RegimeLock Adaptive Trend MT4

RegimeLock Adaptive Trend MT4

Адаптивный анализ тренда, подтвержденные сигналы BUY/SELL и текущий результат сегмента

RegimeLock Adaptive Trend MT4 от VitalTradeTech объединяет адаптивные трендовые линии, подтвержденные сигналы BUY/SELL и наглядный анализ сегментов.

Индикатор можно использовать на всех доступных у брокера инструментах:

  • Forex
  • Металлы
  • Индексы
  • Акции
  • Энергоносители
  • Криптовалюты
  • Другие CFD-инструменты

Тренд и сигналы

Бирюзовая линия показывает восходящий тренд. Оранжевая линия показывает нисходящий тренд.

Стрелки BUY и SELL отмечают подтвержденные изменения направления. При расчете учитываются текущая волатильность и рыночный режим.

В режиме текущей свечи сигнал сохраняется только после дополнительного подтверждения и фиксируется для соответствующей свечи. Подтвержденная стрелка не должна исчезать внутри той же свечи.

Non-repaint не означает, что каждый сигнал будет правильным или прибыльным.

Сигнальные сегменты

Сегмент начинается с сигнала BUY или SELL и заканчивается следующим противоположным сигналом.

  • BUY до SELL: Long-сегмент
  • SELL до BUY: Short-сегмент

Линия соединяет оба сигнала и показывает полное движение рынка между ними.

Зеленые значения обозначают положительный результат. Красные значения обозначают отрицательный результат.

Текущая прибыль и убыток

Открытый сегмент продолжается до актуальной рыночной цены.

Его расчетная прибыль или убыток пересчитывается на каждом тике и отображается непосредственно на графике.

Результат может отображаться:

  • В деньгах
  • В пунктах
  • В процентах
  • В деньгах и пунктах

Расчет использует выбранный условный объем.

Основные функции

  • Адаптивные трендовые линии
  • Определение рыночного режима
  • Подтвержденные сигналы BUY/SELL
  • Сегменты между противоположными сигналами
  • Прибыль/убыток завершенных сегментов
  • Текущий сегмент с Live P/L
  • Popup, Push, E-mail и звуковые уведомления
  • Режим презентации для чистого графика
  • Пять буферов для iCustom и интеграции с советниками

Важная информация

Значения сегментов являются аналитической оценкой. Они не являются реально исполненными сделками или историей торгового счета.

Спред, комиссия, проскальзывание, своп и различия котировок брокеров могут изменить фактический результат.

Индикатор может давать ошибочные или запаздывающие сигналы и не гарантирует прибыль. Пользователь самостоятельно отвечает за торговые решения, размер позиции и управление риском.

В пределах, разрешенных законом, VitalTradeTech не несет ответственности за финансовые потери или другой ущерб, связанный с использованием индикатора.

Перед торговлей на реальные деньги протестируйте индикатор в тестере стратегий и на демо-счете.


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FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
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Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
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RegimeLock Adaptive Trend MT5
Vitali Schmidt
Индикаторы
RegimeLock Adaptive Trend MT5 Адаптивный анализ тренда, подтвержденные сигналы BUY/SELL и текущий результат сегмента RegimeLock Adaptive Trend MT5 от VitalTradeTech объединяет адаптивные трендовые линии, подтвержденные сигналы BUY/SELL и наглядный анализ сегментов. Индикатор можно использовать на всех доступных у брокера инструментах: Forex Металлы Индексы Акции Энергоносители Криптовалюты Другие CFD-инструменты Тренд и сигналы Бирюзовая линия показывает восходящий тренд. Оранжевая линия показыв
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