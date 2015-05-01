AuctionFlow Structure MT5

является

который сочетает в себе

,

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и прозрачность

Этот индикатор помогает трейдерам оценивать потенциальные торговые возможности, используя объективные рыночные данные. Вместо того чтобы полагаться на один сигнал, индикатор анализирует

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и

перед созданием простого и понятного торгового ордера с соответствующим анализом. Разработано для

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и трейдеры, использующие

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.

и

: AuctionFlow Structure преобразует сложные данные аукционов в организованное торговое рабочее пространство. Каждая сгенерированная торговая стратегия включает в себя прозрачное объяснение того, почему рынок был оценен именно таким образом, помогая трейдерам понять логику каждого анализа, а не полагаться на сигналы из «черного ящика».



Основные функции



Структура AuctionFlow формирует отдельный объект. Профиль объема Для каждой торговой сессии индикатор анализирует распределение объема торгов по ценовым уровням. На основе каждого профиля индикатор автоматически рассчитывает... Контрольная точка (КТ) , Зона высокой ценности (VAH) , Зона низкой ценности (VAL) и определяет Узлы с высокой пропускной способностью (HVN) и Узлы низкого объема (LVN) . В совокупности эти уровни обеспечивают объективное представление о том, где рынок принял цену, отверг цену и сконцентрировал торговую активность, помогая трейдерам изучать важные области поддержки, сопротивления и принятия цены.



Для предоставления дополнительной информации о рынке в каждом профиле также отображается следующее: Дельта-колонна Показывает разницу между активностью покупателей и продавцов на каждом ценовом уровне. Это позволяет трейдерам сравнивать движение цены с базовым давлением покупателей и продавцов и наблюдать ситуации, когда участие рынка может отличаться от направления движения цены.



Вместо оценки только объема данных, этот индикатор сочетает в себе анализ профиля с структура рынка . Каждая подходящая свеча проверяется на соответствие критериям. Разрыв структуры (BOS) , Смена характера (CHoCH) , Анализ ликвидности , согласование трендов, определение местоположения активов, поведение дельты, поглощение и траектория цен. Эти независимые факторы обрабатываются встроенным алгоритмом. Система принятия решений , которая оценивает потенциальные торговые возможности и генерирует структурированное решение. торговый билет только при соблюдении заранее определенных требований к доказательствам.



Каждый торговый билет включает в себя рекомендуемые вход , стоп-ссылка , цель , ожидаемый Соотношение риска и прибыли , а также простое объяснение причин, по которым данная стратегия получила такую оценку. Вместо отображения только сигнала на покупку или продажу, индикатор объясняет, какие рыночные условия повлияли на решение, что делает каждый анализ прозрачным и упрощает его проверку.

Интегрированный аналитическая панель Отображает текущий инструмент, общий рыночный рейтинг, направленность тренда, структуру рынка на разных временных интервалах, историческую статистику по торговым ситуациям и активные компоненты механизма принятия решений. Интерактивные элементы управления позволяют трейдерам повторно просматривать исторические данные, настраивать параметры механизма, изменять внешний вид панели мониторинга и мгновенно обновлять анализ без удаления или повторной загрузки индикатора.

Выбор объектов диаграммы открывает Интерактивное аналитическое досье , предоставляющее подробную разбивку каждой обнаруженной торговой ситуации, уровня профиля, события рыночной структуры или сгенерированного торгового ордера. Этот объектно-ориентированный подход преобразует каждый важный элемент графика в интерактивный источник рыночной информации, позволяя трейдерам просматривать исторические решения и понимать, как различные данные способствовали общему анализу.

Структура AuctionFlow также поддерживает настраиваемые параметры. всплывающие уведомления звуковые оповещения , мобильные push-уведомления и оповещения по электронной почте Для новых торговых заявок, важных уровней профиля и значимых событий рыночной структуры. Временной интервал сигнала, глубина истории, пороговые значения для принятия решений, требования к соотношению риска и прибыли, а также масштабирование панели мониторинга могут быть настроены в соответствии с различными рынками и стилями торговли, сохраняя при этом согласованный аналитический рабочий процесс.



Основные характеристики



Профили суточного объема – Автоматически создает Профиль объема для каждой торговой сессии отображается POC , ВАХ , ВАЛ , HVN и LVN для визуализации распределения стоимости и ключевых рыночных уровней.

– Автоматически создает для каждой торговой сессии отображается , , , и для визуализации распределения стоимости и ключевых рыночных уровней. Дельта-анализ – Дисплеи покупка и продажа дельты на каждом ценовом уровне, помогая трейдерам сравнивать движение цен с базовым давлением покупателей и продавцов.

– Дисплеи на каждом ценовом уровне, помогая трейдерам сравнивать движение цен с базовым давлением покупателей и продавцов. Композитный объемный профиль – Создает видимый композитный профиль, который выделяет области с долгосрочной ценностью и важные концентрации объемов.

– Создает видимый композитный профиль, который выделяет области с долгосрочной ценностью и важные концентрации объемов. Система принятия решений на основе фактических данных – Оценивает рыночные условия, используя местоположение значения , дельта , структура рынка , абсорбция , анализ путей и согласование трендов прежде чем оценивать потенциальные торговые возможности.

– Оценивает рыночные условия, используя , , , , и прежде чем оценивать потенциальные торговые возможности. Прозрачные торговые билеты – Генерирует структурированные торговые ордера с вход , стоп-ссылка , цель , соотношение риска и выгоды , а также простое объяснение того, почему данная схема получила такую оценку.

– Генерирует структурированные торговые ордера с , , , , а также простое объяснение того, почему данная схема получила такую оценку. Выявление структуры рынка – Автоматически определяет Разрыв структуры (BOS) , Изменение характера (CHoCH) и Своды ликвидности для получения дополнительных подтверждений в ходе анализа рынка.

– Автоматически определяет , и для получения дополнительных подтверждений в ходе анализа рынка. Интерактивное аналитическое досье – Щелкните любой профиль, событие структуры или торговую позицию, чтобы просмотреть подробное объяснение лежащего в основе анализа непосредственно на графике.

– Щелкните любой профиль, событие структуры или торговую позицию, чтобы просмотреть подробное объяснение лежащего в основе анализа непосредственно на графике. Интерактивная панель мониторинга – Отслеживайте рыночный рейтинг, направленность движения, статистику эффективности, структуру на разных временных интервалах и состояние механизма принятия решений с помощью настраиваемой панели мониторинга на графике.

– Отслеживайте рыночный рейтинг, направленность движения, статистику эффективности, структуру на разных временных интервалах и состояние механизма принятия решений с помощью настраиваемой панели мониторинга на графике. Гибкие оповещения – Поддерживает неожиданно возникнуть , звук , мобильные push-уведомления и электронная почта Уведомления о новых торговых ордерах, уровнях профиля и событиях, связанных со структурой рынка.

– Поддерживает , , и Уведомления о новых торговых ордерах, уровнях профиля и событиях, связанных со структурой рынка. Широкие возможности индивидуальной настройки – Настройте временной интервал сигнала, глубину истории, масштабирование панели мониторинга, пороговые значения соотношения риска и прибыли, темы оформления панели мониторинга и параметры механизма в соответствии с различными торговыми процессами.





Практическое применение в торговле



Структура потока аукциона предназначен для трейдеров, которые комбинируют Профиль объема , Поток заказов , Теория аукционного рынка и анализ структуры рынка при изучении финансовых рынков.

Многие трейдеры используют Профиль объема определить, где рынок принял или отклонил цену. Путем объединения POC , Зона ценности , HVN , LVN и Дельта-анализ — это индикатор, предоставляющий объективные ориентиры для оценки уровней поддержки, сопротивления и готовности цены к исполнению.

Для трейдеры, занимающиеся структурой рынка , автоматическое обнаружение БОС , ЧоЧ и Своды ликвидности Это помогает выявить структурные изменения, которые могут подтвердить или опровергнуть текущее направление развития рынка. Эти события можно рассматривать вместе с распределением стоимости, а не изолированно.

Для трейдеров, использующих Smart Money Concepts (SMC) Для анализа в институциональном стиле AuctionFlow Structure предоставляет дополнительный контекст, сочетая структуру рынка с поведением ликвидности, дельтой и анализом цен на основе аукционов. Прозрачный механизм принятия решений объясняет, как различные факторы влияют на каждую оцениваемую конфигурацию, позволяя трейдерам понимать логику, а не полагаться на скрытые расчеты.

Для скальпинг и Внутридневная торговля , настраиваемые временные рамки сигналов и обновления панели мониторинга в режиме реального времени помогают отслеживать изменения рыночных условий на протяжении всей торговой сессии. Исторические данные о сделках и воспроизведение профилей также предоставляют полезный контекст при анализе предыдущего поведения рынка.

Для Свинг-трейдинг , сводный профиль объемов и структура рынка на более высоких временных интервалах помогают выявлять более широкие зоны стоимости и долгосрочные зоны принятия цен. Трейдеры могут сравнивать текущую рыночную активность с историческим распределением объемов при анализе развивающихся трендов.

Торговля Форекс , Золото (XAUUSD) , Индексы , Криптовалюты Для работы с акциями или другими рынками AuctionFlow Structure предоставляет организованную структуру для объединения различных инструментов. Профиль объема , Дельта-анализ и Структура рынка в единый рабочий процесс технического анализа.



Идеально подходит для

Структура потока аукциона предназначен для трейдеров, которые комбинируют Профиль объема , Структура рынка , Поток заказов и Динамика цен при анализе финансовых рынков.

Этот индикатор подходит для:

Форекс-трейдеры Изучение областей, представляющих ценность, и структуры рынка.

Изучение областей, представляющих ценность, и структуры рынка. Трейдеры золота (XAUUSD) Анализ поведения участников аукциона и направленной предвзятости.

Анализ поведения участников аукциона и направленной предвзятости. Индексные трейдеры торговые инструменты, такие как US30 , NAS100 , GER40 и другие индексы CFD.

торговые инструменты, такие как , , и другие индексы CFD. Трейдеры криптовалют Мониторинг рынков с высокой волатильностью с использованием анализа распределения объемов и дельта-анализа.

Мониторинг рынков с высокой волатильностью с использованием анализа распределения объемов и дельта-анализа. Перекупщики требуется объективная информация о внутридневной структуре рынка и объеме торгов.

требуется объективная информация о внутридневной структуре рынка и объеме торгов. Дневные трейдеры оценка ежедневных показателей эффективности и возможностей, возникающих в ходе отдельных сессий.

оценка ежедневных показателей эффективности и возможностей, возникающих в ходе отдельных сессий. Свинг-трейдеры Анализ распределения значений на более высоких временных интервалах и развития трендов.

Анализ распределения значений на более высоких временных интервалах и развития трендов. Трейдеры, использующие анализ ценового движения Сочетание профиля объема с уровнями поддержки, сопротивления и структурой рынка.

Сочетание профиля объема с уровнями поддержки, сопротивления и структурой рынка. Трейдеры Smart Money Concepts (SMC) изучение БОС , CHoCH , операции по привлечению ликвидности и зоны стоимости объединены вместе.

изучение , , операции по привлечению ликвидности и зоны стоимости объединены вместе. Дискреционные и полусистемные трейдеры Мы стремимся к прозрачному, основанному на фактах анализу рынка, а не к сигналам из «черного ящика».





Оптимальная конфигурация



Структура потока аукциона поддерживает все Таймфреймы MetaTrader и работает по всей стране Форекс , Золото (XAUUSD) , Индексы , Криптовалюты Акции , Товарные рынки и другие рынки с тиковым или реальным объемом торгов.

Скальпинг: М1, М5, М15

Дневная торговля: М15, М30, Х1

Свинг-трейдинг: H4, D1, W1

Этот индикатор можно настроить, отрегулировав его параметры.

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и

для соответствия различным стилям торговли и рыночным условиям.



Заключительные замечания



Структура потока аукциона является Индикатор профиля объёма и структуры рынка который сочетает в себе Профиль объема , Дельта-анализ , Структура рынка и прозрачность механизм принятия решений в структурированное рабочее пространство технического анализа. Вместо генерации необъяснимых сигналов на покупку или продажу, система оценивает множество рыночных факторов и четко объясняет обоснование каждой торговой сделки.

Индикатор действительно Он не предсказывает будущие движения цен и не гарантирует результаты торговли . Он предназначен для поддержки анализ рынка , торговое планирование и Управление рисками наиболее эффективно, когда используется в сочетании с собственным опытом трейдера, торговой методологией и независимым анализом.