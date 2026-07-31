Pair Log Ratio Divergence
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Mykhailo Zakervashevych🧭 Обо мне: 20 лет в B2B-продажах + 7 лет в трейдинге
Приветствую! Меня зовут Mykhailo.
- Версия: 1.1
- Активации: 5
Pair Log Ratio Divergence — это индикатор для парного трейдинга (Pairs Trading), который измеряет расхождение между двумя финансовыми инструментами с использованием логарифмического отношения цен.
В отличие от обычного сравнения цен, логарифмическое отношение позволяет корректно сравнивать инструменты с разными ценовыми диапазонами и обеспечивает более стабильную оценку отклонений.
Индикатор рассчитывает:
- логарифмическое отношение цен двух символов;
- динамическую линию равновесия (скользящее среднее);
- величину текущего отклонения от равновесия.
Полученное значение позволяет оценить, насколько одна валютная пара переоценена или недооценена относительно другой.
Принцип работы
Индикатор вычисляет:
Divergence = Log(Symbol2 / Symbol1) − Average(Log Ratio)
где среднее значение рассчитывается за выбранный период EquilibriumBars.
Когда значение индикатора приближается к нулю, считается, что пары находятся в состоянии равновесия.
При сильном положительном или отрицательном отклонении возникает потенциальная возможность открытия парной сделки.
Торговые сигналы
Положительное значение выше порога
SELL Symbol2
BUY Symbol1
Отрицательное значение ниже порога
BUY Symbol2
SELL Symbol1
Возможности
✔ Pair Trading
✔ Log Ratio Analysis
✔ Автоматический расчёт равновесия
✔ Настраиваемый порог входа
✔ Визуальная информационная панель
✔ Звуковые сигналы
✔ Поддержка любых валютных пар
✔ Высокая скорость расчётов
Входные параметры
Symbol1
Первый инструмент.
Symbol2
Второй инструмент.
EquilibriumBars
Количество баров для расчёта линии равновесия.
EntryThreshold
Порог формирования сигнала.
ShowPanel
Отображение информационной панели.
ShowSignals
Включение звуковых сигналов.
Рекомендуемые таймфреймы
M15
M30
H1
H4
Рекомендуемые инструменты
EURUSD / EURCAD
EURUSD / GBPUSD
AUDUSD / NZDUSD
EURJPY / GBPJPY
USDCHF / EURUSD
и любые другие коррелирующие инструменты.
Важно
Индикатор предназначен для анализа относительного движения двух инструментов и не является самостоятельной торговой системой.
Для принятия торговых решений рекомендуется использовать дополнительные фильтры и правила управления рисками.