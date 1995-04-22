GoldVein EA
- Эксперты
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- Версия: 1.0
- Активации: 11
Главное преимущество GoldVein EA: Асимметрия риска и прибыли.
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АКЦИЯ В ЧЕСТЬ ЗАПУСКА:
- EA будет продаваться по текущей цене в очень ограниченном количестве экземпляров.
- Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене!
- Цена будет постепенно расти до 799$
Полная безопасность: Никаких опасных методов
- Без Мартингейла (никакого увеличения лота после убытков)
- Без Сетки ордеров (не создает хаоса из разнонаправленных позиций)
- Без Усреднения (не добавляется к убыточным позициям)
Почему большинство советников по золоту опасны?
Подход GoldVein:
- Вход: Используется уникальная система пробоя ключевых уровней.
- Сценарий убытка: Сделка закрывается по жесткому стоп-лоссу. Риск известен и фиксирован.
- Сценарий прибыли: Как только цена движется в нашу пользу, мы не закрываем сделку сразу. Мы даем прибыли вырасти.
- Минимальный потенциал сделки — это соотношение Risk/Reward 1:1 (прибыль равна стопу).
- Ключевой механизм: Включается интеллектуальный логический трейлинг-стоп. Он удерживает позицию на безопасном расстоянии от шума и коррекций, позволяя захватить большую часть импульса.
Результат: Вы «ждете» не маржин-колла, как в опасных стратегиях, а момента сильной волатильности, который делает ваш депозит значительно больше всего за одну сделку.
Рекомендуемые настройки:
- Символ: XAUUSD
- Таймфрейм: M15
- Депозит: $300
- Рекомендуемые брокеры: ECN/RAW
- Кредитное плечо: от 1:100
Советник не требует дополнительных настроек. Просто установите его на график; все настройки уже установлены по умолчанию. Вам нужно лишь установить фиксированный лот для торговли или выбрать процент риска для каждой сделки.
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