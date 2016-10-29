Может кто то собирал данные или знает где найти
Izzatilla Ikramov:вроде был архив в одном из топиков по supremacy, сейчас не найду но когда просматривал, видел что кто-то выкладывал
Здравствуйте, нужные годовые (или более старые) данные по буке (надеюсь поймете название источника) по 28 валютным парам, процент лонга или шорта по дням.
Буду очень признателен, а также поделюсь полученными результатами.
Izzatilla Ikramov:Что означает выделенное?
Alexey Volchanskiy:
Что означает выделенное?
Что означает выделенное?
Izzatilla Ikramov:32+67=99 А куда ещё один процент делся?
Alexandr Saprykin:округление у них до целого такое наверное, всего то.
32+67=99 А куда ещё один процент делся?
