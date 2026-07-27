XauSLS Gold Session Liquidity Structure

XauSLS 是一款专为黄金(XAUUSD)打造的 MetaTrader 5 分析工具。它将黄金交易者通常需要用多个独立指标才能实现的五项功能整合在一起：





- 交易时段 — 悉尼、东京、伦敦、纽约,以及可选的法兰克福时段,以清晰、不重叠的彩色时间轴形式显示在价格下方。时段时间直接以经纪商时间(时:分)设置,因此显示始终与图表本身保持一致。





- 流动性水平 — 前一日高/低点、当日高/低点,以及前一周高/低点,均基于经纪商自身的日/周K线构建。





- 流动性扫荡(Sweep)检测 — 当价格以可设定的最小幅度(以点数或相对ATR计)突破其中一个水平,并在可设定的K线数内收盘回到区间内时予以标记。未确认和已确认的扫荡分别以视觉上不同的图表箭头显示。





- 市场结构 — 具有可调回溯周期的分形高低点摆动检测,结构突破(BOS)与市场情绪转变(CHoCH)分类,以及可选的相对ATR幅度过滤器以忽略次要摆动。结构还会在另外三个可自由选择的更高周期上独立追踪。





- 组合事件 — 当已确认的流动性扫荡后,在同一周期上出现相匹配的结构突破时,指标会将其标记为"Setup Candidate"(设置候选),并给出基于规则的弱/中/强评级,可选择要求更高周期方向一致。





以上所有内容都汇总在一个紧凑、可配置的屏幕仪表盘中:当前/下一个时段及其进度、最近的流动性事件和组合事件、本地及多周期结构状态,以及ATR/点差/当日波幅/ADR百分比。仪表盘的位置角、偏移量、字体大小、紧凑模式及明暗主题均可配置,五个板块可分别独立显示或隐藏。





针对已确认的流动性扫荡和组合事件均提供提醒(弹窗和/或推送),各自拥有独立的开关和冷却时间。在加载历史数据期间不会触发任何提醒,因此在新图表上打开指标不会因过去的事件而产生提醒轰炸。





这是一款分析工具,而非交易信号生成器。XauSLS 显示的是基于规则、可重现的市场信息——时段活动、流动性水平、扫荡确认、结构突破。它不预测未来价格走势,不保证任何结果,也不报告胜率、盈利因子或任何其他绩效统计数据。图表上的每一个标签和每一条提醒信息都只使用中性的描述性语言——例如"Liquidity Sweep Confirmed"、"Structure Confirmed"或"Setup Candidate"——绝不使用暗示保证结果或高概率结果的措辞。交易黄金及其他金融工具存在真实的亏损风险;使用本指标不构成财务建议,也不能消除该风险。





可在任何提供 XAUUSD(或等效黄金品种)的 MetaTrader 5 经纪商/账户及任意周期上运行;无需DLL、无需外部文件、无需联网、无需注册即可运行。





输入参数





常规

- InpDebugMode — 每根收盘K线都会将内部状态记录到"专家"选项卡

- InpHistoryDays — 用于水平/时段计算所保留的历史天数





交易时段

- InpShowSydney / InpShowTokyo / InpShowLondon / InpShowNewYork / InpShowFrankfurt — 分别启用各时段

- Inp<时段>StartTime / Inp<时段>EndTime — 各时段的经纪商时间(时:分)区间

- InpSessionBandHeightPercent — 时段时间轴条带的高度,占可见价格区间的百分比





流动性水平

- InpShowPreviousDayHighLow / InpShowDayHighLow / InpShowPreviousWeekHighLow — 分别显示/隐藏各水平对





扫荡检测

- InpEnableSweepDetection — 总开关

- InpMinimumSweepPoints — 最小突破点数

- InpUseAtrThreshold / InpMinimumSweepAtr — 可选的相对ATR最小值

- InpRequireCloseBackInside — 要求收盘回到区间内才能确认(这是扫荡本身的定义)

- InpConfirmationBars — 候选项失效前允许用于确认的K线数

- InpAtrPeriod — 用于扫荡阈值及仪表盘波动率板块的ATR周期

- InpSweepMonitorPreviousDay / InpSweepMonitorPreviousWeek — 哪些水平对被主动监控扫荡





市场结构

- InpEnableStructure — 总开关

- InpStructureTimeframe — 本地结构引擎运行的周期

- InpSwingLookback — 摆动点确认所需两侧的K线数

- InpUseSwingAmplitudeFilter / InpMinimumSwingAtr — 可选的相对ATR幅度过滤器

- InpStructureLookbackBars — 每次重新计算时回溯扫描的K线数

- InpShowBos / InpShowChoch — 分别显示/隐藏各事件类型





多周期

- InpEnableMtfContext — 总开关

- InpContextTimeframe1 / 2 / 3 — 三个独立评估的背景周期





组合事件

- InpEnableCombinedEvents — 总开关

- InpCombinedEventWindowBars — 已确认扫荡等待匹配结构突破的"待定"K线数

- InpRequireHtfAgreement — 当更高周期方向相悖时完全屏蔽(而非仅降级)





波动率

- InpAdrPeriod — 用于仪表盘平均日波幅(ADR)计算所平均的天数





提醒

- InpPopupAlerts / InpPushAlerts — 提醒发送渠道

- InpAlertOnSweep / InpSweepCooldownSeconds — 扫荡提醒开关及冷却时间

- InpAlertOnCombinedEvent / InpCombinedEventCooldownSeconds — 组合事件提醒开关及冷却时间





仪表盘

- InpTheme — Dark(深色)/ Light(浅色)/ Custom(自定义)

- InpFontSize — 水平线、结构及扫荡标签的字体大小

- InpShowDashboard — 总开关

- InpDashboardCorner / InpDashboardX / InpDashboardY — 位置

- InpDashboardFontSize / InpDashboardCompact — 仪表盘专属字体大小及紧凑模式

- InpDashboardShowSession / ShowLiquidity / ShowStructure / ShowVolatility / ShowAlerts — 分别切换各板块





自定义主题(仅当 Theme = Custom 时使用)

- InpCustomPrevDayLevelColor / InpCustomDayLevelColor / InpCustomPrevWeekLevelColor — 各类型水平线的颜色