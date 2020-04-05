SmartRisk Investment Robot

Полное описание

Обзор

SmartRisk Investment Robot — это торговый советник, который перед открытием сделки сочетает сигнал тренда и пересечения стохастика на старшем таймфрейме с подтверждением ценовой структуры на младшем таймфрейме. Размер позиции рассчитывается на основе размера депозита и выбранного пользователем уровня риска, а не фиксированного лота, и ограничивается диапазонами размера депозита, чтобы поддерживать пропорциональную нагрузку на капитал.

Логика торговли

При появлении нового бара на старшем таймфрейме советник проверяет положение цены относительно скользящей средней и ищет пересечение стохастического осциллятора через среднюю линию. Если это условие на старшем таймфрейме выполнено, советник проверяет младший таймфрейм на подтверждение ценовой структуры, включая пробой недавних ценовых уровней и положение цены относительно скользящей средней младшего таймфрейма, прежде чем открыть позицию. Уровни стоп-лосс и тейк-профит рассчитываются на основе среднего истинного диапазона (ATR), поэтому дистанции выхода подстраиваются под текущую волатильность рынка, а не остаются фиксированными.

Профили уровня риска

Советник предлагает три профиля уровня риска: низкий, средний и высокий. Каждый профиль применяет свою комбинацию таймфреймов анализа и свой процент риска на сделку (низкий: 0,1%, средний: 1%, высокий: 10%). Пользователь выбирает уровень риска; соответствующие таймфреймы и фильтры устанавливаются автоматически и не настраиваются вручную, что упрощает набор параметров.

Расчёт объёма позиции и размер депозита

Пользователь указывает размер депозита, с которым планирует торговать. Советник рассчитывает базовый объём лота на основе этого размера депозита, выбранного процента риска и текущей дистанции стоп-лосса, а затем применяет максимальное ограничение объёма лота в зависимости от указанного диапазона размера депозита (например, 200–499 долл., 500–999 долл. и так далее, вплоть до 10 000 долл. и выше). Это ограничение действует независимо от рассчитанного объёма лота, в том числе после любого увеличения лота, описанного ниже.

Для пользователей, торгующих на финансируемых или оценочных счетах, доступна опция «Счёт проп-фирмы» (Prop Firm Account). При её включении советник использует заданный пользователем процент от указанного размера депозита как реальную базу капитала как для расчёта риска, так и для ограничения объёма лота.

Восстановительный расчёт лота (мартингейл)

После убыточной сделки советник увеличивает множитель объёма позиции для следующей сделки; после прибыльной сделки множитель возвращается к базовому значению. Это метод восстановления в стиле мартингейла, который может увеличивать просадку во время серии убыточных сделок. Описанное выше ограничение по размеру депозита ограничивает возможный рост объёма. Перед использованием советника на реальном счёте пользователям следует понимать этот механизм.

Минимальный размер депозита

Советнику требуется эффективный размер депозита (после корректировки для счёта проп-фирмы, если она применяется) не менее 200 долл. Ниже этого уровня советник отключает открытие новых сделок и выводит предупреждение на график до тех пор, пока параметр размера депозита не будет скорректирован.

Входные параметры

  • Risk Level — профиль уровня риска: низкий, средний или высокий

  • Account Size — размер депозита, на основе которого советник производит расчёты

  • Prop Firm Account — включает корректировку по проценту капитала для финансируемых счетов

  • Prop Firm Capital Percentage — процент от Account Size, который считается реальным капиталом при включённой опции Prop Firm Account

  • Magic Number — идентификатор, отделяющий сделки этого советника от других сделок на счёте

  • Trade Comment — комментарий, прикрепляемый к ордерам, открываемым советником

Символы и таймфреймы

Советник можно прикрепить к любому символу и любому таймфрейму графика, поскольку таймфреймы анализа задаются внутренне выбранным уровнем риска и не зависят от периода графика. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать продукт на демо-счёте с предполагаемым символом и размером депозита.

Примечания

Прошлые или смоделированные результаты не гарантируют будущую доходность. Пользователь несёт ответственность за тестирование советника в своих собственных торговых условиях и за понимание описанного выше восстановительного расчёта лота в стиле мартингейла перед включением реальной торговли.


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Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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SmartRisk Investment Robot GOLD Upgrade
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SmartRisk Investment Gold Robot Upgrade is an advanced automated trading system designed exclusively for Gold (XAUUSD) trading . It is an upgraded version of the SmartRisk Investment Robot concept, enhanced with improved risk management, structured monthly trading cycles, and optional profit compounding. This robot is specifically optimized for gold market volatility and is designed to operate with a minimum account balance of $500 , making it suitable for traders who want a controlled and disci
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