XauSLS Gold Session Liquidity Structure

XauSLS — это аналитический инструмент для MetaTrader 5, разработанный специально для золота (XAUUSD). Он объединяет пять функций, которые трейдеры по золоту обычно отслеживают с помощью нескольких отдельных индикаторов:





- Торговые сессии — Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк и опционально Франкфурт, отображаются в виде чистой, неперекрывающейся цветной временной шкалы под ценой. Время сессий настраивается напрямую в брокерском времени (ЧЧ:ММ), поэтому отображение всегда соответствует самому графику.





- Уровни ликвидности — максимум/минимум предыдущего дня, текущий дневной максимум/минимум и максимум/минимум предыдущей недели, построенные на основе дневных/недельных свечей самого брокера.





- Обнаружение снятия ликвидности (sweep) — отмечает момент, когда цена пробивает один из этих уровней на настраиваемую минимальную величину (в пунктах или относительно ATR), а затем закрывается обратно внутри диапазона в течение настраиваемого числа баров. Неподтверждённые и подтверждённые сняти ликвидности отображаются визуально различными стрелками на графике.





- Рыночная структура — обнаружение фрактальных свинг-хай/лоу с настраиваемым lookback, классификация Break of Structure (BOS) и Change of Character (CHoCH), а также опциональный ATR-относительный фильтр амплитуды для игнорирования незначительных свингов. Структура также отслеживается независимо на трёх дополнительных, свободно выбираемых старших таймфреймах.





- Комбинированные события — если за подтверждённым снятием ликвидности следует соответствующий пробой структуры на том же таймфрейме, индикатор помечает это как "Setup Candidate" с рейтингом weak/medium/strong на основе правил, опционально с учётом согласия старшего таймфрейма.





Всё это суммируется в компактной, настраиваемой панели (dashboard) на экране: текущая/следующая сессия с прогрессом, последнее событие ликвидности и комбинированное событие, локальный и мультитаймфреймовый статус структуры, а также ATR / спред / диапазон дня / ADR%. Угол панели, отступ, размер шрифта, компактный режим и светлая/тёмная тема настраиваются, каждая из пяти секций может быть независимо показана или скрыта.





Оповещения (всплывающее и/или push) доступны для подтверждённых снятий ликвидности и комбинированных событий, у каждого свой переключатель и период ожидания (cooldown). Ни одно оповещение не срабатывает во время загрузки исторических данных, поэтому открытие индикатора на новом графике не вызывает потока оповещений о прошлых событиях.





Это аналитический инструмент, а не генератор торговых сигналов. XauSLS показывает основанную на правилах, воспроизводимую рыночную информацию — активность сессий, уровни ликвидности, подтверждения снятия ликвидности, пробои структуры. Он не предсказывает будущее движение цены, не гарантирует какой-либо результат и не сообщает процент выигрышных сделок, профит-фактор или любую другую статистику эффективности. Каждая надпись на графике и каждое сообщение оповещения используют только нейтральный, описательный язык — например, "Liquidity Sweep Confirmed", "Structure Confirmed" или "Setup Candidate" — никогда формулировки, подразумевающие гарантированный или высоковероятный результат. Торговля золотом и другими инструментами сопряжена с реальным риском убытков; использование этого индикатора не является финансовой консультацией и не устраняет этот риск.





Работает у любого брокера/на любом счёте MetaTrader 5 с XAUUSD (или эквивалентным символом золота) и на любом таймфрейме; никаких DLL, никаких внешних файлов, никакого подключения к интернету, регистрация не требуется.





ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ





Общие

- InpDebugMode — записывает внутреннее состояние во вкладку "Эксперты" на каждой закрытой свече

- InpHistoryDays — сколько дней истории учитывается при расчёте уровней/сессий





Сессии

- InpShowSydney / InpShowTokyo / InpShowLondon / InpShowNewYork / InpShowFrankfurt — включение каждой сессии

- Inp<Session>StartTime / Inp<Session>EndTime — окно в брокерском времени (ЧЧ:ММ) для каждой сессии

- InpSessionBandHeightPercent — высота полосы временной шкалы сессий, в % от видимого ценового диапазона





Уровни ликвидности

- InpShowPreviousDayHighLow / InpShowDayHighLow / InpShowPreviousWeekHighLow — показать/скрыть каждую пару уровней





Обнаружение снятия ликвидности

- InpEnableSweepDetection — главный переключатель

- InpMinimumSweepPoints — минимальное проникновение в пунктах

- InpUseAtrThreshold / InpMinimumSweepAtr — опциональный ATR-относительный минимум

- InpRequireCloseBackInside — требовать закрытия обратно внутри диапазона для подтверждения (это и есть определение sweep)

- InpConfirmationBars — количество баров для подтверждения, прежде чем кандидат истекает

- InpAtrPeriod — период ATR для порога sweep и для раздела волатильности на панели

- InpSweepMonitorPreviousDay / InpSweepMonitorPreviousWeek — какие пары уровней отслеживаются





Рыночная структура

- InpEnableStructure — главный переключатель

- InpStructureTimeframe — таймфрейм, на котором работает локальный движок структуры

- InpSwingLookback — количество баров с каждой стороны для подтверждения свинга

- InpUseSwingAmplitudeFilter / InpMinimumSwingAtr — опциональный ATR-относительный фильтр амплитуды

- InpStructureLookbackBars — количество баров, пересканируемых при каждом пересчёте

- InpShowBos / InpShowChoch — показать/скрыть каждый тип события





Мультитаймфрейм

- InpEnableMtfContext — главный переключатель

- InpContextTimeframe1 / 2 / 3 — три независимо оцениваемых контекстных таймфрейма





Комбинированные события

- InpEnableCombinedEvents — главный переключатель

- InpCombinedEventWindowBars — сколько баров подтверждённый sweep остаётся "в ожидании" соответствующего пробоя структуры

- InpRequireHtfAgreement — полностью подавлять (а не просто понижать рейтинг), если старший таймфрейм противоречит





Волатильность

- InpAdrPeriod — количество дней, усредняемых для среднего дневного диапазона (ADR) на панели





Оповещения

- InpPopupAlerts / InpPushAlerts — каналы доставки

- InpAlertOnSweep / InpSweepCooldownSeconds — оповещение о sweep вкл/выкл и период ожидания

- InpAlertOnCombinedEvent / InpCombinedEventCooldownSeconds — оповещение о комбинированном событии вкл/выкл и период ожидания





Панель (Dashboard)

- InpTheme — Dark / Light / Custom

- InpFontSize — размер шрифта для меток уровней, структуры и sweep

- InpShowDashboard — главный переключатель

- InpDashboardCorner / InpDashboardX / InpDashboardY — позиция

- InpDashboardFontSize / InpDashboardCompact — отдельный размер шрифта панели и компактный режим

- InpDashboardShowSession / ShowLiquidity / ShowStructure / ShowVolatility / ShowAlerts — переключение каждой секции отдельно





Пользовательская тема (используется только при Theme = Custom)

- InpCustomPrevDayLevelColor / InpCustomDayLevelColor / InpCustomPrevWeekLevelColor — цвета линий для каждого типа уровня