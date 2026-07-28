Dynamic DOM
- Индикаторы
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- Версия: 1.0
- Активации: 10
Инструкция к индикатору Dynamic_DOM_Labels
Dynamic_DOM_Labels — это профессиональный аналитический инструмент для терминала MetaTrader 5, предназначенный для анализа потока ордеров (Order Flow) в реальном времени. Индикатор подключается напрямую к биржевому стакану цен (Depth of Market / DOM) брокера, находит крупные лимитные заявки покупателей (Buy Limit) и продавцов (Sell Limit) и проецирует их на рабочий график.
Инструмент разработан специально для ликвидных рынков, таких как Золото (XAUUSD) и основные валютные пары (например, GBPUSD), где крупные лимитные ордера выступают психологическими барьерами, за которыми скапливаются пулы стоп-лоссов розничных участников.
Основные возможности и логика работы
- Динамическая визуализация плотностей (Depth of Market):
Индикатор преобразует сухие цифры из таблицы стакана в наглядные горизонтальные линии на графике.
- Зеленые линии: Крупные заявки на покупку (Bids).
- Красные линии: Крупные заявки на продажу (Asks).
- Пропорциональное масштабирование (Толщина линий):
Толщина линий рассчитывается автоматически от 1 до 5 пикселей. Чем больше объем заявки на бирже, тем жирнее линия на графике. Это позволяет мгновенно визуально отличить «шумовые» ордера от позиций крупных игроков.
- Информационный дашборд (Баланс сил):
В левом верхнем углу экрана отображается компактная панель, которая в реальном времени рассчитывает:
- Суммарный объем всех отфильтрованных заявок на покупку.
- Суммарный объем всех отфильтрованных заявок на продажу.
- Процентное соотношение сил (Быки % / Медведи %), помогающее определить скрытый дисбаланс рынка.
- Функция «Исторического затухания» ордеров (Order Absorption):
Уникальная функция для анализа поглощения ликвидности. Когда текущая цена касается или «прошивает» уровень лимитного игрока, индикатор фиксирует это событие. Пробитая линия мгновенно меняет цвет на серый, становится тонкой и пунктирной. Это показывает трейдеру, что объем на данном уровне был полностью или частично исполнен (поглощен рынком).
- Умный фильтр расстояния и автоочистка:
Чтобы график не перегружался лишней информацией, индикатор отображает заявки только в заданном коридоре от текущей цены. Старые исторические линии автоматически стираются через заданное количество свечей (например, 100 бар), разгружая память терминала.
- Полная адаптивность к таймфреймам:
Индикатор автоматически подстраивается под любой рабочий таймфрейм (от M1 до D1). Текстовые метки объемов (Vol: XXXX) всегда аккуратно привязываются к правой части экрана перед текущей свечой.
- Звуковые оповещения (Alerts):
При появлении в стакане аномально крупного объема, превышающего заданный фильтр, индикатор выдает системное звуковое оповещение с указанием цены и направления. Для защиты от спама алерт срабатывает строго один раз на одну свечу.