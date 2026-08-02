Fibonacci Level Manager and Alerts

 
Хватит каждый раз настраивать уровни Фибоначчи заново.
 
В MetaTrader 5 изменение уровней Фибоначчи означает открытие свойств, удаление стандартных значений и ввод своих собственных — снова и снова, для каждой стратегии и каждого рынка.
 
Fibonacci Level Manager and Alerts решает именно эту проблему: задайте свою схему уровней один раз, нарисуйте Фибоначчи как обычно, и он мгновенно отформатируется с вашими уровнями, вашими цветами, вашими описаниями.
 
Как это работает
 
     
    •  
    1.  
      Настройте — задайте до 32 уровней, каждый со своим значением и меткой (например, "70.5 OTE", "161.8 Ext").
      2.  
    •  
    •  
    1.  
      Нарисуйте — нарисуйте Фибоначчи, как вы всегда это делаете. Он будет отформатирован автоматически.
      2.  
    •  
    •  
    1.  
      Сохраните — сохраняйте свои схемы как пресеты (файлы .set) и загружайте их в один клик. Один пресет для скальпинга, один для свинга, один для OTE/SMC.
      2.  
    •  
 
Характеристики
 
     
  •  
    До 32 пользовательских уровней с редактируемыми значениями и метками
    •  
  •  
    Автоматическое форматирование каждого нарисованного вами Фибоначчи (или только тех, что имеют выбранный цвет / уникальное имя)
    •  
  •  
    Поддержка нескольких экземпляров — разные конфигурации на разных графиках
    •  
  •  
    Push-уведомления и всплывающие окна при касании ценой одного из ваших уровней (расстояние в пунктах + антиспам)
    •  
  •  
    Опциональное автоматическое создание Фибоначчи с точными координатами (постоянный объект)
    •  
  •  
    Сохранение/загрузка пресетов через файлы .set — портативно и удобно для повторного использования
    •  
  •  
    Работает на любом символе и любом таймфрейме
    •  
 
Для кого это? Трейдеры, использующие Фибоначчи с нестандартными уровнями: SMC/ICT (OTE), гармоническая торговля, свинг-трейдинг, торговля золотом и индексами.
 
Требования MetaTrader 5, любой брокер, любой символ, любой таймфрейм. Без DLL, без внешних файлов.
 
Отказ от ответственности: Торговля сопряжена с существенным риском. Данный индикатор является инструментом графического анализа и не гарантирует никаких торговых результатов. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.


    

    
  



  


  

    

      
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Indicador Para Opções Binarias. Indicator for Binary Options Usa dois gales. Instalar em mt5 Esse indicador é para ser usado no tempo de vela de 5 minutos e em M5. Este também funciona em M1, porém é mais eficiente em M5. Só descompactar e copiar os arquivos na pasta de dados do seu MT5. Arquivos indicator na pasta MQL5 - Indicator. Baixe também a Media Movel totalmente gratis:
https://www.mql5.com/pt/market/product/50400 
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Luke Anthony Caras

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Historical Pivot Zones - Fibonacci Indicator MT5 Automatically draws Fibonacci retracement and projection zones based on historical price pivots. This MT5 indicator intelligently selects pivot points from different timeframes (weekly, monthly, or 6-month ranges) and creates visual Fibonacci zones around key levels. Features include:  Smart Mode Selection - Auto-adjusts based on your chart timeframe
 Clean Visual Zones - Highlighted areas instead of just lines
 Essential Fib Levels - 9 retrace

    
  







  
  

    

      
      
        Traders Inside Trend Indicator
      
      

        
Markus Paminger

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Displays trends in current chart. You can display trends of multiple timeframes in one chart by inserting this indicator as often as you want. Key features: displays trend line by finding highs and lows counts number of high/low of current trend in different color (long/short) allows you to display multiple timeframe trends in one chart Settings: Indicator Name: if you want to show M5 and H1 on one chart add TITrend twice to your current chart and rename M5 to "TITrendM5" and H1 to "TITrendH1" C

    
  







  
  

    

      
      
        MonthlyWeeklyDaily Previous High and Lows
      
      

        
Adriana Nicole Tapia Flores

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Мгновенная ясность на вашем графике! Этот индикатор автоматически строит ключевые уровни, где цена недавно отскакивала или пробивалась, предоставляя объективные зоны поддержки и сопротивления без ручного рисования. Просто добавьте его на график, и вы увидите линии предыдущих максимумов и минимумов для каждого таймфрейма. Что означает каждая линия? Previous Month High 
‣ Максимум прошлого месяца: наивысшая цена за предыдущий месячный период. Previous Month Low 
‣ Минимум прошлого месяца: наинизша

    
  







  
  

    

      
      
        SMA Fibonacci EA
      
      

        
Christoph Kreher

        

          

           
        

        

          
          Эксперты
        

      

    

        
Simple EA with 1 SMA and Fibonacci. The Expertadvisor opens positions in the direction of the trend when price levels have exceeded or fallen below the Fibonacci levels.
It depends on the market in question and which parameters to use. The EA is programmed in such a way that optimization runs consume little time.

A news filter and filter by day of the week are built in.



    
  







  
  

    

      
      
        Golden Retracement
      
      

        
Raza Khan

        

          

           
        

        

          
          Эксперты
        

      

    

        
Harness the power of the universe's most perfect number. Golden Retracement is an Expert Advisor meticulously engineered to identify and trade precise reversals at key Fibonacci retracement levels. It automatically detects significant market swings and calculates the golden ratio levels (38.2%, 50.0%, 61.8%), waiting for the price to "bounce" with a powerful confirmation. This bot brings mathematical elegance and disciplined execution to your trading, helping you capitalize on deep corrections a

    

      
FREE

    

  







  
  

    

      
      
        ProfitOnFibonacci
      
      

        
Matus German

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
mql4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/44606   Simple indicator to calculate profit on fibonacci retracement levels with fixed lot size, or calculate lot size on fibonacci levels with fixed profit. Add to chart and move trend line to set the fibonacci retracement levels. Works similar as default fibonacci retracement line study in Metatrader. Inputs Fixed  - select what value will be fix, lot or profit Fixed value  - value that will be fix on all levels Levels  - levels for which 

    
  







  
  

    

      
      
        Fibonacci Automated
      
      

        
Alfie Dela Pena

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Sequential Lock Fibo (v19) For sensitivity:Default is level is 80/20 make 65/35,65/40 Sequential Lock Fibo is a precision trend-trading tool designed for the MetaTrader 5 platform. It solves the two most common problems in Fibonacci trading: "repainting" (signals that disappear) and "freezing" (missing re-entry opportunities in long trends). This indicator combines a strict Trend Filter , a mechanical Setup Identifier , and a unique Sequential Logic engine to provide high-probability, non-repain

    
  







  
  

    

      
      
        Reversal Magnet Lines
      
      

        
Gleidson Duca De Aguiar

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Reversal Magnet Lines plots the closing price of each of the last N trading days (configurable from 15 to 180 days) as horizontal lines directly on the chart. These prior-day close levels frequently act as short-term support and resistance, where price either reverses or breaks through with momentum. 
Based on an analysis of 52 trading days on JPN225, price interacted with these levels in more than 3,000 recorded touches. On the M1 timeframe, price reversed in 49.8% of touches, broke through in 

    
  







  
  

    

      
      
        Mogalef Bands MT5
      
      

        
Victor Tengo Quiles

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Полосы Mogalef — Динамическая структура диапазона и целевые зоны (MT5) Полосы Mogalef — это визуальный индикатор рыночной структуры, который рассматривает рынок как   динамический диапазон , смещающийся поэтапно. Вместо отдельных “сигналов” он дает контекстные уровни, чтобы: понимать, где цена сейчас “работает” (рабочая зона), находить потенциальные зоны продолжения/расширения (цели), и фильтровать шум за счет устойчивого, неимпульсивного обновления (с инерцией). Индикатор рассчитан на дискрецио

    
  







  
  

    

      
      
        Fibonacci MT5
      
      

        
Konstantin Chechnev

        

          

           
        

        

          
          Эксперты
        

      

    

        
Fibonacci EA MT5 представляет собой советник для автоматизации торговли на основе уровней Фибоначчи. Он определяет минимум и максимум цены за указанное количество баров, строит уровни Фибоначчи и открывает сделки при достижении текущей ценой выбранных уровней. Советник может торговать в направлении тренда или против него, с учетом заданных параметров. Он также позволяет настраивать уровни для закрытия сделок, управление рисками и фильтры времени. Особенности : Автоматическое определение локальны

    
  







  
  

    

      
      
        Master Dow Jones EA
      
      

        
Sergio Tiscar Ortega

        

          

           
        

        

          
          Эксперты
        

      

    

        
Investment Philosophy Master Dow Jones EA is a high-precision algorithmic trading system specifically engineered for the Dow Jones Industrial Average (DJ30/US30) . Unlike generic trading systems, this algorithm exploits the structural bullish bias inherent in the top 30 U.S. blue-chip companies by operating exclusively on the Long Side . This specialization significantly reduces exposure to erratic short-side volatility and aligns the strategy with long-term institutional capital flows. Strategy

    
  







  
  

    

      
      
        Murrey Math Line
      
      

        
Erol Mutlu

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Murrey Math Lines The concept of this technical analysis system was developed by T. Henning Murrey in 1995 and described in The Murrey Math Trading System; For All Markets. The main concept here is that all markets behave in the same manner based upon the observations made by W.D. Gann. To date, the Murrey Math Line X it is one the most popular methods of Forex analysis and trading. Formula The Murrey Math Line X is calculated with the help of price movement segment, which, in accordance to Gan

    
  







  
  

    

      
      
        HenGann
      
      

        
Ehsan Kariminasab

        

          

           
        

        

          
          Эксперты
        

      

    

        
Hengann Sq, using artificial intelligence, mathematical algorithms, Fibonacci, 9 Gann and Fibonacci square strategy, which enables us to have win rate of 200% profit per month.
Initial investment for minimum capital of $100 to $1000, you be able to adjust the volume, date, hour, day and profit limit. adjustable profit limit in both buy and sell positions. Able to place orders in all time frames from 5 minutes to a week. further adjustment enables you to open the position according your desir

    
  







  
  

    

      
      
        Best swing
      
      

        
Winsou Cedric Anicet Kpanou

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
-- BEST SWING  -- 
L'indicateur BEST SWING est un indicateur technique personnalisé, un excellent outil pour négocier les cassures en fonction des niveaux de support et de résistance horizontaux. L'indicateur BEST SWING utilise une formule complexe en analysant des données de prix autrement incongrues sur les cours de clôture de chaque période, ainsi que les hauts et les bas du prix, afin de donner un aperçu de la force ou de la faiblesse de la tendance du marché et de sa probabilité 

    
  







  
  

    

      
      
        Price Alert Line Indicator
      
      

        
Nabil Oukhouma

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
The "One-Click" Breakout Monitor Never Miss a Breakout Again. Price Alert Line is designed for traders who need speed and simplicity. Instead of navigating complex menus to set price alerts, this tool places a button directly on your chart. With a single click, you can deploy a horizontal line that monitors price action and alerts you immediately when the price crosses it. New Feature (Smart UI): The control buttons now automatically adapt to match your line colors. If you set your resistance li

    
  







  
  

    

      
      
        SMC Fibo Levels Pack
      
      

        
Jing Bo Wu

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
This indicator automatically detects internal & swing market structure, Fibonacci Retracement and Fibo Levels. 
Features 
Full internal & swing market structure labeling in real-time
Fibonacci Retracement Fibonacci Levels After purchasing the indicator, the full source code is provided, and via indicator buffers it can be easily integrated into your Expert Advisors (EAs) for automated trading strategies. 


    
  







  
  

    

      
      
        Smart Pivot Points
      
      

        
Alexandr Saprykin

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Smart Pivot Points для MetaTrader 5 — Четкие уровни для умной торговли Smart Pivot Points   — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, который автоматически вычисляет и отображает на графике полный набор ключевых торговых уровней. Он трансформирует хаос ценового движения в понятную структурную карту, выделяя зоны поддержки, сопротивления, ценового баланса и потенциальных целей. Инструмент создан для трейдеров, которые ценят ясность, и работает на любом рынке:   Форекс, криптовалюты (Bitc

    
  







  
  

    

      
      
        Liquidity Map
      
      

        
Alex Amuyunzu Raymond

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Liquidity Map  Overview The Liquidity Map indicator is an advanced visualization tool based on ICT Smart Money Concepts .
It automatically identifies daily Buy Zones , Sell Zones , and Liquidity Levels , showing where price is likely to reverse or continue based on institutional order flow.
It calculates key levels from the daily session — such as the previous day’s high, low, and midpoint — then derives a premium (sell bias) and discount (buy bias) structure. When price trades into these mapped

    
  







  
  

    

      
      
        Fibonacci Pullback EA
      
      

        
Rodrigo Alejandro Stemann Henriquez

        

          

           
        

        

          
          Эксперты
        

      

    

        
Fibonacci Pullback EA detects the latest valid swing via symmetric pivots and projects a configurable Fibonacci level across that range. When the previous closed candle wicks into that level and confirms on close , the EA places an order with SL at the swing extreme plus a points buffer , and TP at the opposite swing extreme. Designed originally for EURUSD M30 and USDJPY M30 , yet fully configurable. Signal logic Determines the latest bearish or bullish swing using symmetric pivots. Computes a F

    
  







  
  

    

      
      
        RSI Mirrors and Reflections MT5
      
      

        
Libertas LLC

        

          

          4 (1)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
"Бои между быками и медведями продолжают оказывать влияние на цену даже после того, как бой закончился, оставляя при этом грязное поле, которое внимательные специалисты могут использовать для управления рисками и поиска возможностей. Используйте анализ "трендового зеркала" для изучения таких волатильных зон с поиском действий в прошлом, которые повлияли на текущий тренд, при которых цена разворачивается и пересекает границы". Индикатор RSI Mirrors and Reflections обеспечивает надежную методику с

    
  







  
  

    

      
      
        MultiSymbolsWpr Indice x IBOV
      
      

        
Israel Goncalves Moraes De Souza

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
O Indicador identifica relação do Índice com a soma dos principais ativos, funciona para qualquer mercado do mund o, possui um oscilador WPR com a soma dos principais ativos escolhidos, indicando a antecipação do movimento em relação ao Índice. Características WPR com a soma dos papéis escolhidos - branco WPR do papel atual - vermelho Canal de Tendência O indicador pode indicar movimento de entradas, sendo: cruzamento das linhas cruzamento da linha Multi Symbols no -50 cruzamento entre os canai

    

      
FREE

    

  







  
  

    

      
      
        Break of Structure
      
      

        
Rajesh Kumar Nait

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Рыночные структуры - это те, которые при прорыве на более высоком таймфрейме могут помочь трейдеру очистить тренд.

1. Этот индикатор нарисует ZigZag только до 2 последних структур (предыдущий максимум и минимум ZigZag), а новый бар ZigZag будет сформирован только тогда, когда произойдет разрыв структуры.

2. Он дает Терминал и Push-уведомление о нарушении структуры

3. Увеличьте и уменьшите Extdepth зигзага с помощью клавиш [ и ] для регулировки колебания

4. Измените цвета линий AB BC и CD.

5

    
  







  
  

    

      
      
        Linear Regression Channel with signal
      
      

        
Minh Truong Pham

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Overview: 
The Linear Regression Channel Indicator is a versatile tool designed for Metatrader to help traders visualize price trends and potential reversal points. By calculating and plotting linear regression channels, bands, and future projections, this indicator provides comprehensive insights into market dynamics. It can highlight overbought and oversold conditions, identify trend direction, and offer visual cues for future price movements. 

Key Features: 

Linear Regression Bands: ( figur

    
  







  
  

    

      
      
        Volume Trade Levels
      
      

        
Mahmoud Sabry Mohamed Youssef

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
The idea behind this indicator is very simple , First it contains 2 mechanisms to place your trades: 
1- Enter the Pips you want to duplicate to price levels. 2- Automatically let the indicator specify the largest Buy / Sell Volume Candle and place duplicated levels based on the candle itself. 
How it works: 1- Enter the Pips you want to duplicate to price levels:    1- once the indicator is loaded you will need first to Specify the number of pips in the indicator Configuration window ,you can g

    
  







  
  

    

      
      
        SR Channels
      
      

        
Minh Truong Pham

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Support Resistance Channels (SRchannel) **Automatic, self-adjusting support & resistance zones — ranked by real strength, with break alerts straight to your phone.** Most S/R tools draw a thin line at every swing and leave you to guess which one matters. **SRchannel** does the opposite: it finds the pivot points, groups the ones that cluster together into a **zone (channel)**, scores each zone by how many pivots and price touches it holds, and then shows only the **strongest** ones. The colors 

    
  







  
  

    

      
      
        Fibozonesv1pro
      
      

        
Ignacio Souza Hermida

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
FiboMaster Pro — Automatic Fibonacci with Entry, SL & TP Automatic swing detection and Fibonacci levels with entry, stop loss, and take profit zones, drawn on any instrument and timeframe. FiboMaster Pro automatically detects the most recent swing high and swing low on your chart and draws the full Fibonacci retracement along with reference entry, stop loss, and two take profit levels — no manual drawing required. HOW IT WORKS The indicator scans the last N candles (configurable), identifies the

    
  







  
  

    

      
      
        The BooBIE Trap Impulse Entry
      
      

        
Andre Matthes

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
- simple Price Action Indicator - a  3 Candle Pattern (1. Direction-Candle / 2. the TRAP / 3. Trigger-Candle)    BUT every Signal needs ATTENTION to check for a clean Range - NON Lagging ! the Alert shows instantly whats happening - recommended SETUP is: - there is a VOLUME-Filter (in points for the   1. candle ) to avoid alerts with tiny Candles during a NON-VOLUME-Time - 10% off the Boobietrap-Candle as the ALERT-Level --> can easily be adjusted - user defined - recommended Timeframe: M30 (we

    
  







  
  

    

      
      
        ADR Range Projection Levels MT5
      
      

        
Mattia Marco Platania

        

          

           
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Paid release: ADR Range Projection Levels MT5 is a paid MetaCoderStore indicator. Use the product comments for setup questions, feature requests, and feedback for future updates. ADR Range Projection Levels MT5 plots practical intraday volatility targets from completed daily ranges, showing whether the current session still has room to expand or has already reached its typical range. Use cases Plan realistic intraday targets with Average Daily Range projections. See current day open, high, low, 

    
  







  
  

    

      
      
        Peak Pips MT5
      
      

        
Sindhu Bairavim

        

          

          5 (1)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Peak Pips MT5 Zero-Repainting Trend Signals, Peak-Pips Tracking and Multi-Timeframe Scanning Peak Pips MT5 is a powerful trend-analysis indicator designed to help traders identify fresh BUY and SELL opportunities for scalping, intraday and swing trading, all from one chart. Backed by 23 years of testing with Dukascopy 100% tick data, the indicator combines a protected signal algorithm, confirmed zero-repainting signals, live peak-pips tracking and a built-in multi-timeframe scanner in one trader

    
  





    

  

  

    

      
С этим продуктом покупают

    

    

      




  
  

    

      
      
        Smart Trend Trading System MT5
      
      

        
Issam Kassas

        

          

          4.76 (136)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: 
Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 .
Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов

    
  







  
  

    

      
      
        Trend Sniper X
      
      

        
Sarvarbek Abduvoxobov

        

          

          5 (8)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм

    
  







  
  

    

      
      
        Superhero
      
      

        
Ihor Otkydach

        

          

          5 (1)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О

    
  







  
  

    

      
      
        Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
      
      

        
Sirikorn Rungsang

        

          

          4.94 (50)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp

    
  







  
  

    

      
      
        SuperScalp Pro
      
      

        
Van Minh Nguyen

        

          

          4.6 (30)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex.
Полная 

    
  







  
  

    

      
      
        SMC Intraday Formula
      
      

        
Kareem Abbas

        

          

          5 (21)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Давайте сначала будем честны. 
Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как 

    
  







  
  

    

      
      
        Entry Points Pro for MT5
      
      

        
Yury Orlov

        

          

          4.51 (148)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу

    
  







  
  

    

      
      
        Neuro Poseidon MT5
      
      

        
Daria Rezueva

        

          

          4.85 (54)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки!
TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли!
Что отличает его от других индикаторов?
1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах

2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н

    
  







  
  

    

      
      
        M1 Sniper MT5
      
      

        
Oleg Rodin

        

          

          5 (4)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на

    
  







  
  

    

      
      
        Divergence Bomber
      
      

        
Ihor Otkydach

        

          

          4.89 (93)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно:
Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин

    
  







  
  

    

      
      
        Atomic Analyst MT5
      
      

        
Issam Kassas

        

          

          4.41 (49)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: 
Atomic Analyst сейчас доступен за $99 .
Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без 

    
  







  
  

    

      
      
        Gann Made Easy MT5
      
      

        
Oleg Rodin

        

          

          5 (9)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только

    
  







  
  

    

      
      
        Crystal Heikin Ashi Signals
      
      

        
Muhammad Jawad Shabir

        

          

          5 (3)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading
Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales .
Limited slots available — act fast .
Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders

    
  







  
  

    

      
      
        Power Candles MT5
      
      

        
Daniel Stein

        

          

          5 (9)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю

    
  







  
  

    

      
      
        Trend Catcher ind mt5
      
      

        
Ramil Minniakhmetov

        

          

          5 (18)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. 
Мониторинг реальных операций, а также другие

    
  







  
  

    

      
      
        M1 Quantum MT5
      
      

        
Hamed Dehgani

        

          

          4.27 (11)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии.
С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени

    
  







  
  

    

      
      
        Atbot
      
      

        
Zaha Feiz

        

          

          4.69 (55)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе

    
  







  
  

    

      
      
        Azimuth Pro
      
      

        
Ottaviano De Cicco

        

          

          5 (7)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т

    
  







  
  

    

      
      
        SkyHammer Signal Pro
      
      

        
Shengzu Zhong

        

          

          5 (4)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу

    
  







  
  

    

      
      
        Smart Price Action Concepts MT5
      
      

        
Issam Kassas

        

          

          4.22 (18)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: 
Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 .
Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает

    
  







  
  

    

      
      
        Reversion King Indicator
      
      

        
Eugen-alexandru Zibileanu

        

          

          5 (5)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн

    
  







  
  

    

      
      
        Btmm state engine pro
      
      

        
Garry James Goodchild

        

          

          5 (4)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. 
Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d

    
  







  
  

    

      
      
        The Oracle Pro
      
      

        
Ottaviano De Cicco

        

          

          5 (1)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се

    
  







  
  

    

      
      
        Quantum TrendPulse
      
      

        
Bogdan Ion Puscasu

        

          

          5 (25)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п

    
  







  
  

    

      
      
        SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
      
      

        
Muhammad Usman Siddique

        

          

          5 (3)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно

    
  







  
  

    

      
      
        PZ Harmonacci Patterns MT5
      
      

        
PZ TRADING SLU

        

          

          3 (6)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] 

Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов

    
  







  
  

    

      
      
        FX Power MT5 NG
      
      

        
Daniel Stein

        

          

          5 (33)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор 
FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под

    
  







  
  

    

      
      
        Axiom Matrix
      
      

        
Issam Kassas

        

          

          5 (5)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99.
Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок.
После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив

    
  







  
  

    

      
      
        FX Trend MT5 NG
      
      

        
Daniel Stein

        

          

          5 (6)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор 
FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр

    
  







  
  

    

      
      
        ARIPoint
      
      

        
Temirlan Kdyrkhan

        

          

          1 (1)
        

        

          
          Индикаторы
        

      

    

        
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus

    
  





    

  




      

      

              

        

          
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