Trixter gold

Trixter Gold 是一个基于黄金波动率分析的智能交易系统。

购买前您需要了解的关键要点：

  • 该系统使用多个时间框架和指标周期的黄金波动率分析。
  • 波动率被分组以识别有效的买入和卖出形态。这些形态的数量可以从100到3000个不等。
  • 识别出的形态经过统计验证：它们必须具有较高的正期望值并且具有统计显著性。
  • 所有其他形态被归类为噪音，交易系统不会在这种高不确定性的情况下开仓交易。
  • 整个系统随后会在2年的前瞻期内进行测试。只有在这段时期内能够持续稳定交易，才能被认为可以部署到真实账户。

交易系统特点：

  • 交易使用限价单在距离当前价格选定的位置开仓。这可以最大程度地减少滑点并提供更有效的入场点。
  • 如果限价单因价格未能触及而未被触发，且信号已经消失，则该订单被取消，系统等待下一个信号。
  • 持仓头寸通过止损和止盈水平进行管理，并在出现相反信号时按市价平仓。
  • 该机器人不使用马丁格尔或套利等高风险的策略。
  • 该机器人在M5到H1的时间框架上表现良好。推荐使用XAUUSD的H1时间框架。
  • 您可以通过以下一系列设置根据偏好调整交易活跃度。

主要交易系统设置：

  • 允许买入信号，允许卖出信号 – 如果您确信市场将朝着特定方向运动，可以通过此设置启用或禁用买入或卖出订单。
  • 信号灵敏度，过滤灵敏度 – 允许您调整信号灵敏度和过滤噪音的过滤器阈值。默认和最小设置为0.5。您可以将这些值增加到0.7甚至0.9，以获得更干净的信号。
  • 按交易时间过滤 – 允许您设置特定的交易时间。默认情况下，交易是全天候进行的。如果您认为系统在特定时间段表现更好，或者您只是想限制交易时间，可以选择特定的交易时段。

资金管理设置：

  • 限价单距离（点数） – 当信号出现时，从当前价格到限价单的距离。默认值为250。如果您想要更多交易，请减小此值；如果您偏好更保守的交易，请增大此值。
  • 最大持仓数 + 订单数 – 市场中允许的最大持仓数量。该机器人可以同时开仓并管理多个头寸，但不会进行加仓平均。这是为了提高交易活跃度。默认情况下，市场中最多允许同时存在3个未平仓头寸。

其他设置用于控制开仓之间的延迟，以确保交易在图表上分布更均匀，并能够捕捉市场的中间波动。此外还有最大点差控制、止损和止盈设置。

默认设置已预先配置好。除非绝对必要，否则请不要更改它们，或者保存默认设置文件，以便您随时可以恢复出厂设置！

推荐产品
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
专家
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
专家
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
专家
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
专家
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.55 (11)
专家
Harmonizer EA 是一款强大的网格交易工具，使用先进算法计算每笔交易的入场位置。它并非针对历史数据过度优化，而是利用市场波动率进行自我优化。通过使用市场波动率，该算法能够快速高效地适应市场变化。这意味着它既能够抓住市场机会，又能够在预设参数范围内有效控制风险。 不过，使用此 EA 时请务必谨慎，并且只投入您能够承受风险的资金。我们建议您先进行历史回测，并尝试不同设置，以找到最适合您的参数。 实时表现 推荐交易品种：AUDCAD、NZDCAD（AUDNZD 可选） 推荐时间周期：M15（15分钟图表） MT4 版本 功能特点 比类似 EA 更便宜且更优秀 支持多个交易品种 单图表设置 实盘与回测新闻过滤器 实时性能监控 未针对历史数据过度优化 不局限于特定品种 开发者支持 使用要求 对冲账户 对点差不敏感，但建议使用 ECN 账户 在 VPS 上持续运行（确保交易不中断） 杠杆 1:200 或更高 推荐设置 将 EA 挂载到 AUDCAD 的一个 15 分钟（M15）图表上，建议至少使用 500 美元启动。不过，为了降低风险，建议从 1500 美元开始。不需要 .set 文件。
Gold Trend Expert
Daniel Ivan Gutierrez Montiel
专家
Gold Trend Expert — The EA That Trades Gold While You Live Your Life How many gold opportunities do you miss because you're not watching the charts? Gold Trend Expert trades for you — 24 hours a day, 5 days a week — on the gold market (XAUUSD), with zero emotions and zero interruptions. Why Gold Trend Expert? Fully automated — set it up once and let it work Built-in risk management — every trade has an automatic Stop Loss No martingale, no grid — fixed lot, no high-risk compounding strateg
ApexFlow Universal EA
Robert Seamans
专家
ApexFlow EA ApexFlow EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的全自动交易机器人。该 EA 通过自适应分析价格、动量和波动率，捕捉市场中的短期交易机会。EA 会自动管理进场、出场、止损、止盈以及持仓。 时间周期： M1 适用市场： 外汇货币对、贵金属、指数以及您的经纪商支持的其他交易品种。 推荐设置： 建议先使用默认设置。请针对每个交易品种分别进行回测，并根据测试结果调整参数。 风险管理： 支持固定手数和可调风险设置。建议先使用较小的交易手数，直到您了解该 EA 在当前经纪商交易环境下的表现。 Prop Firm 使用： EA 可根据严格的最大回撤和风险限制进行配置。交易前请务必确认所使用 Prop Firm 的具体规则。 推荐经纪商： 低点差、稳定执行和较低佣金。 VPS： 建议使用 VPS，以确保 EA 持续稳定运行。 主要功能 全自动交易 支持多个市场和交易品种 专为 M1 时间周期设计 自动管理交易和持仓 可调风险和交易手数 内置市场条件过滤器 安装和操作简单
Ultimate Rebate Hunter Pro
Nafeel Konkath
专家
ULTIMATE REBATE HUNTER PRO  "Double Income. One EA." FOR XAUUSD (GOLD):     Spike protection built-in     Optimized for gold volatility     M1 timeframe recommended ALSO TRADES:    Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD    Indices: US30, NAS100, DE40    Crypto: BTCUSD, ETHUSD KEY FEATURES:     Auto trend/range adaptation     Profit lock system ($0.05)     Multi-timeframe confirmation     Complete risk management HOW YOU PROFIT:    Trading gain
SGear
Olesia Kusmenko
3.67 (9)
专家
夏末特惠促销 – 限时进行！ 采用阶梯定价模型：每购买第5次，价格增加50美元。随着每一个新买家的加入，下一个价格级别会越来越接近——使得您的入场变得更加昂贵。 在触发下一个价格上涨之前，按照当前价格锁定SGear。 此次销售是有限的——无论是时间还是数量。之后将恢复正常市场价格。 SGear – 清晰趋势逻辑，拒绝AI幻想 SGear 是一款全自动的智能交易系统，始终遵循市场主趋势运作。 它专注于稳定的市场走势，避免被短期反弹或市场情绪波动所干扰。 策略基于清晰、逻辑严密的交易结构，在行情混乱时主动规避低质量交易。 交易规则简洁明了。入场与离场均遵循明确条件，每一个市场阶段都有预设的操作标准。 只有在特定条件满足时才会执行交易，这保证了系统的结构性与清晰性，也有效降低了不必要的风险。 SGear 的核心优势之一是信号筛选机制，仅在稳定、趋势明确的市场环境中出手。 当市场处于震荡或不明确时，系统会自动暂停操作，始终聚焦于最具潜力的时机。 为什么不使用人工智能？ 我们曾认真评估将人工智能技术用于交易策略的可行性， 但实际测试结果令人失望：大多数 AI 模型过于依赖数据噪声，精准度不足
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Gold Hybrid EA
Kunal Ramanbhai Vaghela
专家
*** NEVER LOSING ADAPTIVE STRETEGY *** Gold Hybrid EA is a professional Expert Advisor built specifically for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. It combines three independent trading strategies into a single adaptive engine, each targeting different market conditions. **Three-Strategy Engine** - Trend Following: EMA crossover confirmed by ADX filter. Captures directional moves when gold is trending. Configurable fast/slow EMA periods and ADX threshold. - Mean Reversion: RSI extremes combined
Steady Gold Pro
Pongsakorn Kaew-arun
专家
Gold Adaptive Navigator MTF Professional Multi-Timeframe Strategy for XAUUSD Gold Adaptive Navigator MTF is a high-precision Expert Advisor specifically engineered for Gold (XAUUSD). Unlike standard EAs, this system utilizes a Dual-Regime Engine that distinguishes between strong trending markets and sideways consolidation, ensuring the highest probability entries. Optimized for the Current Gold Bull Market In the current market environment where Gold is showing strong bullish momentum, this E
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
专家
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
LT Gap EA
BacktestPro LLC
专家
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Gold Excel Trader
Andrew Pun Magar
专家
After vigorous research on the pattern recognition system, we implemented the strategy with two way confirmation for XAUUSD. No Grid, No Martingale This time for XAUUSD, this strategy is targeted to mainly keep the DD low as possible. We have tested it on 0.01, 0.02 and 0.03... the bare minimum possible on $1k account. The DD has remained below 10%.  As Buffet says "There are two rules to making money: 1) Never lose money and 2) Never forget rule no.1"  Live results: https://www.mql5.com/en/sign
Cheap and good
Reza Rahmad
专家
First Buyer 1000$ Next Buyer Will Be 2000$ and will be higher EXPERT ADVISOR: SMART CHEAP AND GOOD 2026   Turn $5 into $65,000 - The Ultimate Low-Cost, High-Return Trading Bot! This is a budget-friendly Expert Advisor, but do not let the low price fool you. If an inexpensive application has the power to turn a mere $5 into $65,000, you are incredibly lucky to have your hands on this system. WHY YOU NEED THIS EXPERT ADVISOR TODAY: 1. Massive ROI Potential from Micro Accounts   You do not need hu
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
专家
reguired set file  Live Siqnal - is a trading system based on the correlation of several classical indicators with certain parameters to achieve the necessary goals of market entry and exit control. The minimum number of parameters greatly simplifies the work with the Expert Advisor. The strategy is based on a classic overbought/oversold system with the possible influence of market strength on the price movement in a certain direction. Recommendations for trading: - TF H1GBPUSD - leverage 1:500
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
专家
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Perfect Trade Ea AutoIndicator xauusd pro
Roman Protsak
专家
Perfect Trade EA Indicator 2026 for XAUUSD MT5 Премиальный многоуровневый самообучающийся индикатор с режимом автоторговли для XAUUSD Perfect Trade EA Indicator 2026 — это не просто индикатор и не обычный советник с примитивным входом по шаблону. Это премиальный торговый комплекс для MetaTrader 5, созданный для работы с XAUUSD, который объединяет в себе: - многоуровневый анализ рынка; - интеллектуальную фильтрацию сигналов; - режим автоматической торговли; - продвинутое сопровождение сделки;
Chrysos Unified
Mose' Panizza
5 (4)
专家
Chrysos Unified MT5 Chrysos Unified MT5 is a professional multi-symbol automated trading system designed to manage XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, and AUDUSD from a single chart. The EA combines selective entry logic, intelligent market filters, dynamic trade management, and independent risk controls for each supported symbol within one unified trading framework. Live Signal THIS WEEK ONLY For a limited time, selected Expert Advisors are available for only $69 . Prices will return to their regular valu
Smart M Quantum
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
Smart Money Quantum EA Smart Money Quantum is an advanced algorithmic trading Expert Advisor designed specifically to trade XAU/USD (gold) on the M15 timeframe. This system combines Smart Money Concepts (SMC) principles with institutional risk management to capture high-probability movements in the gold market. Key Features Trading Strategy SMC Methodology: Accurately identifies and trades institutional Order Blocks Break & Retest System: Confirms liquidity zones before executing trades RSI
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
专家
Exclusive Black Pro Max MT5 — 自动化交易系统 Exclusive Black Pro Max MT5 是一款基于先进市场分析算法和风险管理策略的 MetaTrader 5 智能交易顾问。该顾问全自动运行，几乎无需交易者干预。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取详细的安装和设置说明！ 重要提示： 所有示例、截图和测试仅用于演示。如果某个货币对在某个经纪商处表现良好，并不意味着在其他经纪商处也会如此。每个经纪商都有自己的报价、点差和交易条件，因此 每个货币对必须由用户自行优化 ，并且在真实账户上 仅以单货币模式运行 。多货币截图仅用于说明。 重要信息： 该顾问的演示版本仅供评估使用。未经优化的测试结果不能反映算法的真实表现。完整使用需要针对经纪商、资金规模和所选工具进行个性化优化。优化必须由用户独立完成，并且至少 每年一次 。 请记住：最终结果直接取决于您的交易经验以及您在优化过程中设置的参数。 主要特点 市场分析算法： 指标与过滤器的组合，用于识别交易机会。 灵活性： 可适应不断变化的市场条件和不同的波动水平。 现代订单执行类型： IOC, FOK, Ret
Pips Navigator EA
Carl Marvin Fajardo
专家
Pips Navigator EA Navigate the Market with Precision and Discipline Welcome to Pips Navigator EA , an intelligent automated trading system developed for traders who want disciplined execution, controlled risk, and continuous market monitoring without spending the entire day watching charts. Pips Navigator analyzes market conditions, waits for qualified opportunities, and executes trades according to its programmed rules. It is not designed to force entries or trade continuously. Some days may p
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
专家
MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
VectorAnchor
Jerome Alan Wood
专家
# VectorAnchor (v1.05) VectorAnchor is a multi-pair grid Expert Advisor for **AUDUSD, EURUSD, and NZDUSD on H1**, built around controlled grid recovery and basket-level profit management. Version 1.05 adds two major upgrades: a **built-in regime filter** that keeps the EA out of the market conditions that break grid systems, and **equity-scaled position sizing**. The EA automatically applies the validated configuration for whichever of the three pairs it is attached to — no manual setup of the
Willain72ATM
He Ping Qing
专家
该策略主要适用于AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD、AUDUSD(最佳)等货币对，采用分批平仓与对冲相结合的风控方式，最大持仓为9单。   历史回测数据显示，策略在过去10年中最大浮亏约为1000美元，平均月收益率保持在3%-10%左右。   建议使用3000美元本金同时操作2-3个货币对，以实现更稳健的资金利用。 **参数说明**：   - **Clots**：初始开仓手数。保守型建议按每1000美元对应0.01手进行配置。   - **AddLotsXs**：加仓倍数。AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD建议设为2，AUDUSD设为1。   - **NoTrade1**：暂停交易时段。适用于美国盘重要数据发布所在的小时。   除 Clots 外，其余参数推荐保持默认设置。 **实时交易信号可见**：   https://www.mql5.com/zh/signals/2277632 **风险提示**：   投资存在风险，历史业绩不代表未来收益。成功的投资在于以可控的风险争取可持续的利润。
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
专家
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
专家
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.47 (141)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.02 (43)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
作者的更多信息
Flatera Gold
Andrei Samokhin
专家
Flatera Gold is a new trading algorithm that specializes in the XAUUSD H1 instrument. The trading system incorporates cluster analysis. This means it trades only in specific market regimes – namely, in a flat market. The screenshot shows trades to illustrate that the system operates during periods of market calm. Grouping quotes by volatility and some other proprietary indicators has made this system very stable. The bot knows that patterns exist within the flat cluster, so it places high-prec
Cluster trixter
Andrei Samokhin
专家
人工智能黄金自动化交易：了解 Cluster Trixter 交易机器人 欢迎各位投资者与交易员！为您隆重推出  Cluster Trixter  —— 一款全自动智能交易系统（EA），旨在帮您获取市场利润，彻底摆脱繁琐的手工交易。 算法架构与逻辑 Cluster Trixter 的核心基于前沿的机器学习技术。该系统利用先进的数学方法对市场阶段进行聚类分析，并结合了  CatBoost  梯度提升算法。得益于此，人工智能能够在高精度的状态下识别出稳定的市场模式，并在任何市场阶段过滤掉虚假信号。该机器人对网络延迟（Ping 值）和执行速度没有苛刻要求，因此可以在任何经纪商的服务器和账户上运行。 与竞争对手相比，其核心优势在于 无可妥协的安全性 ： 拒绝马丁格尔、网格和补仓拉低均价。  系统绝不使用会导致本金爆仓的毒性策略。 全面的风险控制。  每一笔订单都必须强制设置固定止损（Stop Loss）。 智能平仓。  如果算法捕捉到反向信号，持仓将会提前强制平仓。 支持的品种与交易活跃度管理 该机器人专为  XAU/USD（现货黄金）  交易而设计。您只需切换工作周期（从 M1
GScalper Huge
Andrei Samokhin
专家
GScalper Huge is a professional scalping system for gold (XAUUSD). Creating high-class trading systems is my area of expertise – I have been doing this for over 10 years. GScalper Huge is an intelligent trading assistant specifically designed for trading the XAUUSD pair. At the core of its algorithm is a Transformer-architecture neural network deployed in ONNX format. This approach makes it possible to capture patterns in price dynamics and consistently assess market changes. The model's tas
Trixter KNN
Andrei Samokhin
专家
Trixter KNN Gold — 基于黄金波动性分析的智能交易系统。 该机器人使用基于最近邻方法（KNN）的智能形态搜索。找到的形态由两个分类器处理，之后模型导出为ONNX格式。 核心原则 在多个时间框架和指标周期上分析黄金波动性。 对波动性进行分组，以寻找有效形态（100至3000个）。 统计验证：高盈利数学期望和统计显著性。 未通过验证的形态被标记为噪音——在此类情况下不开仓。 在进入真实账户之前，必须进行为期2年的前向测试。 交易逻辑特点 以限价单在距价格选定距离处开仓——滑点最小化。 如果限价单未触发（价格未触及水平）且信号消失——则删除该订单。 持仓单设有止损和止盈，在出现反向信号时按市价平仓。 该机器人不使用马丁格尔、套利或其他高风险策略。 推荐时间框架：M5至H1。最优——H1 XAUUSD。 提供灵活的交易活动配置（参数见下文）。 主要设置 Allow BUY signals, Allow SELL signals — 允许或禁止在市场方向确信时进行买入/卖出。 Signals sensitivity, Filter sensitivity — 信号敏感度和噪音过滤
筛选:
无评论
回复评论