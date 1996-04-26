RegimeLock Adaptive Trend MT4

Адаптивный анализ тренда, подтвержденные сигналы BUY/SELL и текущий результат сегмента

RegimeLock Adaptive Trend MT4 от VitalTradeTech объединяет адаптивные трендовые линии, подтвержденные сигналы BUY/SELL и наглядный анализ сегментов.

Индикатор можно использовать на всех доступных у брокера инструментах:

Forex

Металлы

Индексы

Акции

Энергоносители

Криптовалюты

Другие CFD-инструменты

Тренд и сигналы

Бирюзовая линия показывает восходящий тренд. Оранжевая линия показывает нисходящий тренд.

Стрелки BUY и SELL отмечают подтвержденные изменения направления. При расчете учитываются текущая волатильность и рыночный режим.

В режиме текущей свечи сигнал сохраняется только после дополнительного подтверждения и фиксируется для соответствующей свечи. Подтвержденная стрелка не должна исчезать внутри той же свечи.

Non-repaint не означает, что каждый сигнал будет правильным или прибыльным.

Сигнальные сегменты

Сегмент начинается с сигнала BUY или SELL и заканчивается следующим противоположным сигналом.

BUY до SELL: Long-сегмент

SELL до BUY: Short-сегмент

Линия соединяет оба сигнала и показывает полное движение рынка между ними.

Зеленые значения обозначают положительный результат. Красные значения обозначают отрицательный результат.

Текущая прибыль и убыток

Открытый сегмент продолжается до актуальной рыночной цены.

Его расчетная прибыль или убыток пересчитывается на каждом тике и отображается непосредственно на графике.

Результат может отображаться:

В деньгах

В пунктах

В процентах

В деньгах и пунктах

Расчет использует выбранный условный объем.

Основные функции

Адаптивные трендовые линии

Определение рыночного режима

Подтвержденные сигналы BUY/SELL

Сегменты между противоположными сигналами

Прибыль/убыток завершенных сегментов

Текущий сегмент с Live P/L

Popup, Push, E-mail и звуковые уведомления

Режим презентации для чистого графика

Пять буферов для iCustom и интеграции с советниками

Важная информация

Значения сегментов являются аналитической оценкой. Они не являются реально исполненными сделками или историей торгового счета.

Спред, комиссия, проскальзывание, своп и различия котировок брокеров могут изменить фактический результат.

Индикатор может давать ошибочные или запаздывающие сигналы и не гарантирует прибыль. Пользователь самостоятельно отвечает за торговые решения, размер позиции и управление риском.

В пределах, разрешенных законом, VitalTradeTech не несет ответственности за финансовые потери или другой ущерб, связанный с использованием индикатора.

Перед торговлей на реальные деньги протестируйте индикатор в тестере стратегий и на демо-счете.