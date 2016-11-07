При оптимизации советников, что в компьютере самое важное? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот столько памяти потребляет мт4 в режиме оптимизации с 2011 года по контрольным точкам.
Процессоры интел быстрее работают в Мт4, могу сказать точно. Сравнивал два процессора с примерно одинаковой конфигурацией. Получается так: АМД делает оптимзацию за 32 минуты, интел за 22 в среднем, с одинаковыми роботами, числом параметров и длине истории. Или с другими параметрами на АМД за 15 минут проходит, на интел за 10 минут. Процессоры примерно одинакового поколения, покупались в один год, оба 4 ядра и примерно равная частота, интел был на 2000р дороже. Оперативная память не важна, хватит и 4 ГГб. В среднем у меня терминалы потребляют 50- 500 мб (500мб ,если робот очень тяжерый). На 4- х ядерном проце я одновременно запускаю 4 терминала для оптимизации МТ4. Если было-бы 8 ядер, запускал-бы 8 терминалов. На МТ5 ситуация проще, там оптимизация сразу на всех ядрах идет. Думаю ситуация с МТ5 сильно не изменится, интел будет быстрее. Если брать сейчас комп, то я бы взял на интел проце, сейчас они быстрее для МТ, да и технологичнее, меньше греются, современнее. АМД давно ничего не выпускали. Все остальные параметры не особо важны. HDD, или SSD, не влияет на скорость оптимизации.
Если для торговли, без оптимизации, то вообще не важно, на любой проц можно вешать много терминалов, у меня на двухъядерном интел атоме стояло 10 терминалов, было 2ггб памяти в целом тянет.
Добрый день.
При оптимизации советников что в железе самое главное?
Оперативка - сколько ее в идеале надо? Сколько один терминал использует оперативки при тестировании?
Процессор - сколько ядер надо (понятно что чем больше , тем лучше) минимум? Подходит ли для этого процессоры АМД?
SSD диск - по нему вроде понятно, что скорость записи в разы больше чем у обычных хардов.
Если речь идет об MT4, то минимум нужно 6 гигабайт ОЗУ - 2 на операционку и 4 на терминал, так как это максимум для терминала, и соответственно если будите использовать несколько терминалов для оптимизации единовременно - то соответственно и оперативку наращиваете пропорционально. Но, максимальная загрузка по памяти - редкое явление - обычная причина в использовании не оптимизированных графических индикаторах в большом объеме.
По параметрам производительность/цена - AMD выигрывает у Intel, брать под оптимизацию Intel последнего поколения нецелесообразно - из-за цены.
Я использую для оптимизации компьютеры с б.у. рынка - AMD phenom II 6x с разными частотами, цена каждого от 8 до 10 тысяч рублей - 3 штуки, плюс аналогичный разогнанный до 3500Mhz с пятью ядрами.
Ну и в будущем 2017 году у AMD появиться новая архитектура - надеюсь на существенный скачек в производительности, а значит цены снова упадут и тогда можно будет подумать об апгрейде и расширении парка персоналок.
Если речь идет об MT4, то минимум нужно 6 гигабайт ОЗУ - 2 на операционку и 4 на терминал, так как это максимум для терминала, и соответственно если будите использовать несколько терминалов для оптимизации единовременно - то соответственно и оперативку наращиваете пропорционально. Но, максимальная загрузка по памяти - редкое явление - обычная причина в использовании не оптимизированных графических индикаторах в большом объеме.
По параметрам производительность/цена - AMD выигрывает у Intel, брать под оптимизацию Intel последнего поколения нецелесообразно - из-за цены.
Я использую для оптимизации компьютеры с б.у. рынка - AMD phenom II 6x с разными частотами, цена каждого от 8 до 10 тысяч рублей - 3 штуки, плюс аналогичный разогнанный до 3500Mhz с пятью ядрами.
Ну и в будущем 2017 году у AMD появиться новая архитектура - надеюсь на существенный скачек в производительности, а значит цены снова упадут и тогда можно будет подумать об апгрейде и расширении парка персоналок.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
Пожалуйста.
Рекомендую оценивать производительность перед покупкой железа прогоном теста на аналоге, так будет меньше шансов купить не то что ожидал.
Если есть свободное пространство, где шум можно подавить, то можно подумать о серверном шкафе - там по деньгам выгодно получается, если выкупать б.у... но сервера будет сложней перепродать...
Добрый день.
При оптимизации советников что в железе самое главное?
Оперативка - сколько ее в идеале надо? Сколько один терминал использует оперативки при тестировании?
Процессор - сколько ядер надо (понятно что чем больше , тем лучше) минимум? Подходит ли для этого процессоры АМД?
SSD диск - по нему вроде понятно, что скорость записи в разы больше чем у обычных хардов.