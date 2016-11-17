Помогите разобраться "пропал ордер"

2016.10.31 11:21:19.390 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 Si-6.17 at 66149
2016.10.31 11:21:19.397 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 1.00 Si-6.17 at 66149
2016.10.31 11:21:19.404 Trades  'xxxxx': order #47645029 buy limit 1.00 / 1.00 Si-6.17 at 66149 done in 14.551 ms
2016.10.31 16:49:49.661 Trades  'xxxxx': buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151
2016.10.31 16:49:49.666 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151
2016.10.31 16:49:49.667 Trades  'xxxxx': buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151 placed for execution in 5.739 ms
2016.10.31 16:49:49.675 Trades  'xxxxx': cancel order #47705616 buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151
2016.10.31 16:49:49.680 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #47705616 buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151
2016.10.31 16:49:49.682 Trades  'xxxxx': cancel order #47705616 buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151 placed for execution in 6.399 ms
2016.10.31 17:11:56.292 Trades  'xxxxx': buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151
2016.10.31 17:11:56.297 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151
2016.10.31 17:11:56.298 Trades  'xxxxx': buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151 placed for execution in 5.984 ms
2016.10.31 17:11:56.309 Trades  'xxxxx': cancel order #47710628 buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151
2016.10.31 17:11:56.313 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #47710628 buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151
2016.10.31 17:11:56.314 Trades  'xxxxx': cancel order #47710628 buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151 placed for execution in 5.466 ms

В 11:21:19.390 был установлен отложенный ордер #47645029

Больше в логе терминала по этому ордеру нет никаких записей (см. выше лог)

Советник (уменя есть в советнике визуальная информация об установленных отложенных ордерах) не "видит" этот ордер.

В терминале он выставлен:


А в Квике этого ордера нет

 

 

Как могло получится такое

Билд 1455 реал
 

 
prostotrader:

А в Квике этого ордера нет

А это тогда чей?
 
A100:
А это тогда чей?

Если Вы не знаете, то замечу, что "свои" ордера в Квик отображаются жирным шрифтом.

Вот так

 

 
А  ::OrderSelect(47645029) что возвращает??
 
A100:
А  ::OrderSelect() что возвращает??

Уже ничего. После вечернего клиринга ордера нет ни в терминале МТ5 ни в Квик.

Но дело не в этом. Дело в том, что в логе терминала вообще больше нет

никаких записей. (В логе советника тоже пусто). 

Только эта:

2016.10.31 11:21:19.390 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 Si-6.17 at 66149
2016.10.31 11:21:19.397 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 1.00 Si-6.17 at 66149
2016.10.31 11:21:19.404 Trades  'xxxxx': order #47645029 buy limit 1.00 / 1.00 Si-6.17 at 66149 done in 14.551 ms
 

И советник не установил бы новый ордер, если бы был "старый"

2016.10.31 16:49:49.661 Trades  'xxxxx': buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151
2016.10.31 16:49:49.666 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151
2016.10.31 16:49:49.667 Trades  'xxxxx': buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151 placed for execution in 5.739 ms
 
А в "история - ордера", что пишет?
 
Sergey Chalyshev:
А в "история - ордера", что пишет?

Пишет, что удалён в вечерний клиринг

 

Видимо в Квик он раньше удалился.

Скриншоты я делал в 18:44:59 :) 

 

Советник НЕ делает логи толко в двух случаях

1. Установка (советником) отложенного ордера

2. Удаление (советником) отложенного ордера

Но сам советник не отсылал приказ на удаление этого ордера,

иначе бы это отразилось бы в логе терминала.

Вывод (может быть не правильным):

Произошел сбой в серверной части МТ5 и в OnTradeTransaction пришло событие 

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD по этому ордеру.

Только в этом случае в логах (советника и терминала)

ничего не отразится (что и произошло).

Печальненько это, если был такой сбой :( 

 

Кто-нибудь знает, что значит "done", при установке отложенного ордера?

2016.10.31 11:21:19.404 Trades  'xxxxx': order #47645029 buy limit 1.00 / 1.00 Si-6.17 at 66149 done in 14.551 ms

 Обычно пишется "placed for execution"

2016.10.31 17:11:56.298 Trades  'xxxxx': buy limit 10.00 Si-6.17 at 66151 placed for execution in 5.984 ms

 До билда 1455 было только "placed for execution"

Это "косяк" сервера МТ5 или какое-то нововведение? 

Ордер точно не исполнялся, только был выставлен и стоял в стакане 

Разработчики!

Озночает ли это, что на ФОРТС, наряду с TRADE_RETCODE_PLACED может приходить и TRADE_RETCODE_DONE, при установке отложенного ордера командой OederSendAsync() ??? 

 

Неужели трудно ответить на простой вопрос?

Озночает ли это, что на ФОРТС, наряду с TRADE_RETCODE_PLACED может приходить и TRADE_RETCODE_DONE, при установке отложенного ордера командой OederSendAsync()???  

