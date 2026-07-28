Инструкция к индикатору Dynamic_DOM_Labels

Dynamic_DOM_Labels — это профессиональный аналитический инструмент для терминала MetaTrader 5, предназначенный для анализа потока ордеров (Order Flow) в реальном времени. Индикатор подключается напрямую к биржевому стакану цен (Depth of Market / DOM) брокера, находит крупные лимитные заявки покупателей (Buy Limit) и продавцов (Sell Limit) и проецирует их на рабочий график.

Инструмент разработан специально для ликвидных рынков, таких как Золото (XAUUSD) и основные валютные пары (например, GBPUSD), где крупные лимитные ордера выступают психологическими барьерами, за которыми скапливаются пулы стоп-лоссов розничных участников.

Основные возможности и логика работы