Вкладки и таблицы в MT5, как в Quik необходимы - страница 2
На вкладке в квике можно собрать чарты торгуемого портфеля для быстрой оценки ситуации, что невозможно сделать в MT5.
Посмотрите Профили в Метатрейдере, пожалуйста.
Они как раз делают тоже самое.
Коллеги или разработчики MT5 ! Rто может подсказать по какому принципу располагаются окна при нажатии кнопки , "расположение окон мозаикой".
Каждый раз все по разному выстраивается ? Напрягает сильно настраивать. Почему нельзя сделать например рядами согласно расположению вкладок внизу графиков или хотябы по расположению инструментов в обзоре рынка?
И когда сделают функцию возможности переноса графиков на другой монитор ?
Обратите внимание на расположение ярлыков окон: