В связи с президентскими выборами в США ...
Может кто помнит по прошлым выборам были ли опасные движения на Форексе?
Приходят рассылки от ДЦ об ужесточении маржинальных требований.
Что ждать? Или переждать?
Странно что у них выборы назначены на вторник, однозначно лучше не торговать на следующей неделе. Кто помнит сколько у них обычно идет подсчет голосов по времени ?
Брексита тоже никто не ожидал. Думаю лучше поставить два стопа buylimit & stoplimit, или купить стредл.
Если Она - много не потеряете, если Он - движение будет, хорошо заработаете.
И опять в конце года начнут обсуждать внешний долг, расширять границы или нет, будет большой негатив по доллару.
Можно тогда просто купить индекс волатильности, и должно быть счастье в любом случае.
В общем да. Но счастье будет если выберут его. Если её тогда по нулям.
