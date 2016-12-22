Все о мобильных приложениях MetaTrader 5 за 2 минуты

На своем YouTube-канале мы опубликовали два новых ролика о мобильных платформах MetaTrader 5. Для трейдеров это отличная возможность всего за 2 минуты узнать, на что способны приложения MetaTrader 5 для iOS и Android.

В мобильных платформах MetaTrader 5 есть все необходимое для успешного трейдинга на Форексе и мировых фондовых биржах: полноценный технический анализ, мощная торговая система со всеми видами ордеров и стакан цен. Мы активно развиваем приложения и регулярно выпускаем новые билды. Посмотрев наши видео, вы узнаете обо всех возможностях мобильных MetaTrader 5, включая самые свежие нововведения. Это действительно ультимативный видеогайд по приложениям MetaTrader 5 — здесь все, что вы хотели о них узнать, но боялись прочесть в Release Notes.





Понравились ролики? Посетите официальный канал MetaQuotes Software на YouTube — там вы найдете еще больше уникальной видеоинформации о платформе MetaTrader 5 и встроенных в нее сервисах. На этой площадке представлены уже 40 обучающих видеороликов, которые для вашего удобства сгруппированы в тематические плейлисты.

Посетить YouTube-канал MetaQuotes Software

Пожалуйста уберите анимацию в окне переключения счетов и все будет вообще отлично!
 
За счет чего полностью отсутствует тремор рук на видео?
 
fxsaber:
За счет чего полностью отсутствует тремор рук на видео?
За счет того, что в руках демо.)
 
Andrey Dik:
За счет того, что в руках демо.)

Однако, да

 

 

А если серьезно, то не понимаю, как при подобной съемке избежать тремора - руки упирались на что-то? Вокруг размытый фон.

 

Всё таки управление ордерами в мобильных терминалах не совсем удобное. Пожелания:

1.  Увеличить ширину полос в стакане. Пусть их будет меньше, но зато целиться не нужно.

2.  В настройках мобильного терминала добавить возможность установки стоп-лосса и тейк-профита в пунктах. Это позволит не выставлять дистанции при каждом открытии позиции.

3. Поля ввода значений дистанции стоп-лосса и тейк-профита увеличить по горизонтали, т.к. даже цифра "100" не отображается целиком.

4. Возможность одновременной смены торгового инструмента при многооконном режиме.

5. Возможность выставлять дистанцию ордеров в пунктах на рынке FOREX. 

 
и еще раз большое пожелание убрать анимацию из окна переключения между счетами
 
Заметил что мобильный МТ5 подключается к счёту немного дольше чем Мт4
 
