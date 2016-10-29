Может кто то собирал данные или знает где найти

Новый комментарий
 

Здравствуйте, нужные годовые (или более старые) данные по буке (надеюсь поймете название источника) по 28 валютным парам, процент лонга или шорта по дням.

Буду очень признателен, а также поделюсь полученными результатами.

 
Izzatilla Ikramov:

Здравствуйте, нужные годовые (или более старые) данные по буке (надеюсь поймете название источника) по 28 валютным парам, процент лонга или шорта по дням.

Буду очень признателен, а также поделюсь полученными результатами.

вроде был архив в одном из топиков по supremacy, сейчас не найду но когда просматривал, видел что кто-то выкладывал
 
Izzatilla Ikramov:

Здравствуйте, нужные годовые (или более старые) данные по буке (надеюсь поймете название источника) по 28 валютным парам, процент лонга или шорта по дням.

Буду очень признателен, а также поделюсь полученными результатами.

Что означает выделенное?
 
Alexey Volchanskiy:
Что означает выделенное?
 
Izzatilla Ikramov:
32+67=99 А куда ещё один процент делся?
 
Alexandr Saprykin:
32+67=99 А куда ещё один процент делся?
округление у них до целого такое наверное, всего то. 
Новый комментарий