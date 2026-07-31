İŞLEM GİRİŞ KOÇU - Ücretsiz MT5 Eğitim Göstergesi

Trade Entry Coach, MetaTrader 5 kullanıcılarının trendleri, destek ve direnç seviyelerini ve mum çubuğu onaylarını daha yapılandırılmış bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiş ücretsiz bir eğitim göstergesidir.

Bu gösterge, mevcut grafik zaman dilimindeki piyasa koşullarını analiz eder ve sonuçları kompakt bir bilgi panelinde görüntüler. Otomatik olarak işlem açmaz veya kullanıcı adına işlem kararları almaz.

ANA ÖZELLİKLER

• EMA 50 ve EMA 200 kullanarak trend analizi

• Yakındaki destek ve direnç seviyelerinin tespiti

• Önemli seviyeler etrafındaki fiyat yakınlığı kontrolü

• Çekiç mum çubuğu tespiti

• Kayan Yıldız mum çubuğu tespiti

• Boğa Yutma mum çubuğu tespiti

• Ayı Yutma mum çubuğu tespiti

• Doji ve piyasa kararsızlığı tespiti

• Destek ve direnç çizgileri

• Grafikte mum çubuğu formasyonu işaretleyicileri

• Kompakt ve gizlenebilir bilgi paneli

• Üç aşamalı eğitim puanlama sistemi

ÜÇ AŞAMALI EĞİTİM PUANI

Bu gösterge, piyasa koşullarını üç temel kriter kullanarak değerlendirir:

Eğilim yönü açık mı? Fiyat uygun bir destek veya direnç seviyesine yakın mı? Son kapanan mum çubuğu trend yönünü teyit ediyor mu?

Tamamlanan her koşul bir puan kazandırır.

1/3 PUAN: Temel koşullar yetersiz. Panelde “BEKLE” yazısı görünüyor.

2/3 PUAN: Olası bir kurulum gelişiyor, ancak bir koşul hala eksik. Panelde "ONAY BEKLEYİN" yazısı görünüyor.

3/3 PUAN: Trend, fiyat seviyesi ve kapanış mumu uyumlu. Panelde "PLANINIZI KONTROL EDİN" yazısı görünüyor.

3/3'lük bir puan, işlemin başarılı olacağının garantisi değildir. Kullanıcı ayrıca kişisel risk yönetimi kurallarını ve tüm işlem planını değerlendirmelidir.

PANEL BİLGİLERİ

Trend: EMA 50 ve EMA 200'ün hizalanmasına göre mevcut yönü gösterir.

Bölge: Fiyatın destek seviyesine, direnç seviyesine yakın mı yoksa önemli seviyeler arasında mı olduğunu gösterir.

Mum Grafiği Onayı: Son kapanan mum çubuğunda tespit edilen mum çubuğu desenini gösterir.

Eğitim Puanı: Üç koşuldan kaç tanesinin tamamlandığını gösterir.

Karar: "BEKLE", "ONAY BEKLEYİN" veya "PLANINIZI KONTROL EDİN" seçeneklerini görüntüler.

GİZLE düğmesi paneli küçültür. GÖSTER düğmesi paneli tekrar açar.

NASIL KULLANILIR

MT5 Navigator panelinden göstergeyi analiz etmek istediğiniz grafiğin üzerine sürükleyin. Varsayılan olarak, EMA 50, EMA 200, destek ve direnç çizgileri, mum çubuğu işaretleri ve bilgi paneli görüntülenir.

Bu gösterge Forex, altın, kripto para ve endeks grafiklerinde kullanılabilir. Tüm hesaplamalar, göstergenin eklendiği grafiğin sembolüne ve zaman dilimine göre yapılır.

KİM İÇİN?

• Piyasa trendlerini belirlemeyi öğrenmek isteyen kullanıcılar

• Destek ve direnç seviyelerini takip eden yatırımcılar

• Mum çubuklarının kapanmasını bekleme disiplinini geliştirmek isteyen kullanıcılar

• Basit bir kontrol listesi kullanarak giriş koşullarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar

• Açık ve eğitici bir analiz paneli arayan MT5 kullanıcıları

ÖNEMLİ BİLGİLER

Trade Entry Coach bir Uzman Danışman değildir ve otomatik olarak işlem açmaz. Haber etkilerini, gelecekteki fiyat hareketlerini veya işlem sonuçlarını tahmin edemez.

Bu gösterge yalnızca eğitim ve teknik analiz amaçlı tasarlanmıştır. Yatırım tavsiyesi veya kar garantisi sağlamaz. Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edilmesi önerilir.