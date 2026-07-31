Trade entry coach

İŞLEM GİRİŞ KOÇU - Ücretsiz MT5 Eğitim Göstergesi

Trade Entry Coach, MetaTrader 5 kullanıcılarının trendleri, destek ve direnç seviyelerini ve mum çubuğu onaylarını daha yapılandırılmış bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiş ücretsiz bir eğitim göstergesidir.

Bu gösterge, mevcut grafik zaman dilimindeki piyasa koşullarını analiz eder ve sonuçları kompakt bir bilgi panelinde görüntüler. Otomatik olarak işlem açmaz veya kullanıcı adına işlem kararları almaz.

ANA ÖZELLİKLER

• EMA 50 ve EMA 200 kullanarak trend analizi
• Yakındaki destek ve direnç seviyelerinin tespiti
• Önemli seviyeler etrafındaki fiyat yakınlığı kontrolü
• Çekiç mum çubuğu tespiti
• Kayan Yıldız mum çubuğu tespiti
• Boğa Yutma mum çubuğu tespiti
• Ayı Yutma mum çubuğu tespiti
• Doji ve piyasa kararsızlığı tespiti
• Destek ve direnç çizgileri
• Grafikte mum çubuğu formasyonu işaretleyicileri
• Kompakt ve gizlenebilir bilgi paneli
• Üç aşamalı eğitim puanlama sistemi

ÜÇ AŞAMALI EĞİTİM PUANI

Bu gösterge, piyasa koşullarını üç temel kriter kullanarak değerlendirir:

  1. Eğilim yönü açık mı?

  2. Fiyat uygun bir destek veya direnç seviyesine yakın mı?

  3. Son kapanan mum çubuğu trend yönünü teyit ediyor mu?

Tamamlanan her koşul bir puan kazandırır.

1/3 PUAN: Temel koşullar yetersiz. Panelde “BEKLE” yazısı görünüyor.

2/3 PUAN: Olası bir kurulum gelişiyor, ancak bir koşul hala eksik. Panelde "ONAY BEKLEYİN" yazısı görünüyor.

3/3 PUAN: Trend, fiyat seviyesi ve kapanış mumu uyumlu. Panelde "PLANINIZI KONTROL EDİN" yazısı görünüyor.

3/3'lük bir puan, işlemin başarılı olacağının garantisi değildir. Kullanıcı ayrıca kişisel risk yönetimi kurallarını ve tüm işlem planını değerlendirmelidir.

PANEL BİLGİLERİ

Trend: EMA 50 ve EMA 200'ün hizalanmasına göre mevcut yönü gösterir.

Bölge: Fiyatın destek seviyesine, direnç seviyesine yakın mı yoksa önemli seviyeler arasında mı olduğunu gösterir.

Mum Grafiği Onayı: Son kapanan mum çubuğunda tespit edilen mum çubuğu desenini gösterir.

Eğitim Puanı: Üç koşuldan kaç tanesinin tamamlandığını gösterir.

Karar: "BEKLE", "ONAY BEKLEYİN" veya "PLANINIZI KONTROL EDİN" seçeneklerini görüntüler.

GİZLE düğmesi paneli küçültür. GÖSTER düğmesi paneli tekrar açar.

NASIL KULLANILIR

MT5 Navigator panelinden göstergeyi analiz etmek istediğiniz grafiğin üzerine sürükleyin. Varsayılan olarak, EMA 50, EMA 200, destek ve direnç çizgileri, mum çubuğu işaretleri ve bilgi paneli görüntülenir.

Bu gösterge Forex, altın, kripto para ve endeks grafiklerinde kullanılabilir. Tüm hesaplamalar, göstergenin eklendiği grafiğin sembolüne ve zaman dilimine göre yapılır.

KİM İÇİN?

• Piyasa trendlerini belirlemeyi öğrenmek isteyen kullanıcılar
• Destek ve direnç seviyelerini takip eden yatırımcılar
• Mum çubuklarının kapanmasını bekleme disiplinini geliştirmek isteyen kullanıcılar
• Basit bir kontrol listesi kullanarak giriş koşullarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar
• Açık ve eğitici bir analiz paneli arayan MT5 kullanıcıları

ÖNEMLİ BİLGİLER

Trade Entry Coach bir Uzman Danışman değildir ve otomatik olarak işlem açmaz. Haber etkilerini, gelecekteki fiyat hareketlerini veya işlem sonuçlarını tahmin edemez.

Bu gösterge yalnızca eğitim ve teknik analiz amaçlı tasarlanmıştır. Yatırım tavsiyesi veya kar garantisi sağlamaz. Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edilmesi önerilir.


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5 (4)
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SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicators
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Indicators
Limited Discounted Price!  Only $99! After purchase contact me to get the bonus ORB Seeker EA and personal optimized set files. Catch clean session breakouts with confidence! ORB Seeker MT5 is a professional Opening Range Breakout (ORB) indicator built for traders who want accuracy, simplicity, flexibility, and clear chart structure. It automatically plots the pre-market or custom session range on any instrument, then gives clear breakout signals with entry, stop loss, take profit, and optiona
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
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Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
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Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
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Indicators
BAR KAPANIŞ GERİ SAYIMI BAR CLOSE COUNTDOWN, mevcut mumun kapanmasına kalan süreyi göstermek için tasarlanmış pratik bir MetaTrader 5 göstergesidir. Geri sayım, aktif mumun yakınında doğrudan grafikte görünür ve yatırımcıların platform saatini kontrol etmeden veya kalan süreyi manuel olarak hesaplamadan mumun tamamlanmasını izlemelerine olanak tanır. Bu gösterge, geri sayımı her saniye günceller ve seçilen grafik zaman dilimine otomatik olarak uyum sağlar. M1, M5 ve M15 gibi kısa vadeli grafikl
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Trade Entry Coach pro
Soner Oguz
Indicators
TRADER EDUCATION PRO v4.0 - MT5 İşlem Girişi ve Piyasa Okuma Göstergesi TRADER EDUCATION PRO v4.0, MetaTrader 5 kullanıcılarının piyasa koşullarını daha sistematik bir şekilde değerlendirmelerine ve uygun işlem giriş koşullarını belirlemeyi öğrenmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiş, çoklu zaman dilimli bir eğitim göstergesidir. Sadece AL veya SAT mesajları göstermek yerine, gösterge trendi, piyasa yapısını, önemli fiyat bölgelerini, momentumu, mum formasyonunun onayını ve risk-ödül oranın
Smart Gold Entry Assistant
Soner Oguz
Indicators
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