DynamicFibo
- Индикаторы
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- Версия: 2.1
- Обновлено: 18 июля 2026
ВНИМАНИЕ!!!
Буферный индикатор, ОТЛИЧНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОВЕТНИКЕ!
Индикатор DynamicFibo автоматически в режиме онлайн указывает на графике горизонтальные уровни Фибоначчи.
Уровни пересчитываются автоматически в режим онлайн.
Расчет уровней может брать как с текущего графика, так и с любого другого тайм фрейма. Удобно использовать уровни со старшего тайм фрейма, а вести торговлю на меньшем тайм фрейме.
Уровни прописываются любые вручную в настройках индикатора. ВАЖНО разделяться уровни в строке настроек должны ";" без пробелов. Всего поддерживается до 50-ти уровней. Можно использовать как положительные, так и отрицательные уровни.
Доступен выбор цвета отображения любого уровня. А также направление опорных точек сетки Фибоначчи. Можно выбрать как классическое расположение опорных точек, так и индивидуальное для каждого направления отдельно.