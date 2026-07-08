Daily Vict Shot

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Окончательная цена: 990$

Представляем Революцию: Daily Victory Shot

Представьте себе EA, которая выходит за рамки размещения сделок — она активно управляет каждым ордером для улучшения контроля рисков. Daily Victory Shot предназначена для исключительно хорошей работы на волатильных рынках, быстро реагируя на колебания цен. Ее инновационный метод делит каждую позицию на несколько меньших сделок, каждая из которых получает уникальную целевую прибыль, что позволяет точно контролировать как получение прибыли, так и управление рисками.

Ключевые функции, которые выделяют её

Гибкий механизм деления: Решайте, как именно делятся ордера, позволяя настроить стратегии рисков. Каждая часть может быть адаптирована к различным рыночным сценариям.

Решайте, как именно делятся ордера, позволяя настроить стратегии рисков. Каждая часть может быть адаптирована к различным рыночным сценариям. Система входа по импульсу: Использует специализированную технику, которая отслеживает быстрые изменения в импульсе цен, захватывая резкие всплески покупок или продаж.

Использует специализированную технику, которая отслеживает быстрые изменения в импульсе цен, захватывая резкие всплески покупок или продаж. Динамическая настройка позиций: Автоматически изменяет размеры сделок на основе текущего рыночного импульса, стремясь максимизировать результаты во время трендовых и боковых фаз рынка.

Обзор работы

Daily Victory Shot обнаруживает всплески импульса — резкие изменения цен, указывающие на возможное изменение направления рынка. При обнаружении таких импульсных сигналов этот EA открывает сделки и делит их на меньшие сегменты. Эта стратегия позволяет гибко выходить из сделок по мере движения цены по определенному тренду, минимизируя риски, если импульс ослабевает. Это идеально подходит для трейдеров, которые хотят использовать краткосрочное ценовое движение, сохраняя дисциплинированное управление рисками.

Проверенная эффективность

Обширное тестирование на исторических данных показывает стабильные и надежные результаты, особенно в периоды усиленной волатильности рынка. Функция деления ордеров позволяет трейдерам адаптировать поведение EA к их предпочтениям по риску, что приводит к последовательному росту с контролируемым воздействием.

Простая настройка

Не требуется сложной конфигурации — просто прикрепите Daily Victory Shot к вашему графику XAUUSD и позвольте ей реагировать на рыночные условия. Настройте параметры деления в соответствии с вашими предпочтениями по риску и позвольте EA работать автономно. Совместима с временными интервалами, такими как M30, для достижения наилучших результатов.

Дополнительная информация доступна в блоге: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

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Важные советы: Прикрепите к одному графику: Чтобы избежать конфликтующих сделок, убедитесь, что Daily Victory Shot находится только на одном графике.

Чтобы избежать конфликтующих сделок, убедитесь, что находится только на одном графике. Обратитесь за поддержкой: Если вам нужна помощь, получите поддержку для тонкой настройки EA под ваши торговые предпочтения.

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