Коротко

Auto TP Helper — лёгкий помощник для трейдеров, которые торгуют вручную, но не хотят забывать выставлять Stop Loss и Take Profit после каждого открытия сделки. Помощник работает в фоне: как только вы открываете позицию вручную, он мгновенно проставляет заданные вами SL и TP, а затем ведёт позицию классическим трейлинг-стопом — подтягивая стоп в сторону прибыли по мере движения цены.

Никакой торговой логики, никаких сигналов на вход — только защита того, что вы уже открыли сами.

Для кого этот инструмент

● Для трейдеров, которые входят в рынок вручную (по своей стратегии, по сигналам, по ощущению рынка), но хотят автоматической, дисциплинированной защиты каждой сделки

● Для тех, кто иногда забывает выставить стоп в момент быстрого входа — особенно на волатильных инструментах, где секунды промедления стоят денег

● Для тех, кто хочет управлять несколькими открытыми позициями одновременно, но вручную двигать трейлинг-стоп по каждой из них неудобно и отвлекает от анализа рынка

Как это работает

1. Вы запускаете советник на графике нужного символа

2. Открываете сделку любым привычным способом — через панель одного клика, через окно нового ордера, через стакан цен — не важно

3. Помощник обнаруживает новую позицию и, если SL и/или TP ещё не заданы, сразу проставляет их на заданном расстоянии от цены входа

4. Пока позиция открыта, встроенный трейлинг-стоп непрерывно следит за ценой и подтягивает Stop Loss вслед за движением в вашу пользу

Ключевые принципы работы

Не трогает чужие сделки. Реагирует только на позиции без magic-номера (открытые вручную через терминал) — сделки других советников полностью игнорируются.

Не перезаписывает то, что вы уже сделали сами. Если вы уже вручную поставили SL или TP — помощник их не изменит. Заполняется только то, что отсутствует.

Не трогает старые позиции. Реагирует только на сделки, открытые после запуска помощника.

Трейлинг-стоп только тянет в плюс. Стоп никогда не двигается против прибыли — только подтягивается вслед за ценой.

Параметр Описание По умолчанию TakeProfitPoints Расстояние Take Profit от цены входа, в пунктах (0 — отключить) 400 StopLossPoints Расстояние Stop Loss от цены входа, в пунктах (0 — отключить) 200 TrailingStopPoints Дистанция, на которой трейлинг держит стоп позади цены, в пунктах (0 — отключить) 300 TrailingStepPoints Минимальное дополнительное движение цены перед повторной подтяжкой стопа 50 DeviationPoints Допустимое отклонение цены при модификации ордера, в пунктах 30

Настраиваемые параметры

Все параметры можно менять под свой инструмент и стиль торговли — значения по умолчанию рассчитаны на среднюю волатильность и подходят как отправная точка для последующей настройки.

Что важно знать перед использованием

● Это не торговый робот — он не открывает и не закрывает сделки сам, не анализирует рынок и не даёт сигналов. Все решения о входе принимаете вы.

● Работает по одному символу за раз — запускайте отдельный экземпляр на графике каждого инструмента, где хотите автоматическую защиту сделок.

● Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать на демо-счёте и убедиться, что параметры SL/TP/трейлинга соответствуют волатильности вашего инструмента.

Дисклеймер

Прошлые результаты и логика управления рисками не гарантируют будущей прибыли. Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском потери капитала. Автор не несёт ответственности за торговые решения и результаты, полученные при использовании данного продукта. Перед использованием на реальном счёте протестируйте инструмент на демо-счёте и убедитесь, что понимаете его логику работы.