Trixter gold

SGear Olesia Kusmenko 3.67 (9) Эксперты

Поздняя летняя распродажа – только на короткое время! Применяется модель ценообразования с уровнями: каждая пятая покупка увеличивает цену на 50 долларов. С каждым новым покупателем следующий уровень цены становится все ближе, что делает ваш вход более дорогим. Закрепите SGear по текущей цене до того, как произойдет следующее повышение цены. Эта распродажа ограничена — как по времени, так и по количеству. После этого будет действовать обычная рыночная цена. SGear – Четкая трендовая логика вмест