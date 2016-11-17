Помогите разобраться "пропал ордер"
А в Квике этого ордера нет
А ::OrderSelect() что возвращает??
Уже ничего. После вечернего клиринга ордера нет ни в терминале МТ5 ни в Квик.
Но дело не в этом. Дело в том, что в логе терминала вообще больше нет
никаких записей. (В логе советника тоже пусто).
Только эта:
2016.10.31 11:21:19.397 Trades 'xxxxx': accepted buy limit 1.00 Si-6.17 at 66149
2016.10.31 11:21:19.404 Trades 'xxxxx': order #47645029 buy limit 1.00 / 1.00 Si-6.17 at 66149 done in 14.551 ms
И советник не установил бы новый ордер, если бы был "старый"
2016.10.31 16:49:49.666 Trades 'xxxxx': accepted buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151
2016.10.31 16:49:49.667 Trades 'xxxxx': buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151 placed for execution in 5.739 ms
Советник НЕ делает логи толко в двух случаях
1. Установка (советником) отложенного ордера
2. Удаление (советником) отложенного ордера
Но сам советник не отсылал приказ на удаление этого ордера,
иначе бы это отразилось бы в логе терминала.
Вывод (может быть не правильным):
Произошел сбой в серверной части МТ5 и в OnTradeTransaction пришло событие
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD по этому ордеру.
Только в этом случае в логах (советника и терминала)
ничего не отразится (что и произошло).
Печальненько это, если был такой сбой :(
Кто-нибудь знает, что значит "done", при установке отложенного ордера?
Обычно пишется "placed for execution"
До билда 1455 было только "placed for execution"
Это "косяк" сервера МТ5 или какое-то нововведение?
Добавдено
Ордер точно не исполнялся, только был выставлен и стоял в стакане
Добавлено:
Разработчики!
Озночает ли это, что на ФОРТС, наряду с TRADE_RETCODE_PLACED может приходить и TRADE_RETCODE_DONE, при установке отложенного ордера командой OederSendAsync() ???
Неужели трудно ответить на простой вопрос?
Озночает ли это, что на ФОРТС, наряду с TRADE_RETCODE_PLACED может приходить и TRADE_RETCODE_DONE, при установке отложенного ордера командой OederSendAsync()???
Добрый день!
2016.10.31 16:49:49.675 Trades 'xxxxx': cancel order #47705616 buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151
2016.10.31 16:49:49.680 Trades 'xxxxx': accepted cancel order #47705616 buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151
2016.10.31 16:49:49.682 Trades 'xxxxx': cancel order #47705616 buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151 placed for execution in 6.399 ms
2016.10.31 17:11:56.292 Trades 'xxxxx': buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151
2016.10.31 17:11:56.297 Trades 'xxxxx': accepted buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151
2016.10.31 17:11:56.298 Trades 'xxxxx': buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151 placed for execution in 5.984 ms
2016.10.31 17:11:56.309 Trades 'xxxxx': cancel order #47710628 buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151
2016.10.31 17:11:56.313 Trades 'xxxxx': accepted cancel order #47710628 buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151
2016.10.31 17:11:56.314 Trades 'xxxxx': cancel order #47710628 buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151 placed for execution in 5.466 ms
В 11:21:19.390 был установлен отложенный ордер #47645029
Больше в логе терминала по этому ордеру нет никаких записей (см. выше лог)
Советник (уменя есть в советнике визуальная информация об установленных отложенных ордерах) не "видит" этот ордер.
В терминале он выставлен:
Как могло получится такое?
Билд 1455 реал