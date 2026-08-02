LIME — аналитический индикатор, показывающий достоверную статистику поведения цены при формировании ценовых циклов на шести таймфреймах.



Назначение

Lime исследует повторяемость свечных серий (циклов одного направления) и показывает, чем статистически заканчивались подобные ситуации в прошлом. Его задача — предоставить трейдеру объективную статистическую картину реакции инструмента на циклы разной длины, а торговое решение остаётся за пользователем.

При появлении каждой новой свечи индикатор параллельно по шести таймфреймам определяет текущие серии, сканирует до нескольких тысяч исторических баров на каждом масштабе, находит все аналогичные циклы, вычисляет распределение их исходов, оценивает статистическую значимость и перестраивает визуализацию. Тот же анализ вручную — пролистать историю, отметить похожие серии, подсчитать доли исходов и оценить их значимость на каждом таймфрейме — занял бы часы кропотливой работы и был бы подвержен ошибкам счёта. Lime выполняет его за доли секунды и повторяет на каждой свече.

Текущий цикл выделяется на графике заметной рамкой, а все найденные исторические аналоги обводятся отдельными рамками по всей истории. Благодаря этому в ходе анализа трейдер может быстро перейти к любому совпадению и рассмотреть контекст, в котором оно возникло.



Метод

Индикатор определяет текущую серию свечей одного направления и находит в истории все аналогичные по длине серии. Для каждого совпадения фиксируется исход следующей свечи. На этой выборке рассчитывается распределение исходов вверх и вниз.

Статистическая значимость перевеса оценивается z-показателем — нормальным приближением биномиального критерия относительно нулевой гипотезы о равновероятном исходе (50/50). По сути это стандартный статистический тест: значение z показывает, на сколько стандартных отклонений наблюдаемое распределение отклоняется от случайного. Пять градаций значимости привязаны к общепринятым порогам нормального распределения (уровням доверия около 90, 95 и 99 процентов), поэтому оценка «уверенный перевес» означает отклонение, которое при случайности наблюдалось бы крайне редко. Чем больше выборка и чем сильнее отклонение от 50/50, тем весомее вывод.

Анализ ведётся параллельно на шести таймфреймах: M5, M15, M30, H1, H4, D1 — что позволяет увидеть, согласуется ли поведение циклов на разных масштабах или расходится.



Таблица интерпретации

Основной блок — таблица, где каждая строка соответствует таймфрейму. В ней отображаются текущая серия и её направление, число найденных исторических аналогов, доли исходов вверх и вниз в процентах, z-показатель силы перевеса и словесная оценка ситуации простым языком. Итоговая строка сводит данные по всем таймфреймам и показывает согласованность разворотных исходов между ними.

Такая подача переводит статистику в читаемый вид: пользователь сразу видит, насколько выражена закономерность на каждом масштабе и совпадают ли масштабы между собой.



Панель упреждающего прогноза

За несколько минут до закрытия текущей свечи Lime рассчитывает предварительный прогноз по формирующейся свече, опираясь на её текущее состояние и на историческую статистику. Это даёт возможность оценить вероятный характер закрытия ещё до его наступления, не дожидаясь фиксации бара.



Дерево движения цены

Отдельный визуальный блок строит дерево вероятных сценариев для следующих свечей. От текущей точки ветви расходятся вправо на заданную глубину; на каждой ветви указана частота, с которой подобное продолжение — вверх или вниз — наблюдалось в истории для соответствующего узла. Наклон ветви пропорционален этой частоте: чем сильнее перевес, тем круче ветвь.

Поверх дерева строится линия ожидаемого пути — взвешенное среднее положений цены на каждом уровне глубины, где вес узла равен вероятности достичь его через все предшествующие развилки. Эта линия отражает математическое ожидание траектории при опоре на историческую статистику, а не единичный сценарий. Дерево показывает не один предопределённый путь, а распределение возможных продолжений с их исторической частотой.



Рекомендации по применению

Индикатор можно запускать на любом доступном в терминале инструменте. Единственное условие — наличие достаточной истории котировок на используемых таймфреймах: перед первым запуском рекомендуется прокрутить график в прошлое или дождаться подгрузки истории, чтобы статистика рассчитывалась на полной выборке.



Дополнительно

Индикатор поддерживает одиннадцать языков интерфейса с автоматическим определением языка терминала. Все визуальные элементы настраиваются: расположение, цвета, глубина истории для анализа, минимальная длина учитываемой серии. Встроенная многостраничная справка объясняет чтение таблицы и назначение параметров непосредственно на графике.



Важно

Lime предоставляет статистику прошлого поведения рынка и не является гарантией будущих результатов. Индикатор не выдаёт торговых сигналов и предназначен исключительно для аналитической поддержки собственных торговых решений пользователя.