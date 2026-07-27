XauSLS Gold Session Liquidity Structure

XauSLS — это аналитический инструмент для MetaTrader 5, разработанный специально для золота (XAUUSD). Он объединяет пять функций, которые трейдеры по золоту обычно отслеживают с помощью нескольких отдельных индикаторов:

- Торговые сессии — Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк и опционально Франкфурт, отображаются в виде чистой, неперекрывающейся цветной временной шкалы под ценой. Время сессий настраивается напрямую в брокерском времени (ЧЧ:ММ), поэтому отображение всегда соответствует самому графику.

- Уровни ликвидности — максимум/минимум предыдущего дня, текущий дневной максимум/минимум и максимум/минимум предыдущей недели, построенные на основе дневных/недельных свечей самого брокера.

- Обнаружение снятия ликвидности (sweep) — отмечает момент, когда цена пробивает один из этих уровней на настраиваемую минимальную величину (в пунктах или относительно ATR), а затем закрывается обратно внутри диапазона в течение настраиваемого числа баров. Неподтверждённые и подтверждённые сняти ликвидности отображаются визуально различными стрелками на графике.

- Рыночная структура — обнаружение фрактальных свинг-хай/лоу с настраиваемым lookback, классификация Break of Structure (BOS) и Change of Character (CHoCH), а также опциональный ATR-относительный фильтр амплитуды для игнорирования незначительных свингов. Структура также отслеживается независимо на трёх дополнительных, свободно выбираемых старших таймфреймах.

- Комбинированные события — если за подтверждённым снятием ликвидности следует соответствующий пробой структуры на том же таймфрейме, индикатор помечает это как "Setup Candidate" с рейтингом weak/medium/strong на основе правил, опционально с учётом согласия старшего таймфрейма.

Всё это суммируется в компактной, настраиваемой панели (dashboard) на экране: текущая/следующая сессия с прогрессом, последнее событие ликвидности и комбинированное событие, локальный и мультитаймфреймовый статус структуры, а также ATR / спред / диапазон дня / ADR%. Угол панели, отступ, размер шрифта, компактный режим и светлая/тёмная тема настраиваются, каждая из пяти секций может быть независимо показана или скрыта.

Оповещения (всплывающее и/или push) доступны для подтверждённых снятий ликвидности и комбинированных событий, у каждого свой переключатель и период ожидания (cooldown). Ни одно оповещение не срабатывает во время загрузки исторических данных, поэтому открытие индикатора на новом графике не вызывает потока оповещений о прошлых событиях.

Это аналитический инструмент, а не генератор торговых сигналов. XauSLS показывает основанную на правилах, воспроизводимую рыночную информацию — активность сессий, уровни ликвидности, подтверждения снятия ликвидности, пробои структуры. Он не предсказывает будущее движение цены, не гарантирует какой-либо результат и не сообщает процент выигрышных сделок, профит-фактор или любую другую статистику эффективности. Каждая надпись на графике и каждое сообщение оповещения используют только нейтральный, описательный язык — например, "Liquidity Sweep Confirmed", "Structure Confirmed" или "Setup Candidate" — никогда формулировки, подразумевающие гарантированный или высоковероятный результат. Торговля золотом и другими инструментами сопряжена с реальным риском убытков; использование этого индикатора не является финансовой консультацией и не устраняет этот риск.

Работает у любого брокера/на любом счёте MetaTrader 5 с XAUUSD (или эквивалентным символом золота) и на любом таймфрейме; никаких DLL, никаких внешних файлов, никакого подключения к интернету, регистрация не требуется.

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Общие
- InpDebugMode — записывает внутреннее состояние во вкладку "Эксперты" на каждой закрытой свече
- InpHistoryDays — сколько дней истории учитывается при расчёте уровней/сессий

Сессии
- InpShowSydney / InpShowTokyo / InpShowLondon / InpShowNewYork / InpShowFrankfurt — включение каждой сессии
- Inp<Session>StartTime / Inp<Session>EndTime — окно в брокерском времени (ЧЧ:ММ) для каждой сессии
- InpSessionBandHeightPercent — высота полосы временной шкалы сессий, в % от видимого ценового диапазона

Уровни ликвидности
- InpShowPreviousDayHighLow / InpShowDayHighLow / InpShowPreviousWeekHighLow — показать/скрыть каждую пару уровней

Обнаружение снятия ликвидности
- InpEnableSweepDetection — главный переключатель
- InpMinimumSweepPoints — минимальное проникновение в пунктах
- InpUseAtrThreshold / InpMinimumSweepAtr — опциональный ATR-относительный минимум
- InpRequireCloseBackInside — требовать закрытия обратно внутри диапазона для подтверждения (это и есть определение sweep)
- InpConfirmationBars — количество баров для подтверждения, прежде чем кандидат истекает
- InpAtrPeriod — период ATR для порога sweep и для раздела волатильности на панели
- InpSweepMonitorPreviousDay / InpSweepMonitorPreviousWeek — какие пары уровней отслеживаются

Рыночная структура
- InpEnableStructure — главный переключатель
- InpStructureTimeframe — таймфрейм, на котором работает локальный движок структуры
- InpSwingLookback — количество баров с каждой стороны для подтверждения свинга
- InpUseSwingAmplitudeFilter / InpMinimumSwingAtr — опциональный ATR-относительный фильтр амплитуды
- InpStructureLookbackBars — количество баров, пересканируемых при каждом пересчёте
- InpShowBos / InpShowChoch — показать/скрыть каждый тип события

Мультитаймфрейм
- InpEnableMtfContext — главный переключатель
- InpContextTimeframe1 / 2 / 3 — три независимо оцениваемых контекстных таймфрейма

Комбинированные события
- InpEnableCombinedEvents — главный переключатель
- InpCombinedEventWindowBars — сколько баров подтверждённый sweep остаётся "в ожидании" соответствующего пробоя структуры
- InpRequireHtfAgreement — полностью подавлять (а не просто понижать рейтинг), если старший таймфрейм противоречит

Волатильность
- InpAdrPeriod — количество дней, усредняемых для среднего дневного диапазона (ADR) на панели

Оповещения
- InpPopupAlerts / InpPushAlerts — каналы доставки
- InpAlertOnSweep / InpSweepCooldownSeconds — оповещение о sweep вкл/выкл и период ожидания
- InpAlertOnCombinedEvent / InpCombinedEventCooldownSeconds — оповещение о комбинированном событии вкл/выкл и период ожидания

Панель (Dashboard)
- InpTheme — Dark / Light / Custom
- InpFontSize — размер шрифта для меток уровней, структуры и sweep
- InpShowDashboard — главный переключатель
- InpDashboardCorner / InpDashboardX / InpDashboardY — позиция
- InpDashboardFontSize / InpDashboardCompact — отдельный размер шрифта панели и компактный режим
- InpDashboardShowSession / ShowLiquidity / ShowStructure / ShowVolatility / ShowAlerts — переключение каждой секции отдельно

Пользовательская тема (используется только при Theme = Custom)
- InpCustomPrevDayLevelColor / InpCustomDayLevelColor / InpCustomPrevWeekLevelColor — цвета линий для каждого типа уровня
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Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
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Trading Sessions Visualizer
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Trading Sessions Visualizer — это удобный индикатор торговых сессий для MetaTrader 5. Он отображает основные мировые торговые сессии в виде цветных полос в отдельном окне индикатора. Индикатор создан для трейдеров, которые хотят быстро видеть, какая торговая сессия активна в данный момент и какая сессия начнется следующей. Поддерживаются сессии Sydney, Tokyo, Frankfurt, London и New York. Отображение сделано простым, понятным и компактным. Каждую сессию можно включать или отключать отдельно.
RSI Envelope colored Zone
Rocco Schulz
Индикаторы
RSI Envelope Colored Zones — это профессиональный RSI-индикатор для MetaTrader 5 со встроенными Envelope-линиями и цветными зонами перекупленности и перепроданности. Индикатор отображает экстремальные зоны непосредственно в окне RSI для быстрого и удобного анализа рынка. Зоны перекупленности выше 70 выделяются красным цветом. Зоны перепроданности ниже 30 выделяются синим цветом. Дополнительно можно включить Envelope-линии для более точного анализа импульса и волатильности рынка. Функции: •
Divergence Radar
Rocco Schulz
Индикаторы
# Divergence Radar Scanner **Multi-Symbol, Multi-Timeframe Divergence Confluence Scanner for MetaTrader 5.** Divergence Radar Scanner watches up to 30 symbols across up to 7 timeframes at once, detects Regular and Hidden divergences on RSI, MACD and Stochastic, and ranks every signal with a transparent, never-a-win-rate Confluence Score — all in one sortable dashboard matrix, with confirmed-bar alerts that never fire twice. ## Key Features - **Multi-Symbol scanning** — Market Watch, a custo
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