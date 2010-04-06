



Советник Gold Pro 3 был протестирован на таймфрейме ICMarkets XAUUSD M5 с кредитным плечом 1:100 и счетом $1000 на данных с 2 января 2026 года по 31 мая 2026 года.





Отчет о тестировании показывает, что качество данных составляет 100%. Из 99 сделок получена прибыль в размере $9329,38 и убыток в размере $-5647,08, что в сумме составляет чистую прибыль в размере $3682,3. Для получения дополнительной информации см. предоставленные графики и скриншоты отчета.





Результаты тестирования, проанализированные с помощью моделирования методом Монте-Карло, показывают, что средняя прибыль советника Gold Pro 3 составляет $7396, а вероятность потери счета — 0,0439 или 4,39%.

Внимание! Этот робот должен работать на 5-минутном таймфрейме XAUUSD!