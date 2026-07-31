Коротко

News Straddle Helper — помощник для торговли на волатильности вокруг выхода важных новостей. В заданный вами момент времени (с точностью до секунды) он автоматически расставляет два встречных отложенных ордера — Buy Stop и Sell Stop — на равном расстоянии от текущей цены. Как только один из них срабатывает, второй отменяется мгновенно. Если за отведённое время ни один ордер не сработал, оба снимаются автоматически.

Идея классическая («news straddle»): направление движения после выхода важной новости заранее неизвестно, зато сама волатильность — практически гарантирована. Вместо того чтобы гадать, в какую сторону пойдёт цена, инструмент готовит позицию по обе стороны заранее и позволяет рынку самому выбрать направление.

Как это работает

1. Вы указываете точное время (дата, часы, минуты, секунды) в параметре PlacementTime — время выхода интересующей вас новости

2. В указанный момент помощник фиксирует текущую цену как опорную и выставляет Buy Stop выше и Sell Stop ниже неё на заданном расстоянии

3. У обоих ордеров сразу прописаны Stop Loss и Take Profit — они автоматически перейдут на позицию в момент срабатывания, без окна незащищённости

4. Как только один ордер срабатывает — второй отменяется немедленно (логика «одно отменяет другое»)

5. Если за заданный тайм-аут ни один ордер не сработал — оба отменяются автоматически, позиция не остаётся висеть в рынке

Ключевые принципы работы

SL и TP заданы заранее, прямо в отложенном ордере. Это надёжнее, чем выставлять стопы уже после срабатывания — не возникает окна, в течение которого позиция не защищена.

Состояние переживает смену таймфрейма и перезапуск терминала. Помощник хранит информацию о размещённых ордерах не только в памяти, а в глобальных переменных терминала — переключение таймфрейма на графике не приведёт к повторной, ошибочной расстановке ордеров.

Двойная защита от зависших ордеров. Помимо внутреннего тайм-аута, на сами ордера сразу устанавливается срок действия на стороне брокера — даже если связь с терминалом прервётся в решающий момент, биржа сама снимет неисполненные заявки.

Разовое действие на каждое событие. После срабатывания или тайм-аута помощник для этого конкретного события больше ничего не делает — просто обновите время перед следующей новостью и запустите заново.

Параметр Описание По умолчанию PlacementTime Точное время (до секунды) расстановки ордеров, серверное время — DistancePoints Расстояние каждого отложенного ордера от текущей цены, в пунктах 250 StopLossPoints Расстояние Stop Loss от опорной цены (не от цены входа), в пунктах 400 TakeProfitPoints Расстояние Take Profit от собственной цены входа ордера, в пунктах 6000 TimeoutSeconds Через сколько секунд после PlacementTime отменять оба ордера, если ни один не сработал 60 Lots Объём каждого ордера 0.01

Настраиваемые параметры

Что важно знать перед использованием

● Это не система прогнозирования направления новости — идея в том, чтобы поймать сильное движение в любую сторону, а не предсказать его.

● Проскальзывание в момент выхода важных новостей может быть значительным — фактическая цена исполнения способна заметно отличаться от уровня отложенного ордера, особенно на низколиквидных инструментах.

● Рекомендуется заранее проверить точность серверного времени терминала и сверить его со временем публикации новости.

● Перед использованием на реальном счёте протестируйте на демо-счёте вокруг нескольких новостных событий, чтобы оценить типичное проскальзывание на вашем инструменте и у вашего брокера.

Дисклеймер

Торговля вокруг новостных событий сопряжена с повышенным риском из-за высокой волатильности, расширения спредов и возможного проскальзывания при исполнении ордеров. Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Автор не несёт ответственности за торговые решения и результаты, полученные при использовании данного продукта. Перед использованием на реальном счёте протестируйте инструмент на демо-счёте и убедитесь, что понимаете его логику работы.