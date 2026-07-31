News Straddle Helper

Коротко

News Straddle Helper — помощник для торговли на волатильности вокруг выхода важных новостей. В заданный вами момент времени (с точностью до секунды) он автоматически расставляет два встречных отложенных ордера — Buy Stop и Sell Stop — на равном расстоянии от текущей цены. Как только один из них срабатывает, второй отменяется мгновенно. Если за отведённое время ни один ордер не сработал, оба снимаются автоматически.

Идея классическая («news straddle»): направление движения после выхода важной новости заранее неизвестно, зато сама волатильность — практически гарантирована. Вместо того чтобы гадать, в какую сторону пойдёт цена, инструмент готовит позицию по обе стороны заранее и позволяет рынку самому выбрать направление.

Как это работает

1. Вы указываете точное время (дата, часы, минуты, секунды) в параметре PlacementTime — время выхода интересующей вас новости

2. В указанный момент помощник фиксирует текущую цену как опорную и выставляет Buy Stop выше и Sell Stop ниже неё на заданном расстоянии

3. У обоих ордеров сразу прописаны Stop Loss и Take Profit — они автоматически перейдут на позицию в момент срабатывания, без окна незащищённости

4. Как только один ордер срабатывает — второй отменяется немедленно (логика «одно отменяет другое»)

5. Если за заданный тайм-аут ни один ордер не сработал — оба отменяются автоматически, позиция не остаётся висеть в рынке

Ключевые принципы работы

SL и TP заданы заранее, прямо в отложенном ордере. Это надёжнее, чем выставлять стопы уже после срабатывания — не возникает окна, в течение которого позиция не защищена.

Состояние переживает смену таймфрейма и перезапуск терминала. Помощник хранит информацию о размещённых ордерах не только в памяти, а в глобальных переменных терминала — переключение таймфрейма на графике не приведёт к повторной, ошибочной расстановке ордеров.

Двойная защита от зависших ордеров. Помимо внутреннего тайм-аута, на сами ордера сразу устанавливается срок действия на стороне брокера — даже если связь с терминалом прервётся в решающий момент, биржа сама снимет неисполненные заявки.

Разовое действие на каждое событие. После срабатывания или тайм-аута помощник для этого конкретного события больше ничего не делает — просто обновите время перед следующей новостью и запустите заново.

Настраиваемые параметры

Параметр

Описание

По умолчанию

PlacementTime

Точное время (до секунды) расстановки ордеров, серверное время

DistancePoints

Расстояние каждого отложенного ордера от текущей цены, в пунктах

250

StopLossPoints

Расстояние Stop Loss от опорной цены (не от цены входа), в пунктах

400

TakeProfitPoints

Расстояние Take Profit от собственной цены входа ордера, в пунктах

6000

TimeoutSeconds

Через сколько секунд после PlacementTime отменять оба ордера, если ни один не сработал

60

Lots

Объём каждого ордера

0.01

 

Что важно знать перед использованием

        Это не система прогнозирования направления новости — идея в том, чтобы поймать сильное движение в любую сторону, а не предсказать его.

        Проскальзывание в момент выхода важных новостей может быть значительным — фактическая цена исполнения способна заметно отличаться от уровня отложенного ордера, особенно на низколиквидных инструментах.

        Рекомендуется заранее проверить точность серверного времени терминала и сверить его со временем публикации новости.

        Перед использованием на реальном счёте протестируйте на демо-счёте вокруг нескольких новостных событий, чтобы оценить типичное проскальзывание на вашем инструменте и у вашего брокера.

 

Дисклеймер

Торговля вокруг новостных событий сопряжена с повышенным риском из-за высокой волатильности, расширения спредов и возможного проскальзывания при исполнении ордеров. Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Автор не несёт ответственности за торговые решения и результаты, полученные при использовании данного продукта. Перед использованием на реальном счёте протестируйте инструмент на демо-счёте и убедитесь, что понимаете его логику работы.


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Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Утилиты
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 - это панель ручной торговли для MetaTrader 5, предназначенная для подготовки, исполнения и управления позициями непосредственно с графика, с визуальным контролем риска на каждом этапе. Инструмент объединяет в одном интерфейсе подготовку ордеров, автоматический расчет объема позиции по риску, интерактивные зоны Entry, Stop Loss и Take Profit, а также несколько функций управления сделкой после исполнения. Обновления версии 2.0 Версия 2.0 вводит несколько ул
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Auto TP Helper
Denis Martinkevich
Утилиты
Коротко Auto TP Helper — лёгкий помощник для трейдеров, которые торгуют вручную, но не хотят забывать выставлять Stop Loss и Take Profit после каждого открытия сделки. Помощник работает в фоне: как только вы открываете позицию вручную, он мгновенно проставляет заданные вами SL и TP, а затем ведёт позицию классическим трейлинг-стопом — подтягивая стоп в сторону прибыли по мере движения цены. Никакой торговой логики, никаких сигналов на вход — только защита того, что вы уже открыли сами. Для кого
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