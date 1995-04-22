Trixter gold
- Эксперты
-
- Версия: 1.0
- Активации: 15
Trixter gold - это интеллектуальная торговая система, основанная на анализе волатильности золота.
Основные моменты, которые вы должны знать перед покупкой:
- Используется анализ волатильности золота на нескольких тайм-фреймах и периодах индикаторов.
- Волатильность группируется таким образом, чтобы найти эффективные паттерны для покупок и продаж. Таких паттернов может быть от 100 до 3000.
- Найденные паттерны проходят статистическую проверку: они должны иметь высокое матожидание выигрыша и быть статистически значимыми.
- Все остальные паттерны помечаются как шум и торговая система не будет открывать сделки в таких ситуациях высокой неопределенности.
- Затем вся система проверяется на форвард-периоде 2 года обязательно. Если она продолжает устойчиво торговать, то ее можно ставить на счет.
Особенности торговой системы:
- Открытие сделок лимитными ордерами на выбранном расстоянии от цены. Это позволяет получать минимальное проскальзывание и более эффективные точки входа в рынок.
- Если лимитный ордер не сработал по причине того, что цена не успела его коснуться, но сигнал уже исчез - такой ордер удаляется и система ждет следующего сигнала.
- Открытые позиции сопровождаются стоп лосс и тейк профит и закрываются по рынку в момент появления противоположного сигнала.
- Робот не использует высокорискованные стратегии по типу мартингейла и арбитража.
- Бот хорошо себя чувствует на тайм-фреймах от М5 до H1. Рекомендуется H1 XAUUSD.
- Вы можете настраивать торговую активность по желанию, для этого существует ряд настроек, которые описаны ниже.
Основные настройки торговой системы:
- Allow BUY signals, Allow SELL signals - позволяет вам разрешать или запрещать покупки или продажи если вы уверены в том, что рынок будет двигаться только в определенном направлении.
- Signals sensitivity, Filter sensitivity - позволяет настраивать порог чувствительности для сигналов и фильтра, который фильтрует шум. Дефолтные и минимальные настройки 0.5. Вы можете увеличивать эти значения до 0.7 или даже 0.9 чтобы добиться более чистых сигналов.
- Filter by trading hours - позволяет настраивать время торговли. По умолчанию торговля осуществляется круглосуточно. Вы можете выбрать конкретное время работы если считаете, что система работает лучше в это время. Либо просто хотите ограничить время работы.
Настройки управления капиталом:
- Distance in points for limit order - расстояние от текущей цены до лимитного ордера, который будет выставлен в момент появления сигнала. Дефолтное значение 250. Если вы хотите больше сделок, то уменьшите это значение. Либо увеличьте, тогда бот будет торговать более консервативно.
- Max positions + orders number - максимальное количество позиций в рынке. Бот может открывать и сопровождать несколько позиций одновременно, но без усреднения. Это сделано для того, чтобы повысить торговую активность. По умолчанию в рынке может находиться не больше 3-х открытых позиций.
- Остальные настройки отвечают за задержку между открытием позиций, чтобы они были более равномерно распределены по графику и могли захватывать промежуточные движения рынка. Также присутствует контроль максимального спреда, настройки стоп лосс и тейк профит.
Дефолтные настройки уже установлены. Не меняйте их без особой необходимости, либо сохраните дефолтный сет для возможности откатиться до заводских настроек!