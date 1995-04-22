Midnight Run
- Эксперты
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Aakash PatwariAlgorithmic Trader | EA Developer | Prop Firm Specialist
📍 Who I am:
A full-time trader and MQL5 developer with a passion for building smart, reliable, and broker-agnostic trading robots. I don't just code – I trade what I code.
🤖 What I build:
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Live signal with 100,000 real money: mql5.com/en/signals/2382790
Свяжитесь с нами, чтобы получить пробную версию
Перед покупкой, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить ограниченную пробную версию, которая работает исключительно на демонстрационных счетах.
Испытайте возможности системы на практике перед тем, как сделать выбор.
Продвинутая торговая система с учетом новостей с профессиональной панелью управления
Что делает Midnight Run выдающимся?
Этот экспертный советник искусно объединяет интеллектуальное распознавание трендов, адаптивное управление рисками и интегрированный Фильтр новостей, защищая ваш счет во время критических новостных событий. Он включает в себя современную панель управления в реальном времени, которая предоставляет широкий контроль и мгновенные данные прямо на вашем графике.
- Фильтр новостей – Автоматически останавливает торговлю до, во время и после крупных новостных объявлений
- Современная панель управления – Отображает текущую статистику, такую как просадки, коэффициент выигрыша и состояние системы
- Умное управление капиталом – Включает встроенные контролы рисков с настраиваемыми параметрами размера лота
- Операция на одном графике – Предназначена для эффективной работы только на одном графике
Рекомендуемая настройка
Основной график: XAUUSD установлен на M30
Оптимальные символы: XAUUSD
Минимальный необходимый депозит: $500 (предпочтительно $1000+ для улучшенного контроля рисков)
Цены и специальное предложение
Воспользуйтесь текущей скидкой: 50
Как только будет продано 5 копий, цена вырастет до 70 или выше.
Продано копий до сих пор: 4 единиц
Количество оставшихся копий по этой специальной цене: 1
"ЭА профессионального уровня с защитой от новостей и элегантной панелью управления, что делает мониторинг производительности простым и эффективным."
Инструкции по бэктестированию
Для точных и реалистичных результатов бэктестирования, пожалуйста, свяжитесь со мной.
Я предоставлю полные инструкции и оптимизированные файлы настроек, адаптированные для достижения точных тестовых результатов.
После вашей покупки
Спасибо за выбор Midnight Run! После завершения покупки свяжитесь с нами, чтобы получить ссылку на канал Telegram. Преимущества включают:
- Доступ к последним обновлениям и новым файлам настроек
- Критические уведомления о новостях
- Торговые советы и поддержка сообщества
Готовы улучшить свою торговлю?
Купите Midnight Run сейчас и получите полный контроль с помощью экспертных инструментов.