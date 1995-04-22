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Midnight Run

Продвинутая торговая система с учетом новостей с профессиональной панелью управления

Что делает Midnight Run выдающимся?

Этот экспертный советник искусно объединяет интеллектуальное распознавание трендов, адаптивное управление рисками и интегрированный Фильтр новостей, защищая ваш счет во время критических новостных событий. Он включает в себя современную панель управления в реальном времени, которая предоставляет широкий контроль и мгновенные данные прямо на вашем графике.

Фильтр новостей – Автоматически останавливает торговлю до, во время и после крупных новостных объявлений

– Автоматически останавливает торговлю до, во время и после крупных новостных объявлений Современная панель управления – Отображает текущую статистику, такую как просадки, коэффициент выигрыша и состояние системы

– Отображает текущую статистику, такую как просадки, коэффициент выигрыша и состояние системы Умное управление капиталом – Включает встроенные контролы рисков с настраиваемыми параметрами размера лота

– Включает встроенные контролы рисков с настраиваемыми параметрами размера лота Операция на одном графике – Предназначена для эффективной работы только на одном графике

⚠️ Важно: Этот ЭА предназначен для работы на ТОЛЬКО ОДНОМ ГРАФИКЕ. Прикрепите его специально к XAUUSD на таймфрейме M30 и позвольте ему управлять всем без усилий.

Рекомендуемая настройка

Основной график: XAUUSD установлен на M30

Оптимальные символы: XAUUSD

Минимальный необходимый депозит: $500 (предпочтительно $1000+ для улучшенного контроля рисков)

Цены и специальное предложение

Воспользуйтесь текущей скидкой: 50

Как только будет продано 5 копий, цена вырастет до 70 или выше.

Продано копий до сих пор: 4 единиц

Количество оставшихся копий по этой специальной цене: 1

"ЭА профессионального уровня с защитой от новостей и элегантной панелью управления, что делает мониторинг производительности простым и эффективным."

Инструкции по бэктестированию

Для точных и реалистичных результатов бэктестирования, пожалуйста, свяжитесь со мной.

Я предоставлю полные инструкции и оптимизированные файлы настроек, адаптированные для достижения точных тестовых результатов.

После вашей покупки

Спасибо за выбор Midnight Run! После завершения покупки свяжитесь с нами, чтобы получить ссылку на канал Telegram. Преимущества включают:

Доступ к последним обновлениям и новым файлам настроек

Критические уведомления о новостях

Торговые советы и поддержка сообщества

Готовы улучшить свою торговлю?

Купите Midnight Run сейчас и получите полный контроль с помощью экспертных инструментов.