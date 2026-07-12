ВНИМАНИЕ!!!

Буферный индикатор, ОТЛИЧНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОВЕТНИКЕ!

Индикатор DynamicFibo автоматически в режиме онлайн указывает на графике горизонтальные уровни Фибоначчи.

Уровни пересчитываются автоматически в режим онлайн.

Расчет уровней может брать как с текущего графика, так и с любого другого тайм фрейма. Удобно использовать уровни со старшего тайм фрейма, а вести торговлю на меньшем тайм фрейме.

Уровни прописываются любые вручную в настройках индикатора. ВАЖНО разделяться уровни в строке настроек должны ";" без пробелов. Всего поддерживается до 50-ти уровней. Можно использовать как положительные, так и отрицательные уровни.

Доступен выбор цвета отображения любого уровня. А также направление опорных точек сетки Фибоначчи. Можно выбрать как классическое расположение опорных точек, так и индивидуальное для каждого направления отдельно.