Вкладки и таблицы в MT5, как в Quik необходимы - страница 2

Новый комментарий
 
-Aleks-:

На вкладке в квике можно собрать чарты торгуемого портфеля для быстрой оценки ситуации, что невозможно сделать в MT5.

Посмотрите Профили в Метатрейдере, пожалуйста.

Они как раз делают тоже самое.‌

 
MetaQuotes Software Corp.:

Посмотрите Профили в Метатрейдере, пожалуйста.

Они как раз делают тоже самое.‌

 

Речь не о том, что можно открыть много окон или их набор, а речь о большой рабочей области. Скролить рабочую область нельзя в MT, а значит сразу разместить все чарты не удастся. Кроме того, смена профиля приведет к сбою в работе советника. Для торговли опционами я строю так же простыню из страйков и со стаканами - так удобней ориентироваться - этого не может MT, даже если будет торговля опционами.
 

‌Коллеги  или разработчики MT5 ! Rто может подсказать по какому принципу располагаются окна при нажатии кнопки , "расположение окон мозаикой".

 Каждый раз все по разному выстраивается ? Напрягает сильно настраивать. Почему нельзя сделать например рядами согласно расположению вкладок ‌внизу графиков или хотябы по расположению инструментов в обзоре рынка?

И когда сделают функцию возможности переноса графиков на другой монитор ?‌

 
Oleg:

‌Коллеги  или разработчики MT5 ! Rто может подсказать по какому принципу располагаются окна при нажатии кнопки , "расположение окон мозаикой".

 Каждый раз все по разному выстраивается ? Напрягает сильно настраивать. Почему нельзя сделать например рядами согласно расположению вкладок ‌внизу графиков или хотябы по расположению инструментов в обзоре рынка?

И когда сделают функцию возможности переноса графиков на другой монитор ?‌


Обратите внимание на расположение ярлыков окон:

расположение окон

12
Новый комментарий