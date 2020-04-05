Alligator Heiken Gold M5 es un Asesor Experto de seguimiento de tendencias desarrollado principalmente para XAUUSD / GOLD en MetaTrader 5.





Su lógica se basa en el archivo original ALLIGATOR_RSI_HEIKEN_PRO_V2_M5_PANEL, utilizando un marco temporal de señal M5 y un contexto de tendencia H1. El sistema combina la alineación Alligator, el filtrado RSI, la confirmación de velas Heiken Ashi y un marco de protección diseñado para el trading disciplinado.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES





- Diseñado para XAUUSD / ORO.

- Marco temporal de la señal: M5.

- Marco temporal del contexto de la tendencia: H1.

- Lógica de compra y venta.

- Confirmación del caimán.

- Filtro de impulso RSI.

- Confirmación de Heiken Ashi.

- Panel visual integrado.

- Stop Loss y Take Profit automáticos.

- Punto de equilibrio y stop loss dinámico.

- Dimensionamiento automático en función del porcentaje de riesgo.

- Número máximo de operaciones diarias.

- Tiempo de espera entre intercambios.

- Protección contra pérdidas diarias y pérdida total.

- Sin martingala, sin cuadrícula y sin promedio de pérdidas.





CONFIGURACIÓN IDENTIFICADA EN EL ARCHIVO ORIGINAL





Símbolo recomendado: XAUUSD / ORO

Marco temporal de la señal: M5

Marco temporal de la tendencia: H1

Sesión predeterminada: 07:00–21:00 hora del servidor

Riesgo de impago: 0,10%

Máximo predeterminado: 3 operaciones por día





La versión preparada para el mercado debe conservar la lógica del archivo original y limitar los cambios únicamente a la compatibilidad con la ejecución del broker, como el nivel de stop, el nivel de congelación, el tamaño del tick, la gestión del volumen y los controles de margen libre.





Antes de utilizar este Asesor Experto en una cuenta real, ejecute siempre una prueba retrospectiva con los datos de su bróker y pruébelo en una cuenta demo.





Los resultados pueden variar en función del diferencial, la comisión, el deslizamiento, los datos históricos y las condiciones de ejecución.





Los resultados pasados ​​no garantizan resultados futuros.