Trixter Gold 是一个基于黄金波动率分析的智能交易系统。

购买前您需要了解的关键要点：

该系统使用多个时间框架和指标周期的黄金波动率分析。

波动率被分组以识别有效的买入和卖出形态。这些形态的数量可以从100到3000个不等。

识别出的形态经过统计验证：它们必须具有较高的正期望值并且具有统计显著性。

所有其他形态被归类为噪音，交易系统不会在这种高不确定性的情况下开仓交易。

整个系统随后会在2年的前瞻期内进行测试。只有在这段时期内能够持续稳定交易，才能被认为可以部署到真实账户。

交易系统特点：

交易使用限价单在距离当前价格选定的位置开仓。这可以最大程度地减少滑点并提供更有效的入场点。

如果限价单因价格未能触及而未被触发，且信号已经消失，则该订单被取消，系统等待下一个信号。

持仓头寸通过止损和止盈水平进行管理，并在出现相反信号时按市价平仓。

该机器人不使用马丁格尔或套利等高风险的策略。

该机器人在M5到H1的时间框架上表现良好。推荐使用XAUUSD的H1时间框架。

您可以通过以下一系列设置根据偏好调整交易活跃度。

主要交易系统设置：

允许买入信号，允许卖出信号 – 如果您确信市场将朝着特定方向运动，可以通过此设置启用或禁用买入或卖出订单。

– 如果您确信市场将朝着特定方向运动，可以通过此设置启用或禁用买入或卖出订单。 信号灵敏度，过滤灵敏度 – 允许您调整信号灵敏度和过滤噪音的过滤器阈值。默认和最小设置为0.5。您可以将这些值增加到0.7甚至0.9，以获得更干净的信号。

– 允许您调整信号灵敏度和过滤噪音的过滤器阈值。默认和最小设置为0.5。您可以将这些值增加到0.7甚至0.9，以获得更干净的信号。 按交易时间过滤 – 允许您设置特定的交易时间。默认情况下，交易是全天候进行的。如果您认为系统在特定时间段表现更好，或者您只是想限制交易时间，可以选择特定的交易时段。

资金管理设置：

限价单距离（点数） – 当信号出现时，从当前价格到限价单的距离。默认值为250。如果您想要更多交易，请减小此值；如果您偏好更保守的交易，请增大此值。

– 当信号出现时，从当前价格到限价单的距离。默认值为250。如果您想要更多交易，请减小此值；如果您偏好更保守的交易，请增大此值。 最大持仓数 + 订单数 – 市场中允许的最大持仓数量。该机器人可以同时开仓并管理多个头寸，但不会进行加仓平均。这是为了提高交易活跃度。默认情况下，市场中最多允许同时存在3个未平仓头寸。

其他设置用于控制开仓之间的延迟，以确保交易在图表上分布更均匀，并能够捕捉市场的中间波动。此外还有最大点差控制、止损和止盈设置。

默认设置已预先配置好。除非绝对必要，否则请不要更改它们，或者保存默认设置文件，以便您随时可以恢复出厂设置！