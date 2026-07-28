Dynamic DOM

Инструкция к индикатору Dynamic_DOM_Labels

Dynamic_DOM_Labels — это профессиональный аналитический инструмент для терминала MetaTrader 5, предназначенный для анализа потока ордеров (Order Flow) в реальном времени. Индикатор подключается напрямую к биржевому стакану цен (Depth of Market / DOM) брокера, находит крупные лимитные заявки покупателей (Buy Limit) и продавцов (Sell Limit) и проецирует их на рабочий график.

Инструмент разработан специально для ликвидных рынков, таких как Золото (XAUUSD) и основные валютные пары (например, GBPUSD), где крупные лимитные ордера выступают психологическими барьерами, за которыми скапливаются пулы стоп-лоссов розничных участников.

 Основные возможности и логика работы

  1. Динамическая визуализация плотностей (Depth of Market):
    Индикатор преобразует сухие цифры из таблицы стакана в наглядные горизонтальные линии на графике.
    • Зеленые линии: Крупные заявки на покупку (Bids).
    • Красные линии: Крупные заявки на продажу (Asks).
  2. Пропорциональное масштабирование (Толщина линий):
    Толщина линий рассчитывается автоматически от 1 до 5 пикселей. Чем больше объем заявки на бирже, тем жирнее линия на графике. Это позволяет мгновенно визуально отличить «шумовые» ордера от позиций крупных игроков.
  3. Информационный дашборд (Баланс сил):
    В левом верхнем углу экрана отображается компактная панель, которая в реальном времени рассчитывает:
    • Суммарный объем всех отфильтрованных заявок на покупку.
    • Суммарный объем всех отфильтрованных заявок на продажу.
    • Процентное соотношение сил (Быки % / Медведи %), помогающее определить скрытый дисбаланс рынка.
  4. Функция «Исторического затухания» ордеров (Order Absorption):
    Уникальная функция для анализа поглощения ликвидности. Когда текущая цена касается или «прошивает» уровень лимитного игрока, индикатор фиксирует это событие. Пробитая линия мгновенно меняет цвет на серый, становится тонкой и пунктирной. Это показывает трейдеру, что объем на данном уровне был полностью или частично исполнен (поглощен рынком).
  5. Умный фильтр расстояния и автоочистка:
    Чтобы график не перегружался лишней информацией, индикатор отображает заявки только в заданном коридоре от текущей цены. Старые исторические линии автоматически стираются через заданное количество свечей (например, 100 бар), разгружая память терминала.
  6. Полная адаптивность к таймфреймам:
    Индикатор автоматически подстраивается под любой рабочий таймфрейм (от M1 до D1). Текстовые метки объемов (    Vol: XXXX) всегда аккуратно привязываются к правой части экрана перед текущей свечой.
  7. Звуковые оповещения (Alerts):
    При появлении в стакане аномально крупного объема, превышающего заданный фильтр, индикатор выдает системное звуковое оповещение с указанием цены и направления. Для защиты от спама алерт срабатывает строго один раз на одну свечу.

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Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
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Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
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Индикатор ATR_Dashboard: описание и принцип работы ATR_Dashboard — вспомогательный инструмент для MetaTrader 5, который визуализирует текущее состояние волатильности по торговому инструменту на основе индикатора Average True Range (ATR). Он не генерирует прямые сигналы на вход в позицию, а помогает трейдеру оценить, насколько сильно цена уже прошла за текущий день относительно среднего хода (ATR), и увидеть ориентиры, где этот средний ход может завершиться. Как работает индикатор: пошаговая логи
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