Midnight Run

  • Эксперты
  • Aakash Patwari
    Aakash Patwari

    Aakash Patwari

    Algorithmic Trader | EA Developer | Prop Firm Specialist
    📍 Who I am:
    A full-time trader and MQL5 developer with a passion for building smart, reliable, and broker-agnostic trading robots. I don't just code – I trade what I code.
    🤖 What I build:
  • Версия: 1.0
  • Активации: 10

Live signal with 100,000 real money: mql5.com/en/signals/2382790

Свяжитесь с нами, чтобы получить пробную версию

Перед покупкой, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить ограниченную пробную версию, которая работает исключительно на демонстрационных счетах.
Испытайте возможности системы на практике перед тем, как сделать выбор.

Midnight Run

Продвинутая торговая система с учетом новостей с профессиональной панелью управления

Что делает Midnight Run выдающимся?

Этот экспертный советник искусно объединяет интеллектуальное распознавание трендов, адаптивное управление рисками и интегрированный Фильтр новостей, защищая ваш счет во время критических новостных событий. Он включает в себя современную панель управления в реальном времени, которая предоставляет широкий контроль и мгновенные данные прямо на вашем графике.

  • Фильтр новостей – Автоматически останавливает торговлю до, во время и после крупных новостных объявлений
  • Современная панель управления – Отображает текущую статистику, такую как просадки, коэффициент выигрыша и состояние системы
  • Умное управление капиталом – Включает встроенные контролы рисков с настраиваемыми параметрами размера лота
  • Операция на одном графике – Предназначена для эффективной работы только на одном графике
⚠️ Важно: Этот ЭА предназначен для работы на ТОЛЬКО ОДНОМ ГРАФИКЕ. Прикрепите его специально к XAUUSD на таймфрейме M30 и позвольте ему управлять всем без усилий.

Рекомендуемая настройка

Основной график: XAUUSD установлен на M30

Оптимальные символы: XAUUSD

Минимальный необходимый депозит: $500 (предпочтительно $1000+ для улучшенного контроля рисков)

Цены и специальное предложение

Воспользуйтесь текущей скидкой: 50
Как только будет продано 5 копий, цена вырастет до 70 или выше.

Продано копий до сих пор: 4 единиц

Количество оставшихся копий по этой специальной цене: 1

"ЭА профессионального уровня с защитой от новостей и элегантной панелью управления, что делает мониторинг производительности простым и эффективным."

Инструкции по бэктестированию

Для точных и реалистичных результатов бэктестирования, пожалуйста, свяжитесь со мной.
Я предоставлю полные инструкции и оптимизированные файлы настроек, адаптированные для достижения точных тестовых результатов.

После вашей покупки

Спасибо за выбор Midnight Run! После завершения покупки свяжитесь с нами, чтобы получить ссылку на канал Telegram. Преимущества включают:

  • Доступ к последним обновлениям и новым файлам настроек
  • Критические уведомления о новостях
  • Торговые советы и поддержка сообщества

Готовы улучшить свою торговлю?
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Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
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4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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