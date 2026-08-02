Fibonacci Level Manager and Alerts
- 指标
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- 版本: 5.10
- 激活: 5
停止每次都重新配置您的斐波那契。 在 MetaTrader 5 上，更改斐波那契水平意味着打开属性，删除默认值并重新输入您的值 —— 一次又一次，针对每种策略和每个市场。 Fibonacci Level Manager and Alerts 正好解决了这个问题：一次性定义您的水平方案，像往常一样绘制斐波那契，它就会立即自动应用您的水平、颜色和描述。 工作原理 配置 — 最多定义 32 个水平位，每个都有自己的值和标签（例如“70.5 OTE”，“161.8 Ext”）。 绘制 — 像往常一样绘制斐波那契。它会被自动格式化。 保存 — 将您的方案保存为预设（.set 文件），并一键重新加载。一个用于剥头皮的预设，一个用于波段交易，一个用于 OTE/SMC。 主要功能 最多 32 个自定义水平位，具有可编辑的值和标签 自动格式化您绘制的每一个斐波那契（或仅限所选颜色/唯一名称的斐波那契） 支持多实例 — 不同图表上使用不同配置 当价格触及您的某一水平位时，推送和弹出警报（点数距离 + 防垃圾信息） 可选的自动创建具有精确坐标的斐波那契（持久对象） 通过 .set 文件保存/加载预设 — 便携且可重复使用 适用于任何交易品种和任何时间周期 适用人群 使用非默认水平斐波那契的交易者：SMC/ICT (OTE)、谐波交易、波段交易、黄金和指数交易者。 要求 MetaTrader 5，任何经纪商，任何交易品种，任何时间周期。无 DLL，无外部文件。 免责声明：交易涉及重大风险。此指标是图表分析工具，不保证任何交易结果。过去的表现并不预示未来的结果。