Pair Log Ratio Divergence

Pair Log Ratio Divergence — это индикатор для парного трейдинга (Pairs Trading), который измеряет расхождение между двумя финансовыми инструментами с использованием логарифмического отношения цен.

В отличие от обычного сравнения цен, логарифмическое отношение позволяет корректно сравнивать инструменты с разными ценовыми диапазонами и обеспечивает более стабильную оценку отклонений.

Индикатор рассчитывает:

  • логарифмическое отношение цен двух символов;
  • динамическую линию равновесия (скользящее среднее);
  • величину текущего отклонения от равновесия.

Полученное значение позволяет оценить, насколько одна валютная пара переоценена или недооценена относительно другой.

Принцип работы

Индикатор вычисляет:

Divergence = Log(Symbol2 / Symbol1) − Average(Log Ratio)

где среднее значение рассчитывается за выбранный период EquilibriumBars.

Когда значение индикатора приближается к нулю, считается, что пары находятся в состоянии равновесия.

При сильном положительном или отрицательном отклонении возникает потенциальная возможность открытия парной сделки.

Торговые сигналы

Положительное значение выше порога

SELL Symbol2

BUY Symbol1

Отрицательное значение ниже порога

BUY Symbol2

SELL Symbol1

Возможности

✔ Pair Trading

✔ Log Ratio Analysis

✔ Автоматический расчёт равновесия

✔ Настраиваемый порог входа

✔ Визуальная информационная панель

✔ Звуковые сигналы

✔ Поддержка любых валютных пар

✔ Высокая скорость расчётов

Входные параметры

Symbol1

Первый инструмент.

Symbol2

Второй инструмент.

EquilibriumBars

Количество баров для расчёта линии равновесия.

EntryThreshold

Порог формирования сигнала.

ShowPanel

Отображение информационной панели.

ShowSignals

Включение звуковых сигналов.

Рекомендуемые таймфреймы

M15

M30

H1

H4

Рекомендуемые инструменты

EURUSD / EURCAD

EURUSD / GBPUSD

AUDUSD / NZDUSD

EURJPY / GBPJPY

USDCHF / EURUSD

и любые другие коррелирующие инструменты.

Важно

Индикатор предназначен для анализа относительного движения двух инструментов и не является самостоятельной торговой системой.

Для принятия торговых решений рекомендуется использовать дополнительные фильтры и правила управления рисками.


Рекомендуем также
Indicator summary
Evgeny Raspaev
Индикаторы
Indicator summary   Индикатор информационная панель отображает значения и торговые действия, а так же выводит сводную информацию о торговых действиях, основанных на 11 встроенных индикаторах. Встроенные индикаторы: RSI (Relative Strength Index )- пересечение зоны перекупленности сверху вниз - сигнал на продажу. Пересечение зоны перепроданности снизу вверх - сигнал на покупку. При колебаниях в зоне между перекупленостью и перепроданостью сигнал формируется в зависимости от нахождения значения от
Mew Account Statistic
Vu Bao Linh
Индикаторы
Indicator Statistics MultiPairs 1. Current Openning Ords - Symbols Openning + Buy Orders + Buy Volume + Sell Orders +Sell Volume - Floating by Symbols 2. Closed Orders - Statistics by Today, Week, Month, YTD and Volume - Sum of Closed Orders by Symbol 3. Statistics by Day - Statistics by Day and Volume 4. DrawDown by Day - Each day DrawDown in Week - Percent of DrawDown Contact me at Telegram @MaiMew68
Tim Trend
Oleksii Ferbei
Индикаторы
За счет того, что в каждый отдельный промежуток времени к торговому процессу подключаются биржевые и банковские площадки с разных уголков планеты и заключается круглосуточное функционирование рынка Форекс. В зависимости от того, с какого континента в определённый период происходит активность торгов, и подразделяют весь дневной распорядок на несколько торговых сессий. Существует 4 основных торговых сессий:  Тихоокеанская. Европейская. Американская. Азиатская. Данный индикатор позволяет увидеть
SyntheticIndices
Stanislav Korotky
Индикаторы
Индикатор сравнивает котировки заданного символа с синтетической котировкой, рассчитываемой из двух других "справочных" символов. Индикатор полезен для проверки поведения символа Форекс с помощью соответствующих фондовых индексов и обнаружения их схождения/расхождения, что может указывать на будущее движение цен. Главная идея заключается в том, что все фондовые индексы котируются в определенных валютах и потому демонстрируют корреляцию с парами Форекс, в которых эти валюты используются. Когда ма
Order Block Real
Arnold Byarufu
1 (1)
Индикаторы
Detailed Explanation of the Order Block Indicator What is an Order Block? An Order Block refers to a specific price zone where institutional traders (e.g., banks, hedge funds) have placed a large number of buy or sell orders. These zones are critical because they often mark areas of significant market reversals, continuations, or breakouts. In simpler terms, it's a region on the chart where the "big players" have left their footprints. Traders use these zones to predict price behavior—whether th
ZScore Correlation
HENRIQUE ARAUJO
Индикаторы
Z-Score Correlation — это мощный инструмент , который объединяет статистику и рыночный анализ, чтобы давать четкие сигналы как для арбитража , так и для трендовой торговли . Что он делает: Измеряет динамическую корреляцию между двумя активами (например, EURUSD x GBPUSD). Применяет Z-Score , чтобы выявлять отклонения за пределами статистических норм. Определяет возможности для арбитража , когда активы чрезмерно рассинхронизированы. Генерирует сигналы тренда через пересечение Z-Score между двум
MTFOpenLineEn
Atsushi Katayama
Индикаторы
Обзор Multi Timeframe Open Lines — это удобный индикатор для MetaTrader 5, который отображает уровни цен открытия выбранных таймфреймов непосредственно на текущем графике. Можно отображать цены открытия старших, младших и одинаковых таймфреймов. Например, на графике H1 можно отображать цены открытия H4 и D1. Также можно отображать цены открытия M15 на графике H1. Индикатор поддерживает до трех независимо настраиваемых таймфреймов. Это вспомогательный инструмент для визуального анализа графика. И
FREE
All Currency Strength Live
Md Sakhawat Hossain
Индикаторы
Tired of information overload when analyzing forex currency strength? Introducing "All Currency Strength Live", the ultimate dashboard indicator for MetaTrader 5 that simplifies your trading life. This innovative tool provides a clear, concise overview of the strength of all major currencies, empowering you to make informed trading decisions with ease. With "All Currency Strength Live,"  you gain access to real-time insights into both price and volume strength across all major currencies. No mor
Elo Algo The High Probability Trading System
Rubia Angelo Burgos
Эксперты
HP Mechanical Trading System EA V.1 — Complete Guide  Price Down To $100 The price may get back again to the original price $1200 after a week. take a chance to those who want to try the EA.  Important notes: before use into real live trading take a back testing first, set your chart to H1 timeframe and for EA inputs settings set the  TrendTF to 1 Hour. for the inputs of RishPercent any of from 0.1 to 5 percent of your balance account.  also recommend to do it your self to change in settings tha
One SL line lot size
Matin Mirbaha
Индикаторы
Easy! Before opening a trade, the indicator calculates your position size. Just drag one line to your stop level. A one-line position size calculator based on a percentage of your total account balance. Just drag the SL line below or above your stop level to instantly see the lot size. The information updates automatically as the price changes. Works with Forex, stocks, crypto, and metals. Enjoy! How to Use :  Attach to the chart  Drag the indicator onto your chart. Draw a Stop-Loss Line:
Hidden Gap by MMD MT5
Mariusz Maciej Drozdowski
Индикаторы
Hidden Gap by MMD Hidden Gap by MMD is a unique indicator that detects hidden gaps between three consecutive candles. This observation isn't my own, but in the MMD methodology, it has its application alongside other original indicators. You can apply this indicator to the chart multiple times and set the interval from which you want to see the hidden gaps. You can show or hide these gaps as needed. For example, you can view the chart at an M5 interval and see hidden gaps from an M15 chart, etc.
Key Volumes MT5
Pavel Verveyko
Индикаторы
Индикатор показывает ключевые объёмы, подтверждённые движением цены. Индикатор позволяет анализировать объёмы по направлению, по частоте появления, по их значению. Есть 2 режима работы: с учётом тренда и без учёта тренда (если параметр  Period_Trend  = 0, то тренд не учитывается; если параметр  Period_Trend  больше нуля, то в объёмах учитывается тренд). Индикатор не перерисовывается . Настройки History_Size  - размер рассчитываемой истории. Period_Candle  - период волатильности. Mult_RS  - коэф
Monitor para Gradiente Linear
Rodrigo Bordini Correa
Индикаторы
HedgingMonitor: Visual Control for Hedging Operations HedgingMonitor: Professional Order Visualization for MT5 HedgingMonitor is a professional indicator for MetaTrader 5 that displays detailed information about all your open and pending orders in an organized and customizable visual panel. Ideal for traders who use hedging strategies or manage multiple orders simultaneously. Key Features: Intuitive Visual Interface: View all your orders in a single panel, with color coding to quickly identify b
Buy vs Sell Force Real Time
Hericlezia Andrade Assuncao
Индикаторы
Buy Sell Strength Realtime displays buying and selling pressure directly on each candle of the main chart, with no separate window needed. For each bar, the indicator calculates the proportion of buyers and sellers based on the close position within the bar range (high and low), multiplied by tick volume. Results appear as: Green number below the low — buying strength Red number above the high — selling strength Instantly identify which side is dominating bar by bar, without switching wind
Miranda Ice EA Mt5
Taha Saber Ashour Kamel
Эксперты
Miranada ICe Ea for mt5 is strong multi strategy trading bot it has many super options on parameters that will help you for perfect trades hitting targets and low drawdown control also it has symbol loop to help you open one chart and make that on and choose racon strategy but make number of trades on and make it as you like  3 and make your lot size and run ea also if you want any symbol you can apply on chart but if you like to trade many pairs same time as I did in screenshot open one chart a
Multi Light MT5
Volodymyr Zubov
Эксперты
Мультивалютный советник предоставляет возможность управления торговлей по 30 символам с одного интерфейса в MetaTrader 5. В его основе лежит комплексный подход к анализу рынка. Поддерживаются форекс-пары и металлы, такие как XAUUSD и XAGUSD. Для пользователей возможна автоматическая обработка имен символов.  Опции позволяют выбирать между торговлей одной парой или несколькими. Торговые параметры и тейк-профит, настраиваются как вручную, так и автоматически.  Включены функции для упрощения управ
MTF Candlestick Patterns Detector
Ebrah Ssali
Индикаторы
MTF Candlestick Patterns Detector: Ваш ультимативный командный центр Price Action В динамичном мире трейдинга пропуск одного паттерна разворота может стать гранью между прибыльной неделей и упущенной выгодой. MTF Candlestick Patterns Detector — это профессиональный индикатор для MQL5, разработанный для одновременного сканирования, обнаружения и агрегации более 24 легендарных свечных паттернов на всех таймфреймах. Хватит охотиться за графиками и гадать. Позвольте алгоритму самому находить для ва
Weekday Stats
Elidio Xavier Guimaraes
Индикаторы
Weekday Stats Обзор Weekday Stats — это индикатор количественного анализа, предназначенный для статистического исследования поведения цены путем классификации данных свечей в соответствии с днем недели , в который сформировалась каждая свеча. Индикатор обрабатывает исторические свечи выбранного инструмента и предоставляет статистическую информацию для каждого дня недели, позволяя отдельно анализировать направление движения и изменение цены для каждого дня недели. Период выборки, статистические п
The sometimes always accurate indicator
Laron Demetris Burrows
Индикаторы
Эта система хороша для выявления краткосрочных разворотов на рынке. Он основан на исследовании структуры рынка с помощью машинного обучения и может быть отличным инструментом для сканирования рынка или прямых сделок. При всем при этом не существует 100%-ного коэффициента выигрыша, но этот показатель иногда всегда точен. Когда он думает, что произойдет разворот, он окрасит свечу в определенный цвет, нарисует стрелку, а затем предупредит вас о том, покупать или продавать предстоящую свечу. 1.
Volume Buy Sell Support Resistance
Paolo Scopazzo
5 (1)
Индикаторы
This easy to setup indicator shows you the market volumes in a different way, with support and resistance as showed. You can setup: - Backdays volume to show - Heiken Ashi candle view It works for every kind of graph and every kind of period. The program shows the volumes based on the number of candles displayed in the chart: the more candles the more volumes. Enjoy this very useful indicator. Please feel free to message me to report any kind of improvements! :D
AuraTrend
Ventanilla Dency Penalba
Эксперты
LEAVE A COMMENT OR REVIEW GUYS IF YOU WANT I'LL ANSWER ALL YOUR QUESTION THANK YOU FOR USING MY EA AURA TREND V2 PATCHED – Advanced Smart Recovery EA for MetaTrader 5 AURA TREND V2 PATCHED is a premium next-generation Expert Advisor built for traders who want a powerful combination of trend-following precision, intelligent recovery logic, and advanced account protection inside one fully automated MT5 trading system. Designed for serious traders who value stability, automation, and smart marke
Aussenstab Markttechnik
Alexander Josef Zeidler
Индикаторы
This indicator shows external bars ("Aussenstäbe") in the chart in candle form. The colors of the candles can be set individually. Also different colors for bearish and bullish bars are possible. In addition, the color of the wicks or outlines is also adjustable. Outside bars are mentioned e.g. by Michael Voigt in the book "Das große Buch der Markttechnik". All other candles are inner bars.
Session Timeline
Suvashish Halder
Индикаторы
Session Timeline is a professional-grade visual panel indicator that displays all major Forex trading sessions on an intuitive 24-hour timeline directly on your chart. Designed for traders who need instant awareness of market activity, session overlaps, and countdown timers — all in one clean, draggable panel . Key Features Smart GMT Auto-Detection Automatically detects your broker's GMT offset at startup and rechecks every 60 seconds. Seamlessly handles Daylight Saving Time transitions between
ATC AlgoZone MT5 Indic
Ameur Boudenne
Индикаторы
Algo Trading Indicaor MT5 The ATC ALGO indicator has been developed to work on the MetaTrader 5 platform. It has the same specifications and zones as the MetaTrader 4 version. There may be slight lag, which we believe is due to differences in MetaTrader 5 programming. We will work on improving it, God willing. MT5 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/170028 MT4 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/88034 With this indicator , you’ll have
MarketOpenSessions
Wasin Thonkaew
Индикаторы
MarketOpenSessions is an indicator helps as a visual clue for which market session is at the time being. If you consider killzone, market open/close as important factor, this indicator would help you reduce effort in converting from one time zone to another. It has the following features 2 display styles: section (as colored line), and histogram 4 major configurable market sessions i.e. Asia, London, New York, and London-Close session. In additional to end of trading session of the day. Female s
Market Equilibrium Index Pro MT5
Black Panther AI
Индикаторы
Market Equilibrium Index Pro – Advanced Price Balance & Mean Reversion Indicator for MT5   Get the MetaTrader 4 Version Here:   https://www.mql5.com/en/market/product/165151 Market Equilibrium Index Pro is a quantitative market balance indicator engineered to detect statistically extended price conditions and dynamic equilibrium shifts. Unlike traditional oscillators, this tool applies weighted price distribution logic to calculate real-time equilibrium zones, allowing traders to identify hi
MA7 Galega MT5
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Galega основан на стандартном индикаторе Moving Average. Показывает прокол скользящей средней. Подробная информация о индикаторе MA7 Galega . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период; Method – метод; Apply to – применить к; Consider the direction of the candle – учитывать направление свечи. Message settings – настройки сообщений: Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Al
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (10)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Lazy Bar Replay
Lum Zhen Quan
5 (1)
Индикаторы
Lazy Replay The LazyReplay  is a specialized MQL5 indicator designed to facilitate manual backtesting by simulating a "live" market environment on historical data . It allows traders to practice price action strategies by hiding future bars and revealing them at a controlled pace. Key Features Dynamic Chart Masking : Uses a background-colored rectangle to hide all price action to the right of a chosen "anchor" bar, effectively removing hindsight bias during practice . Playback Controls : Include
FREE
Bitcoin Timer MA
Luis Ruben Rivera Galvez
Эксперты
Отправьте мне сообщение, чтобы я мог отправить вам setfile Я рекомендую протестировать его на демо-счете в течение трех месяцев на VPS (если вы хотите, чтобы я порекомендовал VPS для этого робота, вы можете отправить мне личное сообщение), чтобы вы могли настроить его под свои нужды. Помните, что этот робот — инструмент, а не проверенная стратегия, проверенная годами. Для этого я рекомендую вам Gold Trend Swing Этот робот основан на открытии операций только в определенное время, установленное
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Другие продукты этого автора
Finding Divergence RSI
Mykhailo Zakervashevych
4 (1)
Индикаторы
Finding Divergence RSI  - это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для автоматического поиска и визуализации классических и скрытых дивергенций по индикатору RSI. Индикатор работает непосредственно на ценовом графике, отображая стрелки в местах формирования дивергенций и опционально рисуя линии тренда на графике цены и RSI. Типы дивергенций 1. Классические дивергенции (Classic) Бычья классическая : Цена формирует более низкий минимум (LL), а RSI - более высокий минимум (H
FREE
Didta
Mykhailo Zakervashevych
5 (1)
Индикаторы
Indicator Description: DISH X Imbalance (DIDTA/DIDFA) 1. Overview The   DISH X Imbalance   indicator is a sophisticated volume-based technical analysis tool for MetaTrader 4 that analyzes market order flow imbalance to identify potential trend reversals and fair value deviations. The indicator calculates two core values:   DIDTA (Daily Imbalance Delta)   and   DIDFA (Daily Imbalance Delta Fair Value) , providing traders with insights into buying/selling pressure and market valuation. 2. Core Com
FREE
CandleCountdown
Mykhailo Zakervashevych
Индикаторы
Общее описание Candle Countdown   - это визуальный индикатор для MetaTrader 5, который отображает время до закрытия текущей свечи в реальном времени. Индикатор представляет собой информационные панели, привязанные к линиям Bid и Ask, показывающие обратный отсчет времени, тип текущей свечи и другую полезную информацию. Основные возможности 1.   Отображение времени свечи Обратный отсчет : Время до закрытия свечи в формате MM:SS Прошедшее время : Время с момента открытия свечи Процентное завершение
FREE
Expert Grid rsi Pro
Mykhailo Zakervashevych
Эксперты
Общее описание Grid RSI Pro v3.1 — это продвинутый торговый советник для MetaTrader 4, использующий сеточную стратегию с фильтрацией по индикатору RSI. Советник автоматически открывает ордера по заданным уровням, создавая сетку ордеров для захвата колебаний рынка. Версия 3.1 включает расширенные функции управления рисками и улучшенную систему фильтрации сигналов. Основные возможности 1. Стратегии торговли RSI стратегия : Открытие позиций при достижении индикатором RSI уровней перекупленности (80
Engulfing RSI
Mykhailo Zakervashevych
Индикаторы
Engulfing RSI Indicator Category:   Multi-Timeframe, Candlestick Pattern Confirmation Overview: The Engulfing RSI is a powerful confluence tool that combines the classic candlestick reversal pattern (Bullish or Bearish Engulfing) with the momentum readings of the Relative Strength Index (RSI). It doesn't just show the pattern; it validates it with overbought/oversold context, filtering out weak signals and highlighting higher-probability trade setups. Core Logic: The indicator scans for Engulf
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв