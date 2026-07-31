Auto TP Helper

Коротко

Auto TP Helper — лёгкий помощник для трейдеров, которые торгуют вручную, но не хотят забывать выставлять Stop Loss и Take Profit после каждого открытия сделки. Помощник работает в фоне: как только вы открываете позицию вручную, он мгновенно проставляет заданные вами SL и TP, а затем ведёт позицию классическим трейлинг-стопом — подтягивая стоп в сторону прибыли по мере движения цены.

Никакой торговой логики, никаких сигналов на вход — только защита того, что вы уже открыли сами.

Для кого этот инструмент

        Для трейдеров, которые входят в рынок вручную (по своей стратегии, по сигналам, по ощущению рынка), но хотят автоматической, дисциплинированной защиты каждой сделки

        Для тех, кто иногда забывает выставить стоп в момент быстрого входа — особенно на волатильных инструментах, где секунды промедления стоят денег

        Для тех, кто хочет управлять несколькими открытыми позициями одновременно, но вручную двигать трейлинг-стоп по каждой из них неудобно и отвлекает от анализа рынка

Как это работает

1. Вы запускаете советник на графике нужного символа

2. Открываете сделку любым привычным способом — через панель одного клика, через окно нового ордера, через стакан цен — не важно

3. Помощник обнаруживает новую позицию и, если SL и/или TP ещё не заданы, сразу проставляет их на заданном расстоянии от цены входа

4. Пока позиция открыта, встроенный трейлинг-стоп непрерывно следит за ценой и подтягивает Stop Loss вслед за движением в вашу пользу

Ключевые принципы работы

Не трогает чужие сделки. Реагирует только на позиции без magic-номера (открытые вручную через терминал) — сделки других советников полностью игнорируются.

Не перезаписывает то, что вы уже сделали сами. Если вы уже вручную поставили SL или TP — помощник их не изменит. Заполняется только то, что отсутствует.

Не трогает старые позиции. Реагирует только на сделки, открытые после запуска помощника.

Трейлинг-стоп только тянет в плюс. Стоп никогда не двигается против прибыли — только подтягивается вслед за ценой.

Настраиваемые параметры

Параметр

Описание

По умолчанию

TakeProfitPoints

Расстояние Take Profit от цены входа, в пунктах (0 — отключить)

400

StopLossPoints

Расстояние Stop Loss от цены входа, в пунктах (0 — отключить)

200

TrailingStopPoints

Дистанция, на которой трейлинг держит стоп позади цены, в пунктах (0 — отключить)

300

TrailingStepPoints

Минимальное дополнительное движение цены перед повторной подтяжкой стопа

50

DeviationPoints

Допустимое отклонение цены при модификации ордера, в пунктах

30

 

Все параметры можно менять под свой инструмент и стиль торговли — значения по умолчанию рассчитаны на среднюю волатильность и подходят как отправная точка для последующей настройки.

Что важно знать перед использованием

        Это не торговый робот — он не открывает и не закрывает сделки сам, не анализирует рынок и не даёт сигналов. Все решения о входе принимаете вы.

        Работает по одному символу за раз — запускайте отдельный экземпляр на графике каждого инструмента, где хотите автоматическую защиту сделок.

        Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать на демо-счёте и убедиться, что параметры SL/TP/трейлинга соответствуют волатильности вашего инструмента.

 

Дисклеймер

Прошлые результаты и логика управления рисками не гарантируют будущей прибыли. Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском потери капитала. Автор не несёт ответственности за торговые решения и результаты, полученные при использовании данного продукта. Перед использованием на реальном счёте протестируйте инструмент на демо-счёте и убедитесь, что понимаете его логику работы.

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Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
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News Straddle Helper
Denis Martinkevich
Утилиты
Коротко News Straddle Helper — помощник для торговли на волатильности вокруг выхода важных новостей. В заданный вами момент времени (с точностью до секунды) он автоматически расставляет два встречных отложенных ордера — Buy Stop и Sell Stop — на равном расстоянии от текущей цены. Как только один из них срабатывает, второй отменяется мгновенно. Если за отведённое время ни один ордер не сработал, оба снимаются автоматически. Идея классическая («news straddle»): направление движения после выхода ва
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