Gold pro 3

Внимание! Этот робот должен работать на 5-минутном таймфрейме XAUUSD!

Советник Gold Pro 3 был протестирован на таймфрейме ICMarkets XAUUSD M5 с кредитным плечом 1:100 и счетом $1000 на данных с 2 января 2026 года по 31 мая 2026 года.

Отчет о тестировании показывает, что качество данных составляет 100%. Из 99 сделок получена прибыль в размере $9329,38 и убыток в размере $-5647,08, что в сумме составляет чистую прибыль в размере $3682,3. Для получения дополнительной информации см. предоставленные графики и скриншоты отчета.

Результаты тестирования, проанализированные с помощью моделирования методом Монте-Карло, показывают, что средняя прибыль советника Gold Pro 3 составляет $7396, а вероятность потери счета — 0,0439 или 4,39%.
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ГОТОВО К РАБОТЕ С РЕКЛАМОМ! Советник работает на основе двойного стохастического осциллятора, полос Боллинджера и тралового индикатора. Советник одновременно торгует по 21 стандартному символу. Советник предназначен для счетов с пятизначными суммами. Использовать       1:500 Временной интервал для торговли       H1 Период   : 2022.05-2024 ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкции по установке и настройке. Вы бесплатно получите еще один из моих
Trend Ryder MT5
Anas Abba
Эксперты
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