируем убыток, но не ограничиваем прибыль. Успешная сделка способна принести результат, существенно превосходящий сумму возможных потерь. Речь идёт не о погоне за процентом выигрышей ценой одного проигрыша. Это стратегия, основанная на положительном математическом ожидании, фиксированном риске и неограниченной прибыли.

Live Signal - https://www.mql5.com/ru/signals/2354745


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АКЦИЯ В ЧЕСТЬ ЗАПУСКА:

-  EA будет продаваться по текущей цене в очень ограниченном количестве экземпляров.

- Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене!

- Цена будет постепенно расти до 799$

Полная безопасность: Никаких опасных методов

GoldVein EA исключает стратегии, которые рано или поздно приводят к сливу депозита:
  • Без Мартингейла (никакого увеличения лота после убытков)
  • Без Сетки ордеров (не создает хаоса из разнонаправленных позиций)
  • Без Усреднения (не добавляется к убыточным позициям)
Каждая сделка защищена фиксированным Stop Loss с момента входа в рынок. Вы сами задаете процент риска и всегда знаете максимальный уровень риска еще до открытия ордера.

Почему большинство советников по золоту опасны?

Многие трейдеры и разработчики гонятся за красивой статистикой Win Rate (соотношение прибыльных сделок к убыточным). Они собирают мизерные прибыли скальпингом, создавая ложное чувство безопасности. Финал таких стратегий известен: рано или поздно происходит резкий пробой или слив ликвидности, и один огромный стоп перекрывает всю накопленную за месяцы прибыль, часто уничтожая значительную часть депозита.

Подход GoldVein:

Мы действуем иначе. Мы не забираем прибыль преждевременно.
  1. Вход: Используется уникальная система пробоя ключевых уровней.
  2. Сценарий убытка: Сделка закрывается по жесткому стоп-лоссу. Риск известен и фиксирован.
  3. Сценарий прибыли: Как только цена движется в нашу пользу, мы не закрываем сделку сразу. Мы даем прибыли вырасти.
  • Минимальный потенциал сделки — это соотношение Risk/Reward 1:1 (прибыль равна стопу).
  • Ключевой механизм: Включается интеллектуальный логический трейлинг-стоп. Он удерживает позицию на безопасном расстоянии от шума и коррекций, позволяя захватить большую часть импульса.

Результат: Вы «ждете» не маржин-колла, как в опасных стратегиях, а момента сильной волатильности, который делает ваш депозит значительно больше всего за одну сделку.


Рекомендуемые настройки:

  • Символ: XAUUSD
  • Таймфрейм: M15
  • Депозит: $300
  • Рекомендуемые брокеры: ECN/RAW
  • Кредитное плечо: от 1:100

Советник не требует дополнительных настроек. Просто установите его на график; все настройки уже установлены по умолчанию. Вам нужно лишь установить фиксированный лот для торговли или выбрать процент риска для каждой сделки.

Если вам что то не понятно, поддержка разработчика доступна через обмен сообщениями MQL5 

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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
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Ivan Lazarenko
5 (3)
Эксперты
TimeCome EA использует н адежную и эффективную  торговую систему пробоя уровней, адаптированную для торговли золотом,  это профессиональная торговая система, созданная для трейдеров !   TimeCome EA это надежный советник работающий по стратегии основанной на движении цены, его встроенная система управления рисками включает динамическое определение размера лота, стоп-лосс, тейк-профит, все нацелено на максимизацию потенциала каждой сделки, защищая ваш капитал, несколько интегрированных в EA фильт
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5 (1)
Эксперты
Scalp Balance EA — это мультивалютный торговый советник, позволяющий одновременно торговать несколькими валютными парами на одном графике, избегая больших просадок и получая стабильную прибыль. В основе стратегии советника лежит алгоритмический анализ Price Action. Вместо использования индикаторов, он идентифицирует на графике уникальные паттерны — устойчивые формации из последовательностей баров, возникающие в результате определенного движения цены. Обнаружение такого паттерна указывает на повы
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