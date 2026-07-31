Trade Entry Coach pro

TRADER EDUCATION PRO v4.0 - MT5 İşlem Girişi ve Piyasa Okuma Göstergesi

TRADER EDUCATION PRO v4.0, MetaTrader 5 kullanıcılarının piyasa koşullarını daha sistematik bir şekilde değerlendirmelerine ve uygun işlem giriş koşullarını belirlemeyi öğrenmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiş, çoklu zaman dilimli bir eğitim göstergesidir.

Sadece AL veya SAT mesajları göstermek yerine, gösterge trendi, piyasa yapısını, önemli fiyat bölgelerini, momentumu, mum formasyonunun onayını ve risk-ödül oranını birlikte değerlendirir. Gerekli koşullar tamamlanmadığında, panel açıkça BEKLE mesajını gösterir.

ANA ÖZELLİKLER

• H1 ana trend analizi
• M15 destek, direnç ve işlem bölgesi tespiti
• M5 giriş mumu ve kapanış onayı
• EMA 50 ve EMA 200 trend kontrolü
• HH-HL ve LH-LL piyasa yapısı analizi
• BOS ve CHOCH tespiti
• RSI, MACD ve ATR momentum kontrolleri
• Çekiç ve Kayan Yıldız mum çubuklarının tespiti
• Boğa ve Ayı Yutma mum çubuklarının tespiti
• Güçlü boğa ve ayı mum kapanışlarının tespiti
• Beş adımlı kurulum puanlama sistemi
• Risk-ödül oranı hesaplaması
• Giriş, Zarar Durdurma ve TP1 seviyesi gösterimi
• Panelde spread bilgileri
• Destek ve direnç çizgileri
• Kompakt, detaylı ve gizlenebilir panel
• Forex, altın, kripto para birimi ve endeks grafikleri için uygundur

BEŞ ADIMLIK KURULUM PUANI

Bu gösterge, aşağıdaki koşulları kullanarak işlem ortamını değerlendirir:

  1. Ana trend uyumu

  2. Uygun destek veya direnç bölgesi

  3. İvme hizalaması

  4. Kapalı mum teyidi

  5. Uygun risk-ödül oranı

Yüksek kurulum puanı tek başına giriş tetikleyicisi oluşturmaz.

Mum teyidi yoksa, gösterge şu şekilde görüntülenir:

GİRİŞ TETİKLEYİCİSİ: OLUŞTURULMADI
KARAR: BEKLE

Bu özellik, kullanıcıların erken ve onaylanmamış işlem girişlerinden kaçınmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ÇOKLU ZAMAN DİLİMİ SİSTEMİ

H1: Ana yön ve trend belirleme

M15: Piyasa yapısı, destek, direnç ve işlem bölgesi analizi

M5: Mum kapanış onayı ve giriş tetikleyicisi

PANEL MODLARI

KOMPAKT: Grafiğin büyük bir bölümünü kaplamadan temel analiz bilgilerini gösterir.

DETAY: RSI, ATR, spread, BOS/CHOCH, mum teyidi, destek, direnç ve risk-ödül bilgileri görüntüler.

GİZLE: Paneli küçük bir başlığa indirger ve grafik alanını kullanılabilir halde bırakır.

KİM İÇİN?

• İşlem giriş noktalarını belirlemekte zorlanan kullanıcılar
• Trend, destek ve direnç analizi öğrenmek isteyen yatırımcılar
• Mum çubuklarının kapanmasını bekleme disiplinini geliştirmek isteyen kullanıcılar
• Planlanmamış ve erken girişleri azaltmak isteyen yatırımcılar
• Net ve yapılandırılmış bir analiz paneli tercih eden kullanıcılar
• Forex, altın, Bitcoin veya diğer desteklenen enstrümanlarla işlem yapan MT5 kullanıcıları

KURULUM

  1. TraderEgitimPro_v4.0.mq5 dosyasını MetaTrader 5'in MQL5/Indicators klasörüne kopyalayın.

  2. Open the file in MetaEditor and compile it.

  3. Return to MetaTrader 5 and refresh the Indicators list.

  4. Attach the indicator to the chart you want to analyze.

  5. The panel opens in compact mode in the upper-right corner by default.

IMPORTANT INFORMATION

TRADER EDUCATION PRO v4.0 is not an Expert Advisor and does not open trades automatically.

It does not make trading decisions on behalf of the user. It evaluates current market conditions, explains which conditions are complete or missing, and helps the user follow a more structured decision-making process.

The indicator is designed for educational and technical analysis purposes only. It does not provide investment advice or guarantee profits.

Testing the indicator on a demo account is recommended before using it on a live trading account.


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Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Indicators
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
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