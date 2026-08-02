Хватит каждый раз настраивать уровни Фибоначчи заново.

В MetaTrader 5 изменение уровней Фибоначчи означает открытие свойств, удаление стандартных значений и ввод своих собственных — снова и снова, для каждой стратегии и каждого рынка.

Fibonacci Level Manager and Alerts решает именно эту проблему: задайте свою схему уровней один раз, нарисуйте Фибоначчи как обычно, и он мгновенно отформатируется с вашими уровнями, вашими цветами, вашими описаниями.

Как это работает

Настройте — задайте до 32 уровней, каждый со своим значением и меткой (например, "70.5 OTE", "161.8 Ext").

Нарисуйте — нарисуйте Фибоначчи, как вы всегда это делаете. Он будет отформатирован автоматически.

Сохраните — сохраняйте свои схемы как пресеты (файлы .set) и загружайте их в один клик. Один пресет для скальпинга, один для свинга, один для OTE/SMC.



Характеристики

До 32 пользовательских уровней с редактируемыми значениями и метками

Автоматическое форматирование каждого нарисованного вами Фибоначчи (или только тех, что имеют выбранный цвет / уникальное имя)

Поддержка нескольких экземпляров — разные конфигурации на разных графиках

Push-уведомления и всплывающие окна при касании ценой одного из ваших уровней (расстояние в пунктах + антиспам)

Опциональное автоматическое создание Фибоначчи с точными координатами (постоянный объект)

Сохранение/загрузка пресетов через файлы .set — портативно и удобно для повторного использования

Работает на любом символе и любом таймфрейме

Для кого это? Трейдеры, использующие Фибоначчи с нестандартными уровнями: SMC/ICT (OTE), гармоническая торговля, свинг-трейдинг, торговля золотом и индексами.

Требования MetaTrader 5, любой брокер, любой символ, любой таймфрейм. Без DLL, без внешних файлов.

Отказ от ответственности: Торговля сопряжена с существенным риском. Данный индикатор является инструментом графического анализа и не гарантирует никаких торговых результатов. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.