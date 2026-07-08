Daily Vict Shot

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Представляем Революцию: Daily Victory Shot

Представьте себе EA, которая выходит за рамки размещения сделок — она активно управляет каждым ордером для улучшения контроля рисков. Daily Victory Shot предназначена для исключительно хорошей работы на волатильных рынках, быстро реагируя на колебания цен. Ее инновационный метод делит каждую позицию на несколько меньших сделок, каждая из которых получает уникальную целевую прибыль, что позволяет точно контролировать как получение прибыли, так и управление рисками.

Ключевые функции, которые выделяют её

  • Гибкий механизм деления: Решайте, как именно делятся ордера, позволяя настроить стратегии рисков. Каждая часть может быть адаптирована к различным рыночным сценариям.
  • Система входа по импульсу: Использует специализированную технику, которая отслеживает быстрые изменения в импульсе цен, захватывая резкие всплески покупок или продаж.
  • Динамическая настройка позиций: Автоматически изменяет размеры сделок на основе текущего рыночного импульса, стремясь максимизировать результаты во время трендовых и боковых фаз рынка.

Обзор работы

Daily Victory Shot обнаруживает всплески импульса — резкие изменения цен, указывающие на возможное изменение направления рынка. При обнаружении таких импульсных сигналов этот EA открывает сделки и делит их на меньшие сегменты. Эта стратегия позволяет гибко выходить из сделок по мере движения цены по определенному тренду, минимизируя риски, если импульс ослабевает. Это идеально подходит для трейдеров, которые хотят использовать краткосрочное ценовое движение, сохраняя дисциплинированное управление рисками.

Проверенная эффективность

Обширное тестирование на исторических данных показывает стабильные и надежные результаты, особенно в периоды усиленной волатильности рынка. Функция деления ордеров позволяет трейдерам адаптировать поведение EA к их предпочтениям по риску, что приводит к последовательному росту с контролируемым воздействием.

Простая настройка

Не требуется сложной конфигурации — просто прикрепите Daily Victory Shot к вашему графику XAUUSD и позвольте ей реагировать на рыночные условия. Настройте параметры деления в соответствии с вашими предпочтениями по риску и позвольте EA работать автономно. Совместима с временными интервалами, такими как M30, для достижения наилучших результатов.

Дополнительная информация доступна в блоге: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Оставайтесь в курсе новых функций и объявлений через канал: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc

Запросите подробные тесты на исторических данных — свяжитесь со мной, чтобы получить инструкции по настройке и необходимые конфигурационные файлы.

Важные советы:

  • Прикрепите к одному графику: Чтобы избежать конфликтующих сделок, убедитесь, что Daily Victory Shot находится только на одном графике.
  • Обратитесь за поддержкой: Если вам нужна помощь, получите поддержку для тонкой настройки EA под ваши торговые предпочтения.

Действуйте сейчас — купите свою копию, прежде чем цена возрастет до 990$! Используйте современные возможности управления ордерами и возьмите под контроль свой торговый успех.

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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
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4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Фильтр:
Dang Nghia
13
Dang Nghia 2026.08.10 11:28 
 

EA hoạt động không tốt

Miss Chahana Ibrahim
599
Ответ разработчика Miss Chahana Ibrahim 2026.08.10 14:29
hi
I agree this week was not strong But im already checking it
jamidodo
353
jamidodo 2026.08.03 19:55 
 

Bad result with demo account ...

Miss Chahana Ibrahim
599
Ответ разработчика Miss Chahana Ibrahim 2026.08.04 06:28
Would you mind contacting me and sending me results to check for you
z434343z
58
z434343z 2026.07.14 19:04 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Miss Chahana Ibrahim
599
Ответ разработчика Miss Chahana Ibrahim 2026.07.15 04:11
i really appreciate your nice review thank you it will perform exactly same.
liu000202
1233
liu000202 2026.07.14 11:44 
 

"There's a huge gap between live trading and backtesting. My $300 account is down to $100."

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