Полное описание

Обзор

SmartRisk Investment Robot — это торговый советник, который перед открытием сделки сочетает сигнал тренда и пересечения стохастика на старшем таймфрейме с подтверждением ценовой структуры на младшем таймфрейме. Размер позиции рассчитывается на основе размера депозита и выбранного пользователем уровня риска, а не фиксированного лота, и ограничивается диапазонами размера депозита, чтобы поддерживать пропорциональную нагрузку на капитал.

Логика торговли

При появлении нового бара на старшем таймфрейме советник проверяет положение цены относительно скользящей средней и ищет пересечение стохастического осциллятора через среднюю линию. Если это условие на старшем таймфрейме выполнено, советник проверяет младший таймфрейм на подтверждение ценовой структуры, включая пробой недавних ценовых уровней и положение цены относительно скользящей средней младшего таймфрейма, прежде чем открыть позицию. Уровни стоп-лосс и тейк-профит рассчитываются на основе среднего истинного диапазона (ATR), поэтому дистанции выхода подстраиваются под текущую волатильность рынка, а не остаются фиксированными.

Профили уровня риска

Советник предлагает три профиля уровня риска: низкий, средний и высокий. Каждый профиль применяет свою комбинацию таймфреймов анализа и свой процент риска на сделку (низкий: 0,1%, средний: 1%, высокий: 10%). Пользователь выбирает уровень риска; соответствующие таймфреймы и фильтры устанавливаются автоматически и не настраиваются вручную, что упрощает набор параметров.

Расчёт объёма позиции и размер депозита

Пользователь указывает размер депозита, с которым планирует торговать. Советник рассчитывает базовый объём лота на основе этого размера депозита, выбранного процента риска и текущей дистанции стоп-лосса, а затем применяет максимальное ограничение объёма лота в зависимости от указанного диапазона размера депозита (например, 200–499 долл., 500–999 долл. и так далее, вплоть до 10 000 долл. и выше). Это ограничение действует независимо от рассчитанного объёма лота, в том числе после любого увеличения лота, описанного ниже.

Для пользователей, торгующих на финансируемых или оценочных счетах, доступна опция «Счёт проп-фирмы» (Prop Firm Account). При её включении советник использует заданный пользователем процент от указанного размера депозита как реальную базу капитала как для расчёта риска, так и для ограничения объёма лота.

Восстановительный расчёт лота (мартингейл)

После убыточной сделки советник увеличивает множитель объёма позиции для следующей сделки; после прибыльной сделки множитель возвращается к базовому значению. Это метод восстановления в стиле мартингейла, который может увеличивать просадку во время серии убыточных сделок. Описанное выше ограничение по размеру депозита ограничивает возможный рост объёма. Перед использованием советника на реальном счёте пользователям следует понимать этот механизм.

Минимальный размер депозита

Советнику требуется эффективный размер депозита (после корректировки для счёта проп-фирмы, если она применяется) не менее 200 долл. Ниже этого уровня советник отключает открытие новых сделок и выводит предупреждение на график до тех пор, пока параметр размера депозита не будет скорректирован.

Входные параметры

Risk Level — профиль уровня риска: низкий , средний или высокий

Account Size — размер депозита, на основе которого советник производит расчёты

Prop Firm Account — включает корректировку по проценту капитала для финансируемых счетов

Prop Firm Capital Percentage — процент от Account Size , который считается реальным капиталом при включённой опции Prop Firm Account

Magic Number — идентификатор, отделяющий сделки этого советника от других сделок на счёте

Trade Comment — комментарий, прикрепляемый к ордерам, открываемым советником

Символы и таймфреймы

Советник можно прикрепить к любому символу и любому таймфрейму графика, поскольку таймфреймы анализа задаются внутренне выбранным уровнем риска и не зависят от периода графика. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать продукт на демо-счёте с предполагаемым символом и размером депозита.

Примечания

Прошлые или смоделированные результаты не гарантируют будущую доходность. Пользователь несёт ответственность за тестирование советника в своих собственных торговых условиях и за понимание описанного выше восстановительного расчёта лота в стиле мартингейла перед включением реальной торговли.