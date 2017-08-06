meta editor: окна

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мне бы очень понравилось если бы в редакторе можно было открыть код одной и той же программы в несколько окон, что бы сразу работать в нескольких частях одновременно.

но когда я создаю новые окна - там скролит код так же как в любом из других открытых экземплярах. и вот я не понимаю какой смысл этого? в каком случаем может понадобится открывать пару окон которые идентичны ????? 

как то можно удовлетворить мое требование?

 

Можно ещё научиться пользоваться закладками и поиском функций. Полезные фичи, однако...


 
Alexey Viktorov:

Можно ещё научиться пользоваться закладками и поиском функций. Полезные фичи, однако...



знаю. но это не удобно когда нужно запоминать номера закладок, если у меня их 8. когда перед глазами открыты разные участки - проще. 

 
koko_moko:

знаю. но это не удобно когда нужно запоминать номера закладок, если у меня их 8. когда перед глазами открыты разные участки - проще. 

Открываю одно окно в Total или FAR. Еще в блокноте и т.п.
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