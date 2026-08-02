LIME ind

LIME — аналитический индикатор, показывающий достоверную статистику поведения цены при формировании ценовых циклов на шести таймфреймах.

Назначение
Lime исследует повторяемость свечных серий (циклов одного направления) и показывает, чем статистически заканчивались подобные ситуации в прошлом. Его задача — предоставить трейдеру объективную статистическую картину реакции инструмента на циклы разной длины, а торговое решение остаётся за пользователем.
При появлении каждой новой свечи индикатор параллельно по шести таймфреймам определяет текущие серии, сканирует до нескольких тысяч исторических баров на каждом масштабе, находит все аналогичные циклы, вычисляет распределение их исходов, оценивает статистическую значимость и перестраивает визуализацию. Тот же анализ вручную — пролистать историю, отметить похожие серии, подсчитать доли исходов и оценить их значимость на каждом таймфрейме — занял бы часы кропотливой работы и был бы подвержен ошибкам счёта. Lime выполняет его за доли секунды и повторяет на каждой свече.
Текущий цикл выделяется на графике заметной рамкой, а все найденные исторические аналоги обводятся отдельными рамками по всей истории. Благодаря этому в ходе анализа трейдер может быстро перейти к любому совпадению и рассмотреть контекст, в котором оно возникло.

Метод
Индикатор определяет текущую серию свечей одного направления и находит в истории все аналогичные по длине серии. Для каждого совпадения фиксируется исход следующей свечи. На этой выборке рассчитывается распределение исходов вверх и вниз.
Статистическая значимость перевеса оценивается z-показателем — нормальным приближением биномиального критерия относительно нулевой гипотезы о равновероятном исходе (50/50). По сути это стандартный статистический тест: значение z показывает, на сколько стандартных отклонений наблюдаемое распределение отклоняется от случайного. Пять градаций значимости привязаны к общепринятым порогам нормального распределения (уровням доверия около 90, 95 и 99 процентов), поэтому оценка «уверенный перевес» означает отклонение, которое при случайности наблюдалось бы крайне редко. Чем больше выборка и чем сильнее отклонение от 50/50, тем весомее вывод.
Анализ ведётся параллельно на шести таймфреймах: M5, M15, M30, H1, H4, D1 — что позволяет увидеть, согласуется ли поведение циклов на разных масштабах или расходится.

Таблица интерпретации
Основной блок — таблица, где каждая строка соответствует таймфрейму. В ней отображаются текущая серия и её направление, число найденных исторических аналогов, доли исходов вверх и вниз в процентах, z-показатель силы перевеса и словесная оценка ситуации простым языком. Итоговая строка сводит данные по всем таймфреймам и показывает согласованность разворотных исходов между ними.
Такая подача переводит статистику в читаемый вид: пользователь сразу видит, насколько выражена закономерность на каждом масштабе и совпадают ли масштабы между собой.

Панель упреждающего прогноза
За несколько минут до закрытия текущей свечи Lime рассчитывает предварительный прогноз по формирующейся свече, опираясь на её текущее состояние и на историческую статистику. Это даёт возможность оценить вероятный характер закрытия ещё до его наступления, не дожидаясь фиксации бара.

Дерево движения цены
Отдельный визуальный блок строит дерево вероятных сценариев для следующих свечей. От текущей точки ветви расходятся вправо на заданную глубину; на каждой ветви указана частота, с которой подобное продолжение — вверх или вниз — наблюдалось в истории для соответствующего узла. Наклон ветви пропорционален этой частоте: чем сильнее перевес, тем круче ветвь.
Поверх дерева строится линия ожидаемого пути — взвешенное среднее положений цены на каждом уровне глубины, где вес узла равен вероятности достичь его через все предшествующие развилки. Эта линия отражает математическое ожидание траектории при опоре на историческую статистику, а не единичный сценарий. Дерево показывает не один предопределённый путь, а распределение возможных продолжений с их исторической частотой.

Рекомендации по применению
Индикатор можно запускать на любом доступном в терминале инструменте. Единственное условие — наличие достаточной истории котировок на используемых таймфреймах: перед первым запуском рекомендуется прокрутить график в прошлое или дождаться подгрузки истории, чтобы статистика рассчитывалась на полной выборке.

Дополнительно
Индикатор поддерживает одиннадцать языков интерфейса с автоматическим определением языка терминала. Все визуальные элементы настраиваются: расположение, цвета, глубина истории для анализа, минимальная длина учитываемой серии. Встроенная многостраничная справка объясняет чтение таблицы и назначение параметров непосредственно на графике.

Важно
Lime предоставляет статистику прошлого поведения рынка и не является гарантией будущих результатов. Индикатор не выдаёт торговых сигналов и предназначен исключительно для аналитической поддержки собственных торговых решений пользователя.
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Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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Индикаторы
AQUA — аналитический индикатор, показывающий статистику поведения цены после трёхсвечных шаблонов на шести таймфреймах. Назначение AQUA исследует повторяемость коротких свечных конфигураций и показывает, чем статистически заканчивались подобные ситуации в прошлом. Его задача — дать трейдеру объективную статистическую картину реакции инструмента на конкретную фигуру из трёх свечей, а торговое решение остаётся за пользователем. При появлении каждой новой свечи индикатор параллельно по шести таймф
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