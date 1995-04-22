Trixter gold

Trixter gold - это интеллектуальная торговая система, основанная на анализе волатильности золота.

Основные моменты, которые вы должны знать перед покупкой:

  • Используется анализ волатильности золота на нескольких тайм-фреймах и периодах индикаторов.
  • Волатильность группируется таким образом, чтобы найти эффективные паттерны для покупок и продаж. Таких паттернов может быть от 100 до 3000.
  • Найденные паттерны проходят статистическую проверку: они должны иметь высокое матожидание выигрыша и быть статистически значимыми.
  • Все остальные паттерны помечаются как шум и торговая система не будет открывать сделки в таких ситуациях высокой неопределенности.
  • Затем вся система проверяется на форвард-периоде 2 года обязательно. Если она продолжает устойчиво торговать, то ее можно ставить на счет.

Особенности торговой системы:

  • Открытие сделок лимитными ордерами на выбранном расстоянии от цены. Это позволяет получать минимальное проскальзывание и более эффективные точки входа в рынок.
  • Если лимитный ордер не сработал по причине того, что цена не успела его коснуться, но сигнал уже исчез - такой ордер удаляется и система ждет следующего сигнала.
  • Открытые позиции сопровождаются стоп лосс и тейк профит и закрываются по рынку в момент появления противоположного сигнала.
  • Робот не использует высокорискованные стратегии по типу мартингейла и арбитража.
  • Бот хорошо себя чувствует на тайм-фреймах от М5 до H1. Рекомендуется H1 XAUUSD.
  • Вы можете настраивать торговую активность по желанию, для этого существует ряд настроек, которые описаны ниже.

Основные настройки торговой системы:

  • Allow BUY signals, Allow SELL signals - позволяет вам разрешать или запрещать покупки или продажи если вы уверены в том, что рынок будет двигаться только в определенном направлении.
  • Signals sensitivity, Filter sensitivity - позволяет настраивать порог чувствительности для сигналов и фильтра, который фильтрует шум. Дефолтные и минимальные настройки 0.5. Вы можете увеличивать эти значения до 0.7 или даже 0.9 чтобы добиться более чистых сигналов.
  • Filter by trading hours - позволяет настраивать время торговли. По умолчанию торговля осуществляется круглосуточно. Вы можете выбрать конкретное время работы если считаете, что система работает лучше в это время. Либо просто хотите ограничить время работы.

Настройки управления капиталом:

  • Distance in points for limit order - расстояние от текущей цены до лимитного ордера, который будет выставлен в момент появления сигнала. Дефолтное значение 250. Если вы хотите больше сделок, то уменьшите это значение. Либо увеличьте, тогда бот будет торговать более консервативно.
  • Max positions + orders number - максимальное количество позиций в рынке. Бот может открывать и сопровождать несколько позиций одновременно, но без усреднения. Это сделано для того, чтобы повысить торговую активность. По умолчанию в рынке может находиться не больше 3-х открытых позиций. 
  • Остальные настройки отвечают за задержку между открытием позиций, чтобы они были более равномерно распределены по графику и могли захватывать промежуточные движения рынка. Также присутствует контроль максимального спреда, настройки стоп лосс и тейк профит.

Дефолтные настройки уже установлены. Не меняйте их без особой необходимости, либо сохраните дефолтный сет для возможности откатиться до заводских настроек!


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Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Flatera Gold
Andrei Samokhin
Эксперты
Flatera Gold - это новый торговый алгоритм, который специализируется на инструменте XAUUSD H1. Торговая система включает себя кластерный анализ. Это означает, что она торгует только в определенных рыночных режимах, а именно - во флэте. На скриншоте изображены сделки для понимания, что система торгует в периоды рыночного затишья. Группировка котировок по волатильности и некоторым другим авторским индикаторам позволила сделать эту систему очень стабильной. Бот знает, что во флэтовом кластере сущес
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