Fibonacci Level Manager and Alerts

停止每次都重新配置您的斐波那契。 在 MetaTrader 5 上，更改斐波那契水平意味着打开属性，删除默认值并重新输入您的值 —— 一次又一次，针对每种策略和每个市场。 Fibonacci Level Manager and Alerts 正好解决了这个问题：一次性定义您的水平方案，像往常一样绘制斐波那契，它就会立即自动应用您的水平、颜色和描述。 工作原理 配置 — 最多定义 32 个水平位，每个都有自己的值和标签（例如“70.5 OTE”，“161.8 Ext”）。 绘制 — 像往常一样绘制斐波那契。它会被自动格式化。 保存 — 将您的方案保存为预设（.set 文件），并一键重新加载。一个用于剥头皮的预设，一个用于波段交易，一个用于 OTE/SMC。 主要功能 最多 32 个自定义水平位，具有可编辑的值和标签 自动格式化您绘制的每一个斐波那契（或仅限所选颜色/唯一名称的斐波那契） 支持多实例 — 不同图表上使用不同配置 当价格触及您的某一水平位时，推送和弹出警报（点数距离 + 防垃圾信息） 可选的自动创建具有精确坐标的斐波那契（持久对象） 通过 .set 文件保存/加载预设 — 便携且可重复使用 适用于任何交易品种和任何时间周期 适用人群 使用非默认水平斐波那契的交易者：SMC/ICT (OTE)、谐波交易、波段交易、黄金和指数交易者。 要求 MetaTrader 5，任何经纪商，任何交易品种，任何时间周期。无 DLL，无外部文件。 免责声明：交易涉及重大风险。此指标是图表分析工具，不保证任何交易结果。过去的表现并不预示未来的结果。
推荐产品
DM IND Exclusive
Sergio Vidal Prado
指标
Indicador Para Opções Binarias. Indicator for Binary Options Usa dois gales. Instalar em mt5 Esse indicador é para ser usado no tempo de vela de 5 minutos e em M5. Este também funciona em M1, porém é mais eficiente em M5. Só descompactar e copiar os arquivos na pasta de dados do seu MT5. Arquivos indicator na pasta MQL5 - Indicator. Baixe também a Media Movel totalmente gratis: https://www.mql5.com/pt/market/product/50400 Esse Indicador é para a próxima vela. Apareceu a seta, só aguardar a próx
Historical Pivot Zones MT5
Luke Anthony Caras
指标
Historical Pivot Zones - Fibonacci Indicator MT5 Automatically draws Fibonacci retracement and projection zones based on historical price pivots. This MT5 indicator intelligently selects pivot points from different timeframes (weekly, monthly, or 6-month ranges) and creates visual Fibonacci zones around key levels. Features include: Smart Mode Selection - Auto-adjusts based on your chart timeframe Clean Visual Zones - Highlighted areas instead of just lines Essential Fib Levels - 9 retrace
Traders Inside Trend Indicator
Markus Paminger
指标
Displays trends in current chart. You can display trends of multiple timeframes in one chart by inserting this indicator as often as you want. Key features: displays trend line by finding highs and lows counts number of high/low of current trend in different color (long/short) allows you to display multiple timeframe trends in one chart Settings: Indicator Name: if you want to show M5 and H1 on one chart add TITrend twice to your current chart and rename M5 to "TITrendM5" and H1 to "TITrendH1" C
MonthlyWeeklyDaily Previous High and Lows
Adriana Nicole Tapia Flores
指标
一目了然，即刻掌握图表关键！ 本指标可自动绘制价格近期反弹或突破的关键水平，为您提供客观的支撑和阻力区域，无需手动绘制。只需将其附加到图表，即可查看各时间周期的前期高低点。 各条线代表的含义： Previous Month High ‣ 上月最高价：前一个月周期内的最高成交价。 Previous Month Low ‣ 上月最低价：前一个月周期内的最低成交价。 Previous Week High ‣ 上周最高价：前一个周周期内的最高成交价。 Previous Week Low ‣ 上周最低价：前一个周周期内的最低成交价。 Previous Day High ‣ 前一日最高价：上一交易日内的最高成交价。 Previous Day Low ‣ 前一日最低价：上一交易日内的最低成交价。 为什么必备： 一打开图表，即可捕捉 反弹 和 突破 信号。 在历史验证水平处设置 止盈 和 止损 。 SMC 与 ICT 策略的核心工具 ，优化依据高级市场结构的进出场。 兼容任意交易方法：剥头皮、波段、Wyckoff、价格行为等。 操作简便：可开关各级别，灵活自定义颜色与线宽。
SMA Fibonacci EA
Christoph Kreher
专家
Simple EA with 1 SMA and Fibonacci. The Expertadvisor opens positions in the direction of the trend when price levels have exceeded or fallen below the Fibonacci levels. It depends on the market in question and which parameters to use. The EA is programmed in such a way that optimization runs consume little time. A news filter and filter by day of the week are built in.
Golden Retracement
Raza Khan
专家
Harness the power of the universe's most perfect number. Golden Retracement is an Expert Advisor meticulously engineered to identify and trade precise reversals at key Fibonacci retracement levels. It automatically detects significant market swings and calculates the golden ratio levels (38.2%, 50.0%, 61.8%), waiting for the price to "bounce" with a powerful confirmation. This bot brings mathematical elegance and disciplined execution to your trading, helping you capitalize on deep corrections a
FREE
ProfitOnFibonacci
Matus German
指标
mql4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/44606   Simple indicator to calculate profit on fibonacci retracement levels with fixed lot size, or calculate lot size on fibonacci levels with fixed profit. Add to chart and move trend line to set the fibonacci retracement levels. Works similar as default fibonacci retracement line study in Metatrader. Inputs Fixed  - select what value will be fix, lot or profit Fixed value  - value that will be fix on all levels Levels  - levels for which
Fibonacci Automated
Alfie Dela Pena
指标
Sequential Lock Fibo (v19) For sensitivity:Default is level is 80/20 make 65/35,65/40 Sequential Lock Fibo is a precision trend-trading tool designed for the MetaTrader 5 platform. It solves the two most common problems in Fibonacci trading: "repainting" (signals that disappear) and "freezing" (missing re-entry opportunities in long trends). This indicator combines a strict Trend Filter , a mechanical Setup Identifier , and a unique Sequential Logic engine to provide high-probability, non-repain
Reversal Magnet Lines
Gleidson Duca De Aguiar
指标
Reversal Magnet Lines plots the closing price of each of the last N trading days (configurable from 15 to 180 days) as horizontal lines directly on the chart. These prior-day close levels frequently act as short-term support and resistance, where price either reverses or breaks through with momentum. Based on an analysis of 52 trading days on JPN225, price interacted with these levels in more than 3,000 recorded touches. On the M1 timeframe, price reversed in 49.8% of touches, broke through in
Mogalef Bands MT5
Victor Tengo Quiles
指标
Mogalef 带状区间 — 动态区间结构与目标区域（MT5） Mogalef 带状区间是一款可视化结构指标，用“分阶段移动的动态区间”来描述市场。它不依赖单点“信号”，而是提供结构化的背景水平，用于： 识别价格当前主要“运作/消化”的区域（操作区）， 定位可能的延伸区域（目标区）， 通过更稳定、不过度追随的更新方式来过滤噪音（带惯性）。 本指标适合偏主观/半系统的交易者：需要清晰的结构水平来做可重复的决策（按背景入场、按结构管理、在概率区域出场）。 图表上你会看到什么 指标会绘制一组带状水平来框定不同阶段的价格行为： 中部区域（平衡区）：   市场更容易在此“工作/整理/盘整”。 外侧带（极值区）：   价格更“拉伸”的区域，更常出现反应、停顿或末端延伸。 中间带（±1x）：   用于观察延续、回撤与仓位管理的中间层级。 重要说明：   本指标不追求对每一根影线都反应。逻辑更偏向稳定性，避免在噪音环境中“追价”。 实战解读（如何使用） 区间行情（来回交易） 当价格在带内来回震荡、结构被尊重时，常见用法是： 将中部区域视为平衡参考， 将外侧带视为工作/反应区域：价格更可能减速、吸收或
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
专家
Fibonacci MT5 是一个基于斐波那契水平的自动化交易智能顾问。它会在指定的K线数量中确定价格的最低点和最高点，绘制斐波那契水平，并在当前价格达到选定水平时开仓。EA 可以按照趋势或逆趋势进行交易，并可根据设定的参数调整。同时，它还允许设置平仓水平、风险管理和时间过滤。 特征 自动检测局部极值和斐波那契水平的构建。   基于斐波那契水平的可定制的开仓和平仓条件。   灵活的风险管理选项：止损，止盈，限制订单量和数量。 通用设置 Lot Size：开仓手数。 Max Open Buy Orders：最大买单数量。 Max Open Sell Orders：最大卖单数量。 Magic Number：EA订单的唯一标识符。 风险管理 Use Stop Loss：启用止损。 Stop Loss (pips)：止损点数。 Use Take Profit：启用止盈。 Take Profit (pips)：止盈点数。 时间过滤 Use Time Filter：启用时间过滤。 Start Trading Hour：开始交易的时间（小时）。 End Trading Hour：结束交易的
Super Sine Line
Pieter Gerhardus Van Zyl
指标
Super Sine Line is a dynamic cycle-based trend indicator that visualizes market rhythm through a smooth, wave-like line plotted directly on the chart. It blends price averaging with adaptive oscillation to reveal the underlying push and pull between bullish and bearish pressure. The line shifts color in real time—typically green for rising momentum and red for weakening conditions—making trend direction instantly readable without clutter. Unlike traditional moving averages, this tool emphasizes
Master Dow Jones EA
Sergio Tiscar Ortega
专家
Investment Philosophy Master Dow Jones EA is a high-precision algorithmic trading system specifically engineered for the Dow Jones Industrial Average (DJ30/US30) . Unlike generic trading systems, this algorithm exploits the structural bullish bias inherent in the top 30 U.S. blue-chip companies by operating exclusively on the Long Side . This specialization significantly reduces exposure to erratic short-side volatility and aligns the strategy with long-term institutional capital flows. Strategy
Murrey Math Line
Erol Mutlu
指标
Murrey Math Lines The concept of this technical analysis system was developed by T. Henning Murrey in 1995 and described in The Murrey Math Trading System; For All Markets. The main concept here is that all markets behave in the same manner based upon the observations made by W.D. Gann. To date, the Murrey Math Line X it is one the most popular methods of Forex analysis and trading. Formula The Murrey Math Line X is calculated with the help of price movement segment, which, in accordance to Gan
HenGann
Ehsan Kariminasab
专家
Hengann Sq, using artificial intelligence, mathematical algorithms, Fibonacci, 9 Gann and Fibonacci square strategy, which enables us to have win rate of 200% profit per month. Initial investment for minimum capital of $100 to $1000, you be able to adjust the volume, date, hour, day and profit limit. adjustable profit limit in both buy and sell positions. Able to place orders in all time frames from 5 minutes to a week. further adjustment enables you to open the position according your desir
Best swing
Winsou Cedric Anicet Kpanou
指标
-- BEST SWING  -- L'indicateur BEST SWING est un indicateur technique personnalisé, un excellent outil pour négocier les cassures en fonction des niveaux de support et de résistance horizontaux. L'indicateur BEST SWING utilise une formule complexe en analysant des données de prix autrement incongrues sur les cours de clôture de chaque période, ainsi que les hauts et les bas du prix, afin de donner un aperçu de la force ou de la faiblesse de la tendance du marché et de sa probabilité
Price Alert Line Indicator
Nabil Oukhouma
指标
The "One-Click" Breakout Monitor Never Miss a Breakout Again. Price Alert Line is designed for traders who need speed and simplicity. Instead of navigating complex menus to set price alerts, this tool places a button directly on your chart. With a single click, you can deploy a horizontal line that monitors price action and alerts you immediately when the price crosses it. New Feature (Smart UI): The control buttons now automatically adapt to match your line colors. If you set your resistance li
SMC Fibo Levels Pack
Jing Bo Wu
指标
This indicator automatically detects internal & swing market structure, Fibonacci Retracement and Fibo Levels. Features Full internal & swing market structure labeling in real-time Fibonacci Retracement Fibonacci Levels After purchasing the indicator, the full source code is provided, and via indicator buffers it can be easily integrated into your Expert Advisors (EAs) for automated trading strategies.
Smart Pivot Points
Alexandr Saprykin
指标
MetaTrader 5 智能枢轴点指标 — 清晰的交易水平线 智能枢轴点指标是一款适用于 MetaTrader 5 的专业指标，可自动计算并在图表上显示一整套关键交易水平线。它将纷繁的价格走势转化为清晰的结构化图表，突出显示支撑位、阻力位、价格平衡点和潜在目标区域。该工具专为重视清晰度的交易者而设计，适用于任何市场：外汇、加密货币（比特币、以太坊）、股指、股票和大宗商品（XAUUSD）。 该指标是您可靠的分析助手，可节省计算时间并为您的分析增添客观性。它不会提供市场信号或替您做决定，而是为您做出明智的交易决策提供高质量的信息基础。 主要功能和优势 即用型价格坐标系统：无需再手动绘制水平线。五条清晰的线条会立即显示在图表上：中心水平线（平衡点）、支撑位、阻力位、买入目标位和卖出目标位。 完全自定义显示内容：您可以决定显示哪些信息。轻松启用或禁用级别组和价格标签，根据您的策略定制图表，并保持工作区整洁。 完全灵活的计算方式：选择任意时间周期进行计算——从用于超短线交易的分钟级（M5、M15）到用于波段交易的日线（D1）和周线（W1）。通过指定要使用的历史数据周期数来调整分析
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
指标
Liquidity Map  Overview The Liquidity Map indicator is an advanced visualization tool based on ICT Smart Money Concepts . It automatically identifies daily Buy Zones , Sell Zones , and Liquidity Levels , showing where price is likely to reverse or continue based on institutional order flow. It calculates key levels from the daily session — such as the previous day’s high, low, and midpoint — then derives a premium (sell bias) and discount (buy bias) structure. When price trades into these mapped
Fibonacci Pullback EA
Rodrigo Alejandro Stemann Henriquez
专家
Fibonacci Pullback EA detects the latest valid swing via symmetric pivots and projects a configurable Fibonacci level across that range. When the previous closed candle wicks into that level and confirms on close , the EA places an order with SL at the swing extreme plus a points buffer , and TP at the opposite swing extreme. Designed originally for EURUSD M30 and USDJPY M30 , yet fully configurable. Signal logic Determines the latest bearish or bullish swing using symmetric pivots. Computes a F
RSI Mirrors and Reflections MT5
Libertas LLC
4 (1)
指标
"Battles between bulls and bears continue to influence price development long after the combat has ended, leaving behind a messy field that observant technicians can use to manage risk and find opportunities. Apply "trend mirror" analysis to examine these volatile areas, looking for past action to impact the current trend when price turns and crosses those boundaries." RSI Mirrors and Reflections is a robust technique using multiple RSI periods, mirrors and reflections based on RSI values to ind
MultiSymbolsWpr Indice x IBOV
Israel Goncalves Moraes De Souza
指标
O Indicador identifica relação do Índice com a soma dos principais ativos, funciona para qualquer mercado do mund o, possui um oscilador WPR com a soma dos principais ativos escolhidos, indicando a antecipação do movimento em relação ao Índice. Características WPR com a soma dos papéis escolhidos - branco WPR do papel atual - vermelho Canal de Tendência O indicador pode indicar movimento de entradas, sendo: cruzamento das linhas cruzamento da linha Multi Symbols no -50 cruzamento entre os canai
FREE
Break of Structure
Rajesh Kumar Nait
指标
市场结构是在更高的时间范围内突破时可能有助于清除交易者趋势的结构。 1. 该指标将之字折线仅绘制到最后 2 个结构（之字折线的前高点和低点），并且仅当结构发生突破时才会形成之字折线的新柱 2.它给终端和推送通知结构中断 3.通过[和]键增加和减少ZigZag的Extdepth来调整摆动 4.更改线AB BC和CD的颜色 5.添加到许多图表并获得多个符号的警报 如果您正在寻找结构断裂 Multi ExtDepth Breakout Multi Symbol Scanner 您可以使用此产品： Multi Symbol Multi ExtDepth ZigZag Breakout Scanner 市场结构是在更高的时间范围内突破时可能有助于清除交易者趋势的结构。 1. 该指标将之字折线仅绘制到最后 2 个结构（之字折线的前高点和低点），并且仅当结构发生突破时才会形成之字折线的新柱 2.它给终端和推送通知结构中断 3.通过[和]键增加和减少ZigZag的Extdepth来调整摆动 4.更改线AB BC和CD的颜色 5.添加到许多图表并获得多个符号的警报 如果您正在寻
Linear Regression Channel with signal
Minh Truong Pham
指标
Overview: The Linear Regression Channel Indicator is a versatile tool designed for Metatrader to help traders visualize price trends and potential reversal points. By calculating and plotting linear regression channels, bands, and future projections, this indicator provides comprehensive insights into market dynamics. It can highlight overbought and oversold conditions, identify trend direction, and offer visual cues for future price movements. Key Features: Linear Regression Bands: ( figur
Volume Trade Levels
Mahmoud Sabry Mohamed Youssef
指标
The idea behind this indicator is very simple , First it contains 2 mechanisms to place your trades: 1- Enter the Pips you want to duplicate to price levels. 2- Automatically let the indicator specify the largest Buy / Sell Volume Candle and place duplicated levels based on the candle itself. How it works: 1- Enter the Pips you want to duplicate to price levels:    1- once the indicator is loaded you will need first to Specify the number of pips in the indicator Configuration window ,you can g
SR Channels
Minh Truong Pham
指标
Support Resistance Channels (SRchannel) **Automatic, self-adjusting support & resistance zones — ranked by real strength, with break alerts straight to your phone.** Most S/R tools draw a thin line at every swing and leave you to guess which one matters. **SRchannel** does the opposite: it finds the pivot points, groups the ones that cluster together into a **zone (channel)**, scores each zone by how many pivots and price touches it holds, and then shows only the **strongest** ones. The colors
Fibozonesv1pro
Ignacio Souza Hermida
指标
FiboMaster Pro — Automatic Fibonacci with Entry, SL & TP Automatic swing detection and Fibonacci levels with entry, stop loss, and take profit zones, drawn on any instrument and timeframe. FiboMaster Pro automatically detects the most recent swing high and swing low on your chart and draws the full Fibonacci retracement along with reference entry, stop loss, and two take profit levels — no manual drawing required. HOW IT WORKS The indicator scans the last N candles (configurable), identifies the
The BooBIE Trap Impulse Entry
Andre Matthes
指标
- simple Price Action Indicator - a  3 Candle Pattern (1. Direction-Candle / 2. the TRAP / 3. Trigger-Candle)    BUT every Signal needs ATTENTION to check for a clean Range - NON Lagging ! the Alert shows instantly whats happening - recommended SETUP is: - there is a VOLUME-Filter (in points for the   1. candle ) to avoid alerts with tiny Candles during a NON-VOLUME-Time - 10% off the Boobietrap-Candle as the ALERT-Level --> can easily be adjusted - user defined - recommended Timeframe: M30 (we
ADR Range Projection Levels MT5
Mattia Marco Platania
指标
Paid release: ADR Range Projection Levels MT5 is a paid MetaCoderStore indicator. Use the product comments for setup questions, feature requests, and feedback for future updates. ADR Range Projection Levels MT5 plots practical intraday volatility targets from completed daily ranges, showing whether the current session still has room to expand or has already reached its typical range. Use cases Plan realistic intraday targets with Average Daily Range projections. See current day open, high, low,
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
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本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
Superhero
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5 (2)
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SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
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Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
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Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
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SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
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传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
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让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
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Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
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M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
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UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
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