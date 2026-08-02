Lime 是一款分析型指标，呈现价格在六个周期上形成价格循环时行为的可靠统计。



用途



Lime 研究K线连续（单一方向循环）的重复性，并展示历史上类似情形是如何收尾的。它的任务是为交易者提供一幅客观的统计图景，说明该品种对不同长度循环的反应，而交易决策仍由用户自行作出。



每根新K线出现时，指标在六个周期上同时识别当前连续，在每个尺度上扫描多达数千根历史K线，找出所有类似循环，计算其结果的分布，评估统计显著性并重建可视化。若以人工完成同样的工作——翻查历史、标记相似连续、统计结果占比并在每个周期上评估其显著性——将耗费数小时的细致劳动，且易出现计数错误。Lime 在几分之一秒内完成，并在每根K线上重复。



当前循环在图表上以醒目的边框标出，而找到的每个历史类似情形都在整段历史中以单独的边框圈出。因此在分析过程中，交易者可迅速跳转到任意匹配处，查看其发生的背景。



方法



指标识别当前同方向K线的连续，并在历史中找出所有相同长度的连续。对每个匹配，记录下一根K线的结果。基于该样本，计算上涨与下跌结果的分布。



偏向的统计显著性以 z 值评估——即针对结果等概率（50/50）零假设的二项检验的正态近似。本质上这是一项标准统计检验：z 值表示所观察到的分布偏离随机的标准差数量。五个显著性等级与正态分布的常用阈值相对应（约 90、95 和 99 百分比的置信水平），因此“明显偏向”的评级表示一种若出于随机则极少出现的偏离。样本越大、相对 50/50 的偏离越强，结论的分量越重。



分析在六个周期上并行进行：M5、M15、M30、H1、H4、D1，从而揭示各尺度间的循环行为是一致还是分歧。



解读表格



主要区块是一张表格，每一行对应一个周期。其中显示当前连续及其方向、找到的历史类似情形数量、上涨与下跌结果的百分比占比、偏向强度的 z 值，以及对当前情形的通俗文字评估。汇总行归纳所有周期的数据，并显示它们之间反转结果的一致程度。



这种呈现把统计转化为易读的形式：用户可立即看出该规律在每个尺度上的显著程度，以及各尺度之间是否一致。



预判预测面板



在当前K线收盘前几分钟，Lime 依据其当前状态与历史统计，计算形成中K线的初步预测。这使得在收盘发生之前、无需等待该K线定型，即可评估其可能的收盘特征。



价格走势树



一个独立的可视化区块为后续K线构建可能情景的树。自当前点起，分支向右延伸至设定的深度；每条分支显示对应节点在历史中出现此类延续（上涨或下跌）的频率。分支的斜度与该频率成正比：偏向越强，分支越陡。



树之上绘制一条预期路径线——各深度层价格位置的加权平均，其中某节点的权重等于经由其之前所有分叉到达该节点的概率。该线反映基于历史统计的轨迹数学期望，而非单一情景。树所展示的并非一条预定路径，而是各种可能延续及其历史频率的分布。



使用建议



指标可在终端中任意可用的品种上运行。唯一条件是所用周期上具备足够的报价历史：首次运行前，建议将图表向过去滚动或等待历史加载完成，以便在完整样本上计算统计。



补充



指标支持十一种界面语言，并自动识别终端语言。所有可视元素均可配置：位置、颜色、用于分析的历史深度，以及所计入的最小连续长度。内置的多页帮助直接在图表上说明如何解读表格及各参数的用途。



重要提示



Lime 提供市场过去行为的统计，并非对未来结果的保证。该指标不发出交易信号，仅用于为用户自身的交易决策提供分析支持。