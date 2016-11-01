В связи с президентскими выборами в США ...

Приходят рассылки от ДЦ об ужесточении маржинальных требований.

Может кто помнит по прошлым выборам были ли опасные движения на Форексе?

Что ждать? Или переждать?

Alexandr Murzin:

Не, в тот день спокойно было.
 

 Прошлые 6 ноября 2012 

 
Alexandr Murzin:

По слухам, вроде как Трамп вырывается вперёд, и если так и случиться, то рынок будет бешеным, особенно фондовый, в противном случае всё пройдёт менее волатильно. Эти выборы не такие как все, здесь два абсолютно разных кандидата, и один из них представляет большую угрозу "правящим" и давит им на психику. Ждём Трампа!
Странно что у них выборы назначены на вторник, однозначно лучше не торговать на следующей неделе. Кто помнит сколько у них обычно идет подсчет голосов по времени ?
 
Vladimir Zubov:
Это тоже когда как. Помнится, "на выборах Буша-младшего" был долгий пересчет голосов во Флориде. Длилось больше месяца. Тогда еще шутка была: спонсор выборов президента США - Даниссимо (и пусть весь мир подождет). Причем итоговая разница в голосах была всего несколько сотен...
 

Брексита тоже никто не ожидал. Думаю лучше поставить два стопа buylimit & stoplimit, или купить стредл.

Если Она - много не потеряете, если Он - движение будет, хорошо заработаете. 

И опять в конце года начнут обсуждать внешний долг, расширять границы или нет, будет большой негатив по доллару. 

 
Sergey Chalyshev:

Можно тогда просто купить индекс волатильности, и должно быть счастье в любом случае.
 
Vitaly Muzichenko:
В общем да. Но счастье будет если выберут его. Если её тогда по нулям.
 
Sergey Chalyshev:
Почему-же, в любом случае волатильность будет, и индекс будет расти.
